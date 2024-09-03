https://ria.ru/20240903/mironov-1970308131.html
Миронов призвал ужесточить требования к экзаменам для мигрантов
Миронов призвал ужесточить требования к экзаменам для мигрантов - РИА Новости, 03.09.2024
Миронов призвал ужесточить требования к экзаменам для мигрантов
Необходимо ужесточать требования к сдаче экзаменов по русскому языку для мигрантов, заявил РИА Новости лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T16:37
2024-09-03T16:37
2024-09-03T20:54
общество
россия
сергей миронов
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Необходимо ужесточать требования к сдаче экзаменов по русскому языку для мигрантов, заявил РИА Новости лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов. "Если речь заходит о легализации, нужно ужесточать требования ко всем процедурам, прежде всего, сдаче экзаменов", - сообщил Миронов. Он также подчеркнул, что СРЗП предлагает простую и логичную концепцию по изменению условия въезда, пребывания и легализации мигрантов в России, к примеру, отмена патентной системы и сдача биометрии сразу при пересечении государственной границы. "Мы точно знаем, кто к нам прибыл. И если человек нарушит закон, второй раз он уже не приедет. Кроме того, согласно нашим инициативам, каждый мигрант при въезде платит специальный сбор. Средства, которые, в случае необходимости, пойдут на его депортацию из страны. Чтобы точно это не происходило за счет бюджета. "Если мигрант нарушает закон и высылается из страны, вместе с ним отправляется вся его родня, весь клан", - заключил парламентарий.
https://ria.ru/20240823/ekzameny-1968056277.html
https://ria.ru/20240419/migranty-1940911161.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, сергей миронов
Общество, Россия, Сергей Миронов
Миронов призвал ужесточить требования к экзаменам для мигрантов
Миронов призвал ужесточить требования к экзамену по русскому языку для мигрантов
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Необходимо ужесточать требования к сдаче экзаменов по русскому языку для мигрантов, заявил РИА Новости лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов.
"Если речь заходит о легализации, нужно ужесточать требования ко всем процедурам, прежде всего, сдаче экзаменов", - сообщил Миронов.
Он также подчеркнул, что СРЗП предлагает простую и логичную концепцию по изменению условия въезда, пребывания и легализации мигрантов в России
, к примеру, отмена патентной системы и сдача биометрии сразу при пересечении государственной границы.
"Мы точно знаем, кто к нам прибыл. И если человек нарушит закон, второй раз он уже не приедет. Кроме того, согласно нашим инициативам, каждый мигрант при въезде платит специальный сбор. Средства, которые, в случае необходимости, пойдут на его депортацию из страны. Чтобы точно это не происходило за счет бюджета.
"Если мигрант нарушает закон и высылается из страны, вместе с ним отправляется вся его родня, весь клан", - заключил парламентарий.