https://ria.ru/20240903/minzdrav-1970128709.html

В России на сегодняшний день зарегистрировали 37 медизделий на основе ИИ

В России на сегодняшний день зарегистрировали 37 медизделий на основе ИИ - РИА Новости, 03.09.2024

В России на сегодняшний день зарегистрировали 37 медизделий на основе ИИ

Тридцать семь медицинских изделий на основе искусственного интеллекта уже зарегистрированы в России, на этот год стоит задача внедрить не менее трех таких... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T06:17

2024-09-03T06:17

2024-09-03T06:17

россия

владивосток

дальневосточный федеральный университет

общество

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Тридцать семь медицинских изделий на основе искусственного интеллекта уже зарегистрированы в России, на этот год стоит задача внедрить не менее трех таких медизделий в каждом регионе страны, заявил заместитель министра здравоохранения РФ Вадим Ваньков. "На сегодняшний момент зарегистрировано всего 37 медицинских изделий с искусственным интеллектом",- сказал Ваньков на сессии "Цифровые медицинские помощники в России – достижения и перспектив" ВЭФ-2024. Он отметил, что на этот год стоит задача внедрения не менее трех медицинских изделий в регионах России. В основном медицинские изделия на основе искусственного интеллекта направлены на работу с медицинскими изображениями, уточнил замминистра. По его словам, несколько недель назад было зарегистрировано первое медицинское изделие с применением технологии искусственного интеллекта по определению новообразований при проведении колоноскопии. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240827/nauka-1968102496.html

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россия

владивосток

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россия, владивосток, дальневосточный федеральный университет, общество, вэф — 2024 (восточный экономический форум)