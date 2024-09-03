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В Молдавии растет число противников вступления страны в НАТО - РИА Новости, 03.09.2024
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12:26 03.09.2024
https://ria.ru/20240903/moldavija-1970208606.html
В Молдавии растет число противников вступления страны в НАТО
В Молдавии растет число противников вступления страны в НАТО - РИА Новости, 03.09.2024
В Молдавии растет число противников вступления страны в НАТО
В Молдавии растет число противников вступления страны в НАТО, свидетельствуют данные соцопроса, обнародованные во вторник молдавской компанией Date Inteligente. РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T12:26
2024-09-03T12:26
в мире
молдавия
сша
великобритания
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КИШИНЕВ, 3 сен – РИА Новости. В Молдавии растет число противников вступления страны в НАТО, свидетельствуют данные соцопроса, обнародованные во вторник молдавской компанией Date Inteligente. Согласно результатам, 58,9% опрошенных выступили против вступления Молдавии в НАТО, 28,8% высказались "за", а 12,3% затруднились ответить или отказались от ответа. Опрос проводился с 19 по 25 августа с допустимой погрешностью в 3%. В исследовании приняли участие 1004 респондента. В марте этого года аналогичный опрос Date Inteligente показал, что против членства страны в Североатлантическом альянсе высказались 56% молдаван, а еще ранее — 53,4%. Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. С приходом к власти партии "Действие и солидарность", неформальным лидером которой является президент Майя Санду, в стране участились учения с участием военных США, Великобритании, Германии и Румынии. Представители Минобороны Молдавии заявляют о намерении усилить обороноспособность страны и приобрести необходимое вооружение. В частности, министр обороны Анатолий Носатый говорил о необходимости создания системы ПВО. Сама Санду в интервью местным изданиям подчеркивала, что республике нужно продолжать обсуждать сближение с НАТО, так как это помогает укрепить обороноспособность страны.
https://ria.ru/20240805/premer-1964087335.html
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в мире, молдавия, сша, великобритания, майя санду, нато
В мире, Молдавия, США, Великобритания, Майя Санду, НАТО
В Молдавии растет число противников вступления страны в НАТО

Date Inteligente: в Молдавии растет число противников вступления страны в НАТО

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАкции протеста против вступления Молдавии в НАТО
Акции протеста против вступления Молдавии в НАТО - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Акции протеста против вступления Молдавии в НАТО. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 3 сен – РИА Новости. В Молдавии растет число противников вступления страны в НАТО, свидетельствуют данные соцопроса, обнародованные во вторник молдавской компанией Date Inteligente.
Согласно результатам, 58,9% опрошенных выступили против вступления Молдавии в НАТО, 28,8% высказались "за", а 12,3% затруднились ответить или отказались от ответа.
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Опрос проводился с 19 по 25 августа с допустимой погрешностью в 3%. В исследовании приняли участие 1004 респондента.
В марте этого года аналогичный опрос Date Inteligente показал, что против членства страны в Североатлантическом альянсе высказались 56% молдаван, а еще ранее — 53,4%.
Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. С приходом к власти партии "Действие и солидарность", неформальным лидером которой является президент Майя Санду, в стране участились учения с участием военных США, Великобритании, Германии и Румынии.
Представители Минобороны Молдавии заявляют о намерении усилить обороноспособность страны и приобрести необходимое вооружение. В частности, министр обороны Анатолий Носатый говорил о необходимости создания системы ПВО. Сама Санду в интервью местным изданиям подчеркивала, что республике нужно продолжать обсуждать сближение с НАТО, так как это помогает укрепить обороноспособность страны.
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