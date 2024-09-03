https://ria.ru/20240903/moldaviya-1970268620.html
Опрос показал, сколько жителей Молдавии против присоединения к Румынии
Опрос показал, сколько жителей Молдавии против присоединения к Румынии - РИА Новости, 03.09.2024
Опрос показал, сколько жителей Молдавии против присоединения к Румынии
Около 60% граждан Молдавии выступают против идеи присоединения республики к Румынии, такие данные приводятся в соцопросе, проведенном молдавской компанией Date... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T14:38
2024-09-03T14:38
2024-09-03T14:38
в мире
молдавия
румыния
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/05/1807520980_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4d2480b23a785f6f16dd5650844bd1fb.jpg
КИШИНЕВ, 3 сен – РИА Новости. Около 60% граждан Молдавии выступают против идеи присоединения республики к Румынии, такие данные приводятся в соцопросе, проведенном молдавской компанией Date Inteligente (iData) и опубликованном во вторник. Жителям Молдавии был задан вопрос: "Вы лично за или против присоединения страны к Румынии?" Согласно исследованию, против высказались 58,9% респондентов, что на 5% больше по сравнению с июльским опросом. За объединение высказались 28,8% молдаван, 12,3% не смогли дать однозначного ответа. Опрос проводился с 19 по 25 августа и охватил 1004 респондента из разных населенных пунктов страны. Погрешность исследования составляет 3%. В марте премьер-министр Румынии Марчел Чолаку заявил, что в Молдавии живут только румыны и он лично поддерживает объединение двух государств. Оппозиция в парламенте Молдавии требовала заслушать главу МИД Михая Попшоя по поводу заявлений Чолаку, которые были восприняты как антимолдавские, но правящая партия "Действие и солидарность" отказала в этом запросе. В Румынии и Молдавии есть сторонники "унионизма" — идеи объединения стран путем ликвидации последней как самостоятельного государства.
https://ria.ru/20240902/sandu-1970100784.html
https://ria.ru/20240902/moldaviya-1970050969.html
молдавия
румыния
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/05/1807520980_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8867d75e5cc5eeaef47f43cb7de6305b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, румыния
В мире, Молдавия, Румыния
Опрос показал, сколько жителей Молдавии против присоединения к Румынии
iData: около 60% граждан Молдавии выступают против присоединения к Румынии
КИШИНЕВ, 3 сен – РИА Новости.
Около 60% граждан Молдавии выступают против идеи присоединения республики к Румынии, такие данные приводятся в соцопросе, проведенном молдавской компанией Date Inteligente (iData
) и опубликованном во вторник.
Жителям Молдавии был задан вопрос: "Вы лично за или против присоединения страны к Румынии?" Согласно исследованию, против высказались 58,9% респондентов, что на 5% больше по сравнению с июльским опросом. За объединение высказались 28,8% молдаван, 12,3% не смогли дать однозначного ответа.
Опрос проводился с 19 по 25 августа и охватил 1004 респондента из разных населенных пунктов страны. Погрешность исследования составляет 3%.
В марте премьер-министр Румынии Марчел Чолаку заявил, что в Молдавии живут только румыны и он лично поддерживает объединение двух государств. Оппозиция в парламенте Молдавии требовала заслушать главу МИД Михая Попшоя по поводу заявлений Чолаку, которые были восприняты как антимолдавские, но правящая партия "Действие и солидарность" отказала в этом запросе.
В Румынии и Молдавии есть сторонники "унионизма" — идеи объединения стран путем ликвидации последней как самостоятельного государства.