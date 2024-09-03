https://ria.ru/20240903/mironov-1970308131.html

Миронов призвал ужесточить требования к экзаменам для мигрантов

Миронов призвал ужесточить требования к экзаменам для мигрантов - РИА Новости, 03.09.2024

Миронов призвал ужесточить требования к экзаменам для мигрантов

Необходимо ужесточать требования к сдаче экзаменов по русскому языку для мигрантов, заявил РИА Новости лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T16:37

2024-09-03T16:37

2024-09-03T20:54

общество

россия

сергей миронов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939095993_0:185:2986:1865_1920x0_80_0_0_a23832cedad1f9cf15fa308614dc18a9.jpg

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Необходимо ужесточать требования к сдаче экзаменов по русскому языку для мигрантов, заявил РИА Новости лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов. "Если речь заходит о легализации, нужно ужесточать требования ко всем процедурам, прежде всего, сдаче экзаменов", - сообщил Миронов. Он также подчеркнул, что СРЗП предлагает простую и логичную концепцию по изменению условия въезда, пребывания и легализации мигрантов в России, к примеру, отмена патентной системы и сдача биометрии сразу при пересечении государственной границы. "Мы точно знаем, кто к нам прибыл. И если человек нарушит закон, второй раз он уже не приедет. Кроме того, согласно нашим инициативам, каждый мигрант при въезде платит специальный сбор. Средства, которые, в случае необходимости, пойдут на его депортацию из страны. Чтобы точно это не происходило за счет бюджета. "Если мигрант нарушает закон и высылается из страны, вместе с ним отправляется вся его родня, весь клан", - заключил парламентарий.

https://ria.ru/20240823/ekzameny-1968056277.html

https://ria.ru/20240419/migranty-1940911161.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, сергей миронов