https://ria.ru/20240903/minoborony-1970170221.html
В Минобороны рассказали о военно-техническом сотрудничестве с Монголией
В Минобороны рассказали о военно-техническом сотрудничестве с Монголией - РИА Новости, 03.09.2024
В Минобороны рассказали о военно-техническом сотрудничестве с Монголией
Военно-техническое сотрудничество России и Монголии включает поставки вооружений Улан-Батору и обучение военнослужащих, РФ обучила уже 340 монгольских военных,... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T10:18
2024-09-03T10:18
2024-09-03T10:18
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УЛАН-БАТОР, 3 сен - РИА Новости. Военно-техническое сотрудничество России и Монголии включает поставки вооружений Улан-Батору и обучение военнослужащих, РФ обучила уже 340 монгольских военных, рассказал журналистам в преддверии расширенных переговоров делегаций замминистра обороны Алексей Фомин. "Взаимодействуем по военно-технической линии. И по военной в том числе. Обучаем. У нас в этом году обучили уже порядка свыше 340 человек", - рассказал Фомин. По его словам, одной из площадок обучения монгольских военнослужащих является президентское кадетское училище в Кызыле. "Поставки вооружения и военной техники, ремонт, обслуживание, модернизация", - обрисовал Фомин направления взаимодействия. "Мы им (поставляем - ред.)", - уточнил он. Фомину также задали вопрос, будет ли Россия готовить монгольских пилотов на американских истребителях F-16, если эти самолеты станут трофеями ВС РФ. "У нас своя авиация лучшая в мире", - подчеркнул замминистра. Он добавил, что Россия может обучать монгольских специалистов, чтобы они могли "сбивать их (F-16 - ред.) потом".
https://ria.ru/20240822/vvtotoplivozapravschik-1967689226.html
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космос - риа наука, россия, монголия, улан-батор, f-16
Космос - РИА Наука, Россия, Монголия, Улан-Батор, F-16
В Минобороны рассказали о военно-техническом сотрудничестве с Монголией
Замминистра обороны Фомин: Россия обучила 340 монгольских военных
УЛАН-БАТОР, 3 сен - РИА Новости. Военно-техническое сотрудничество России и Монголии включает поставки вооружений Улан-Батору и обучение военнослужащих, РФ обучила уже 340 монгольских военных, рассказал журналистам в преддверии расширенных переговоров делегаций замминистра обороны Алексей Фомин.
"Взаимодействуем по военно-технической линии. И по военной в том числе. Обучаем. У нас в этом году обучили уже порядка свыше 340 человек", - рассказал Фомин.
По его словам, одной из площадок обучения монгольских военнослужащих является президентское кадетское училище в Кызыле
.
"Поставки вооружения и военной техники, ремонт, обслуживание, модернизация", - обрисовал Фомин направления взаимодействия.
"Мы им (поставляем - ред.)", - уточнил он.
Фомину также задали вопрос, будет ли Россия готовить монгольских пилотов на американских истребителях
F-16, если эти самолеты станут трофеями ВС РФ.
"У нас своя авиация лучшая в мире", - подчеркнул замминистра.
Он добавил, что Россия может обучать монгольских специалистов, чтобы они могли "сбивать их (F-16 - ред.) потом".