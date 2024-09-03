https://ria.ru/20240903/mongoliya-1970148969.html

Путин и президент Монголии провели переговоры в узком составе

Путин и президент Монголии провели переговоры в узком составе - РИА Новости, 03.09.2024

Путин и президент Монголии провели переговоры в узком составе

Президенты России и Монголии Владимир Путин и Ухнагийн Хурэлсух проводят переговоры в узком составе. РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T09:00

2024-09-03T09:00

2024-09-03T10:31

монголия

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УЛАН-БАТОР, 3 сен — РИА Новости. Президенты России и Монголии Владимир Путин и Ухнагийн Хурэлсух проводят переговоры в узком составе."Отношения России и Монголии развиваются по всем направлениям. <...> Кроме экономики и политической сферы, где мы сотрудничаем достаточно активно, я бы еще заметил эффективную работу по гуманитарным направлениям, в частности в сфере образования", — отметил Путин.Он добавил, что двусторонняя межправкомиссия работает активно, результаты этой работы есть. Глава государства также сказал, что во время сегодняшних переговоров стороны вернутся к основным направлениям взаимодействия в экономике."Несмотря ни на какие сложности, в том числе о которых упомянул президент Монголии, в том числе ковидную историю, мы все-таки вышли на траекторию роста торговых отношений и торгового оборота", — отметил российский лидер.Со своей стороны президент Монголии поблагодарил Путина за визит, который проходит в год, когда две страны отмечают сразу несколько юбилейных дат, в том числе 80-летие совместной победы на реке Халхин-Гол и 50-летие основания города Эрдэнэта.Ухнагийн Хурэлсух подчеркнул, что народ Монголии высоко ценит тот факт, что Москва и Улан-Батор вместе празднуют эти даты. Он также проинформировал Путина о последних изменениях в политической системе страны и отметил, что страна функционирует "в стабильных политических условиях".Путин, в свою очередь, напомнил, что Эрдэнэт планировали архитекторы из Ленинграда.Также в начале встречи он пригласил своего коллегу посетить Россию."Я хотел бы пригласить вас в Россию, в Казань, где у нас в этом году пройдет саммит БРИКС. Это будет первое мероприятие такого уровня после расширения этой организации. Надеюсь, вы примете участие в формате БРИКС+. Ждем вас", — сказал он.Помимо этого, перед началом встречи Путин оставил запись в книге почетных гостей. Он отметил, что с радостью в очередной раз приезжает в Монголию, "в гости к давним друзьям и добрым соседям."Президент пожелал стране мира, стабильности, процветания и благополучия. Российский лидер также поздравил монгольского коллегу с 85-летием совместной победы двух стран над японскими агрессорами на реке Халхин-Гол. "Многие десятилетия мы бережно храним память о тех героических событиях, навсегда скрепивших наши народы узами боевого братства. Передадим это наследие и будущим поколениям", — подчеркнул президент России.Встреча прошла в специальной юрте внутри государственного дворца, где, как правило, проводятся официальные церемонии и встречи с высокопоставленными представителями зарубежных стран. Юрта украшена полудрагоценными камнями, золотом, серебром и деревянной резьбой.Как сообщалось ранее, лидеры стран планируют обменяться мнениями по актуальным международным и региональным проблемам, а также обсудят перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений всеобъемлющего стратегического партнерства. По итогам переговоров планируется подписание двусторонних документов.Путин находится с официальным визитом в Монголии, куда прибыл накануне вечером для участия в торжествах, посвященных 85-летию совместной победы советских и монгольских вооруженных сил над японскими милитаристами на реке Халхин-Гол.Визит российского президента проходит на фоне полемики по поводу ордера Международного уголовного суда о его "аресте". Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, были ли переговоры с властями азиатской республики по этому поводу, сообщил, что все аспекты поездки тщательно готовились.Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, выдала ордер на арест Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Российскую сторону обвинили в депортации детей, которых спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы.

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https://ria.ru/20240903/mongoliya-1970120838.html

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"Ждем вас": Путин пригласил президента Монголии на саммит БРИКС в Казани Путин и президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух проводят переговоры в узком составе в специальной юрте внутри государственного дворца 2024-09-03T09:00 true PT3M58S

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монголия