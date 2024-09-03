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Миронов предложил отменить мораторий на смертную казнь для террористов - РИА Новости, 03.09.2024
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04:28 03.09.2024
https://ria.ru/20240903/mironov-1970121771.html
Миронов предложил отменить мораторий на смертную казнь для террористов
Миронов предложил отменить мораторий на смертную казнь для террористов - РИА Новости, 03.09.2024
Миронов предложил отменить мораторий на смертную казнь для террористов
Лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов направил обращение к заместителю председателя Совета Безопасности РФ Дмитрию Медведеву с... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T04:28
2024-09-03T04:28
россия
сергей миронов
крокус сити холл
дмитрий медведев
общество
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов направил обращение к заместителю председателя Совета Безопасности РФ Дмитрию Медведеву с предложением ввести смертную казнь для террористов, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Представляется необходимым установить смертную казнь в качестве одного из допустимых наказаний в части 3 статьи 205 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также инициировать процесс отмены моратория применение смертной казни в качестве высшей меры наказания", - говорится в документе. В обращении Миронов также предлагает законодательно запретить работу в качестве госслужащих лицам, имеющим близких родственников, осужденных за совершение терактов и экстремизм. "Считаю, что категорически нельзя допускать, чтобы близкие родственники лиц, причастных к террористической или экстремистской деятельности, занимали посты на государственной службе и избирались депутатами федерального, регионального или муниципального уровней. Предлагаю запретить им любую работу на госслужбе", - сообщил РИА Новости Миронов. Он отметил, что после начала СВО Россия столкнулась с беспрецедентной агрессией со стороны киевского неонацистского режима. "Одной из целей нашего противника стала дестабилизация социальной-политической обстановки в нашей стране путем совершения террористических атак. Также резко увеличилась вербовочная активность иностранных спецслужб по вовлечению российских граждан, в первую очередь молодёжи, в террористическую деятельность", – добавил лидер партии. Миронов напомнил, что, несмотря на профессиональную работу российских спецслужб, настоящей национальной трагедией стал теракт в "Крокус сити холле". Также, по его словам, глубокое потрясение и негодование вызвали июньские теракты в Дагестане. "Эти события вызывают справедливое возмущение и желание справедливого возмездия у абсолютного большинства граждан России. Считаю, что по-настоящему справедливым и страшным наказанием для террористов-убийц сотен людей может быть только смерть. В свою очередь введение запрета на трудоустройство близких родственников террористов и экстремистов на госслужбу позволит избежать сращивания террористических ячеек и экстремистских группировок с местными элитами. Надеюсь на поддержку руководства Совета Безопасности по вопросу ужесточения законодательства для повышения эффективности борьбы с терроризмом и экстремизмом", – заключил парламентарий.
https://ria.ru/20240708/kazn-1958131766.html
https://ria.ru/20240628/maratoriy-1956164994.html
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россия, сергей миронов, крокус сити холл, дмитрий медведев, общество
Россия, Сергей Миронов, Крокус Сити Холл, Дмитрий Медведев, Общество
Миронов предложил отменить мораторий на смертную казнь для террористов

Миронов предложил Медведеву отменить мораторий на смертную казнь для террористов

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРуководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов
Руководитель фракции Справедливая Россия - За правду Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Руководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов. Архивное фото
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов направил обращение к заместителю председателя Совета Безопасности РФ Дмитрию Медведеву с предложением ввести смертную казнь для террористов, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Представляется необходимым установить смертную казнь в качестве одного из допустимых наказаний в части 3 статьи 205 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также инициировать процесс отмены моратория применение смертной казни в качестве высшей меры наказания", - говорится в документе.
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В обращении Миронов также предлагает законодательно запретить работу в качестве госслужащих лицам, имеющим близких родственников, осужденных за совершение терактов и экстремизм.
"Считаю, что категорически нельзя допускать, чтобы близкие родственники лиц, причастных к террористической или экстремистской деятельности, занимали посты на государственной службе и избирались депутатами федерального, регионального или муниципального уровней. Предлагаю запретить им любую работу на госслужбе", - сообщил РИА Новости Миронов.
Он отметил, что после начала СВО Россия столкнулась с беспрецедентной агрессией со стороны киевского неонацистского режима. "Одной из целей нашего противника стала дестабилизация социальной-политической обстановки в нашей стране путем совершения террористических атак. Также резко увеличилась вербовочная активность иностранных спецслужб по вовлечению российских граждан, в первую очередь молодёжи, в террористическую деятельность", – добавил лидер партии.
Миронов напомнил, что, несмотря на профессиональную работу российских спецслужб, настоящей национальной трагедией стал теракт в "Крокус сити холле". Также, по его словам, глубокое потрясение и негодование вызвали июньские теракты в Дагестане.
"Эти события вызывают справедливое возмущение и желание справедливого возмездия у абсолютного большинства граждан России. Считаю, что по-настоящему справедливым и страшным наказанием для террористов-убийц сотен людей может быть только смерть. В свою очередь введение запрета на трудоустройство близких родственников террористов и экстремистов на госслужбу позволит избежать сращивания террористических ячеек и экстремистских группировок с местными элитами. Надеюсь на поддержку руководства Совета Безопасности по вопросу ужесточения законодательства для повышения эффективности борьбы с терроризмом и экстремизмом", – заключил парламентарий.
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РоссияСергей МироновКрокус Сити ХоллДмитрий МедведевОбщество
 
 
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