https://ria.ru/20240903/moldavija-1970208606.html
В Молдавии растет число противников вступления страны в НАТО
В Молдавии растет число противников вступления страны в НАТО - РИА Новости, 03.09.2024
В Молдавии растет число противников вступления страны в НАТО
В Молдавии растет число противников вступления страны в НАТО, свидетельствуют данные соцопроса, обнародованные во вторник молдавской компанией Date Inteligente. РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T12:26
2024-09-03T12:26
2024-09-03T12:26
в мире
молдавия
сша
великобритания
майя санду
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153355/21/1533552134_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_1cf4c4539be516e9cdc364b9028d57c0.jpg
КИШИНЕВ, 3 сен – РИА Новости. В Молдавии растет число противников вступления страны в НАТО, свидетельствуют данные соцопроса, обнародованные во вторник молдавской компанией Date Inteligente. Согласно результатам, 58,9% опрошенных выступили против вступления Молдавии в НАТО, 28,8% высказались "за", а 12,3% затруднились ответить или отказались от ответа. Опрос проводился с 19 по 25 августа с допустимой погрешностью в 3%. В исследовании приняли участие 1004 респондента. В марте этого года аналогичный опрос Date Inteligente показал, что против членства страны в Североатлантическом альянсе высказались 56% молдаван, а еще ранее — 53,4%. Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. С приходом к власти партии "Действие и солидарность", неформальным лидером которой является президент Майя Санду, в стране участились учения с участием военных США, Великобритании, Германии и Румынии. Представители Минобороны Молдавии заявляют о намерении усилить обороноспособность страны и приобрести необходимое вооружение. В частности, министр обороны Анатолий Носатый говорил о необходимости создания системы ПВО. Сама Санду в интервью местным изданиям подчеркивала, что республике нужно продолжать обсуждать сближение с НАТО, так как это помогает укрепить обороноспособность страны.
https://ria.ru/20240805/premer-1964087335.html
https://ria.ru/20240902/moldaviya-1970050969.html
молдавия
сша
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153355/21/1533552134_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_fad0142fea01ceba2cdb542c39b0c223.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, сша, великобритания, майя санду, нато
В мире, Молдавия, США, Великобритания, Майя Санду, НАТО
В Молдавии растет число противников вступления страны в НАТО
Date Inteligente: в Молдавии растет число противников вступления страны в НАТО
КИШИНЕВ, 3 сен – РИА Новости. В Молдавии растет число противников вступления страны в НАТО, свидетельствуют данные соцопроса, обнародованные во вторник молдавской компанией Date Inteligente.
Согласно результатам, 58,9% опрошенных выступили против вступления Молдавии в НАТО, 28,8% высказались "за", а 12,3% затруднились ответить или отказались от ответа.
Опрос проводился с 19 по 25 августа с допустимой погрешностью в 3%. В исследовании приняли участие 1004 респондента.
В марте этого года аналогичный опрос Date Inteligente показал, что против членства страны в Североатлантическом альянсе высказались 56% молдаван, а еще ранее — 53,4%.
Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. С приходом к власти партии "Действие и солидарность", неформальным лидером которой является президент Майя Санду, в стране участились учения с участием военных США, Великобритании, Германии и Румынии.
Представители Минобороны Молдавии заявляют о намерении усилить обороноспособность страны и приобрести необходимое вооружение. В частности, министр обороны Анатолий Носатый говорил о необходимости создания системы ПВО. Сама Санду в интервью местным изданиям подчеркивала, что республике нужно продолжать обсуждать сближение с НАТО, так как это помогает укрепить обороноспособность страны.