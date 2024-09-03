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Минтранс держит на контроле вывоз контейнеров с Дальнего Востока - РИА Новости, 03.09.2024
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18:03 03.09.2024
https://ria.ru/20240903/mintrans-1970336923.html
Минтранс держит на контроле вывоз контейнеров с Дальнего Востока
Минтранс держит на контроле вывоз контейнеров с Дальнего Востока - РИА Новости, 03.09.2024
Минтранс держит на контроле вывоз контейнеров с Дальнего Востока
Минтранс РФ держит на постоянном контроле вопрос вывоза контейнеров с Дальнего Востока, заявил журналистам в рамках ВЭФ первый замминистра транспорта Валентин... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T18:03
2024-09-03T18:03
экономика
технологии
дальний восток
владивосток
валентин иванов
алексей чекунков
ржд
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Минтранс РФ держит на постоянном контроле вопрос вывоза контейнеров с Дальнего Востока, заявил журналистам в рамках ВЭФ первый замминистра транспорта Валентин Иванов. Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков накануне ВЭФ сообщил в интервью РИА Новости, что загрузка дальневосточных портов контейнерами с импортными грузами порой превышает 100%. Это замедляет скорость разгрузки судов и их дальнейшей загрузки контейнерами на экспорт. "Мы сейчас мониторим ситуацию, она у нас регулярно рассматривается совместно с РЖД, морскими портами, контейнерными операторами. Мы видим востребованность этого маршрута для импортных грузов в контейнерах. Поэтому, если у нас будет ситуация скапливаться действительно какая-то критическая, будем смотреть, какие дополнительные механизмы можем реализовать", - ответил Иванов на вопрос о необходимости принятия дополнительных мер для ускорения вывоза импортных грузов с Дальнего Востока. Он добавил, что принятые ранее меры по увеличению использования полувагонов для перевозки импортных грузов, увеличению количества контейнерных поездов в сообщении с Дальним Востоком, а также плановый рост пропускной способности железнодорожной инфраструктуры позволяют увеличить объемы перевозок, в том числе грузов в контейнерах. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240809/port-1965288929.html
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экономика, технологии, дальний восток, владивосток, валентин иванов, алексей чекунков, ржд, дальневосточный федеральный университет
Экономика, Технологии, Дальний Восток, Владивосток, Валентин Иванов, Алексей Чекунков, РЖД, Дальневосточный федеральный университет
Минтранс держит на контроле вывоз контейнеров с Дальнего Востока

Минтранс держит на постоянном контроле вывоз контейнеров с Дальнего Востока

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкРазгрузка автомобилей JAC, прибывших грузовым судном из Китая, во Владивостокском морском торговом порту
Разгрузка автомобилей JAC, прибывших грузовым судном из Китая, во Владивостокском морском торговом порту - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Разгрузка автомобилей JAC, прибывших грузовым судном из Китая, во Владивостокском морском торговом порту. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Минтранс РФ держит на постоянном контроле вопрос вывоза контейнеров с Дальнего Востока, заявил журналистам в рамках ВЭФ первый замминистра транспорта Валентин Иванов.
Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков накануне ВЭФ сообщил в интервью РИА Новости, что загрузка дальневосточных портов контейнерами с импортными грузами порой превышает 100%. Это замедляет скорость разгрузки судов и их дальнейшей загрузки контейнерами на экспорт.
Морской порт - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
Морской порт Витино в Мурманской области закроют для иностранных судов
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"Мы сейчас мониторим ситуацию, она у нас регулярно рассматривается совместно с РЖД, морскими портами, контейнерными операторами. Мы видим востребованность этого маршрута для импортных грузов в контейнерах. Поэтому, если у нас будет ситуация скапливаться действительно какая-то критическая, будем смотреть, какие дополнительные механизмы можем реализовать", - ответил Иванов на вопрос о необходимости принятия дополнительных мер для ускорения вывоза импортных грузов с Дальнего Востока.
Он добавил, что принятые ранее меры по увеличению использования полувагонов для перевозки импортных грузов, увеличению количества контейнерных поездов в сообщении с Дальним Востоком, а также плановый рост пропускной способности железнодорожной инфраструктуры позволяют увеличить объемы перевозок, в том числе грузов в контейнерах.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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Вчера, 02:43
 
ЭкономикаТехнологииДальний ВостокВладивостокВалентин ИвановАлексей ЧекунковРЖДДальневосточный федеральный университет
 
 
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