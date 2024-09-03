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В России на сегодняшний день зарегистрировали 37 медизделий на основе ИИ - РИА Новости, 03.09.2024
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06:17 03.09.2024
https://ria.ru/20240903/minzdrav-1970128709.html
В России на сегодняшний день зарегистрировали 37 медизделий на основе ИИ
В России на сегодняшний день зарегистрировали 37 медизделий на основе ИИ - РИА Новости, 03.09.2024
В России на сегодняшний день зарегистрировали 37 медизделий на основе ИИ
Тридцать семь медицинских изделий на основе искусственного интеллекта уже зарегистрированы в России, на этот год стоит задача внедрить не менее трех таких... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T06:17
2024-09-03T06:17
россия
владивосток
дальневосточный федеральный университет
общество
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Тридцать семь медицинских изделий на основе искусственного интеллекта уже зарегистрированы в России, на этот год стоит задача внедрить не менее трех таких медизделий в каждом регионе страны, заявил заместитель министра здравоохранения РФ Вадим Ваньков. "На сегодняшний момент зарегистрировано всего 37 медицинских изделий с искусственным интеллектом",- сказал Ваньков на сессии "Цифровые медицинские помощники в России – достижения и перспектив" ВЭФ-2024. Он отметил, что на этот год стоит задача внедрения не менее трех медицинских изделий в регионах России. В основном медицинские изделия на основе искусственного интеллекта направлены на работу с медицинскими изображениями, уточнил замминистра. По его словам, несколько недель назад было зарегистрировано первое медицинское изделие с применением технологии искусственного интеллекта по определению новообразований при проведении колоноскопии. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240827/nauka-1968102496.html
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россия, владивосток, дальневосточный федеральный университет, общество, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Россия, Владивосток, Дальневосточный федеральный университет, Общество, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
В России на сегодняшний день зарегистрировали 37 медизделий на основе ИИ

Минздрав: в России уже зарегистрировано 37 медизделий на основе ИИ

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЗдание Министерства здравоохранения РФ
Здание Министерства здравоохранения РФ - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Здание Министерства здравоохранения РФ. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Тридцать семь медицинских изделий на основе искусственного интеллекта уже зарегистрированы в России, на этот год стоит задача внедрить не менее трех таких медизделий в каждом регионе страны, заявил заместитель министра здравоохранения РФ Вадим Ваньков.
«
"На сегодняшний момент зарегистрировано всего 37 медицинских изделий с искусственным интеллектом",- сказал Ваньков на сессии "Цифровые медицинские помощники в России – достижения и перспектив" ВЭФ-2024.
Наночастицы - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
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Он отметил, что на этот год стоит задача внедрения не менее трех медицинских изделий в регионах России. В основном медицинские изделия на основе искусственного интеллекта направлены на работу с медицинскими изображениями, уточнил замминистра.
По его словам, несколько недель назад было зарегистрировано первое медицинское изделие с применением технологии искусственного интеллекта по определению новообразований при проведении колоноскопии.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
Дизайн сессия по разработке сценариев применения ИИ в отраслях российской экономики в МИИГАиК. 30 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
МИИГАиК провел дизайн-сессию по применению ИИ в различных отраслях
30 августа, 03:16
 
РоссияВладивостокДальневосточный федеральный университетОбществоВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
 
 
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