https://ria.ru/20240903/minoborony-1970254496.html

Минобороны обновило данные о потерях ВСУ в Курской области

Минобороны обновило данные о потерях ВСУ в Курской области - РИА Новости, 03.09.2024

Минобороны обновило данные о потерях ВСУ в Курской области

Подразделения российской армии уничтожили за сутки в приграничных районах Курской области до 400 украинских военных и 12 бронемашин, сообщило во вторник... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T14:06

2024-09-03T14:06

2024-09-03T14:26

россия

курская область

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Подразделения российской армии уничтожили за сутки в приграничных районах Курской области до 400 украинских военных и 12 бронемашин, сообщило во вторник Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили до 400 военнослужащих и 12 боевых бронированных машин, а также три артиллерийских орудия, одна пусковая установка РСЗО, боевая машина зенитного ракетно-пушечного комплекса, станция РЭБ, 12 автомобилей и две единицы инженерной техники", - говорится в сообщении оборонного ведомства."Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - сообщили в Минобороны.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 9300 военнослужащих, 80 танков, 38 боевых машин пехоты, 70 бронетранспортеров, 561 боевую бронированную машину, 273 автомобиля, 68 артиллерийских орудий, 20 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе шесть РСЗО HIMARS и две MLRS производства США, восемь пусковых установок зенитных ракетных комплексов, две транспортно-заряжающие машины, 17 станций радиоэлектронной борьбы, семь РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО, восемь единиц инженерной техники, в том числе две инженерные машины разграждения и одну установку разминирования УР-77.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, курская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)