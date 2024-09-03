https://ria.ru/20240903/mironov-1970121771.html

Миронов предложил отменить мораторий на смертную казнь для террористов

Миронов предложил отменить мораторий на смертную казнь для террористов - РИА Новости, 03.09.2024

Миронов предложил отменить мораторий на смертную казнь для террористов

Лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов направил обращение к заместителю председателя Совета Безопасности РФ Дмитрию Медведеву с... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T04:28

2024-09-03T04:28

2024-09-03T04:28

россия

сергей миронов

крокус сити холл

дмитрий медведев

общество

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов направил обращение к заместителю председателя Совета Безопасности РФ Дмитрию Медведеву с предложением ввести смертную казнь для террористов, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Представляется необходимым установить смертную казнь в качестве одного из допустимых наказаний в части 3 статьи 205 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также инициировать процесс отмены моратория применение смертной казни в качестве высшей меры наказания", - говорится в документе. В обращении Миронов также предлагает законодательно запретить работу в качестве госслужащих лицам, имеющим близких родственников, осужденных за совершение терактов и экстремизм. "Считаю, что категорически нельзя допускать, чтобы близкие родственники лиц, причастных к террористической или экстремистской деятельности, занимали посты на государственной службе и избирались депутатами федерального, регионального или муниципального уровней. Предлагаю запретить им любую работу на госслужбе", - сообщил РИА Новости Миронов. Он отметил, что после начала СВО Россия столкнулась с беспрецедентной агрессией со стороны киевского неонацистского режима. "Одной из целей нашего противника стала дестабилизация социальной-политической обстановки в нашей стране путем совершения террористических атак. Также резко увеличилась вербовочная активность иностранных спецслужб по вовлечению российских граждан, в первую очередь молодёжи, в террористическую деятельность", – добавил лидер партии. Миронов напомнил, что, несмотря на профессиональную работу российских спецслужб, настоящей национальной трагедией стал теракт в "Крокус сити холле". Также, по его словам, глубокое потрясение и негодование вызвали июньские теракты в Дагестане. "Эти события вызывают справедливое возмущение и желание справедливого возмездия у абсолютного большинства граждан России. Считаю, что по-настоящему справедливым и страшным наказанием для террористов-убийц сотен людей может быть только смерть. В свою очередь введение запрета на трудоустройство близких родственников террористов и экстремистов на госслужбу позволит избежать сращивания террористических ячеек и экстремистских группировок с местными элитами. Надеюсь на поддержку руководства Совета Безопасности по вопросу ужесточения законодательства для повышения эффективности борьбы с терроризмом и экстремизмом", – заключил парламентарий.

https://ria.ru/20240708/kazn-1958131766.html

https://ria.ru/20240628/maratoriy-1956164994.html

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россия, сергей миронов, крокус сити холл, дмитрий медведев, общество