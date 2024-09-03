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Опрос показал, сколько жителей Молдавии против присоединения к Румынии - РИА Новости, 03.09.2024
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14:38 03.09.2024
https://ria.ru/20240903/moldaviya-1970268620.html
Опрос показал, сколько жителей Молдавии против присоединения к Румынии
Опрос показал, сколько жителей Молдавии против присоединения к Румынии - РИА Новости, 03.09.2024
Опрос показал, сколько жителей Молдавии против присоединения к Румынии
Около 60% граждан Молдавии выступают против идеи присоединения республики к Румынии, такие данные приводятся в соцопросе, проведенном молдавской компанией Date... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T14:38
2024-09-03T14:38
в мире
молдавия
румыния
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КИШИНЕВ, 3 сен – РИА Новости. Около 60% граждан Молдавии выступают против идеи присоединения республики к Румынии, такие данные приводятся в соцопросе, проведенном молдавской компанией Date Inteligente (iData) и опубликованном во вторник. Жителям Молдавии был задан вопрос: "Вы лично за или против присоединения страны к Румынии?" Согласно исследованию, против высказались 58,9% респондентов, что на 5% больше по сравнению с июльским опросом. За объединение высказались 28,8% молдаван, 12,3% не смогли дать однозначного ответа. Опрос проводился с 19 по 25 августа и охватил 1004 респондента из разных населенных пунктов страны. Погрешность исследования составляет 3%. В марте премьер-министр Румынии Марчел Чолаку заявил, что в Молдавии живут только румыны и он лично поддерживает объединение двух государств. Оппозиция в парламенте Молдавии требовала заслушать главу МИД Михая Попшоя по поводу заявлений Чолаку, которые были восприняты как антимолдавские, но правящая партия "Действие и солидарность" отказала в этом запросе. В Румынии и Молдавии есть сторонники "унионизма" — идеи объединения стран путем ликвидации последней как самостоятельного государства.
https://ria.ru/20240902/sandu-1970100784.html
https://ria.ru/20240902/moldaviya-1970050969.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
353
60
в мире, молдавия, румыния
В мире, Молдавия, Румыния
Опрос показал, сколько жителей Молдавии против присоединения к Румынии

iData: около 60% граждан Молдавии выступают против присоединения к Румынии

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкФлаг Молдавии
Флаг Молдавии - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Флаг Молдавии. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 3 сен – РИА Новости. Около 60% граждан Молдавии выступают против идеи присоединения республики к Румынии, такие данные приводятся в соцопросе, проведенном молдавской компанией Date Inteligente (iData) и опубликованном во вторник.
Жителям Молдавии был задан вопрос: "Вы лично за или против присоединения страны к Румынии?" Согласно исследованию, против высказались 58,9% респондентов, что на 5% больше по сравнению с июльским опросом. За объединение высказались 28,8% молдаван, 12,3% не смогли дать однозначного ответа.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
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Опрос проводился с 19 по 25 августа и охватил 1004 респондента из разных населенных пунктов страны. Погрешность исследования составляет 3%.
В марте премьер-министр Румынии Марчел Чолаку заявил, что в Молдавии живут только румыны и он лично поддерживает объединение двух государств. Оппозиция в парламенте Молдавии требовала заслушать главу МИД Михая Попшоя по поводу заявлений Чолаку, которые были восприняты как антимолдавские, но правящая партия "Действие и солидарность" отказала в этом запросе.
В Румынии и Молдавии есть сторонники "унионизма" — идеи объединения стран путем ликвидации последней как самостоятельного государства.
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
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