https://ria.ru/20240903/moldaviya-1970268620.html

Опрос показал, сколько жителей Молдавии против присоединения к Румынии

Опрос показал, сколько жителей Молдавии против присоединения к Румынии - РИА Новости, 03.09.2024

Опрос показал, сколько жителей Молдавии против присоединения к Румынии

Около 60% граждан Молдавии выступают против идеи присоединения республики к Румынии, такие данные приводятся в соцопросе, проведенном молдавской компанией Date... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T14:38

2024-09-03T14:38

2024-09-03T14:38

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румыния

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КИШИНЕВ, 3 сен – РИА Новости. Около 60% граждан Молдавии выступают против идеи присоединения республики к Румынии, такие данные приводятся в соцопросе, проведенном молдавской компанией Date Inteligente (iData) и опубликованном во вторник. Жителям Молдавии был задан вопрос: "Вы лично за или против присоединения страны к Румынии?" Согласно исследованию, против высказались 58,9% респондентов, что на 5% больше по сравнению с июльским опросом. За объединение высказались 28,8% молдаван, 12,3% не смогли дать однозначного ответа. Опрос проводился с 19 по 25 августа и охватил 1004 респондента из разных населенных пунктов страны. Погрешность исследования составляет 3%. В марте премьер-министр Румынии Марчел Чолаку заявил, что в Молдавии живут только румыны и он лично поддерживает объединение двух государств. Оппозиция в парламенте Молдавии требовала заслушать главу МИД Михая Попшоя по поводу заявлений Чолаку, которые были восприняты как антимолдавские, но правящая партия "Действие и солидарность" отказала в этом запросе. В Румынии и Молдавии есть сторонники "унионизма" — идеи объединения стран путем ликвидации последней как самостоятельного государства.

https://ria.ru/20240902/sandu-1970100784.html

https://ria.ru/20240902/moldaviya-1970050969.html

молдавия

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в мире, молдавия, румыния