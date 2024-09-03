https://ria.ru/20240903/minoborony-1970170221.html

В Минобороны рассказали о военно-техническом сотрудничестве с Монголией

В Минобороны рассказали о военно-техническом сотрудничестве с Монголией - РИА Новости, 03.09.2024

В Минобороны рассказали о военно-техническом сотрудничестве с Монголией

Военно-техническое сотрудничество России и Монголии включает поставки вооружений Улан-Батору и обучение военнослужащих, РФ обучила уже 340 монгольских военных,... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T10:18

2024-09-03T10:18

2024-09-03T10:18

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УЛАН-БАТОР, 3 сен - РИА Новости. Военно-техническое сотрудничество России и Монголии включает поставки вооружений Улан-Батору и обучение военнослужащих, РФ обучила уже 340 монгольских военных, рассказал журналистам в преддверии расширенных переговоров делегаций замминистра обороны Алексей Фомин. "Взаимодействуем по военно-технической линии. И по военной в том числе. Обучаем. У нас в этом году обучили уже порядка свыше 340 человек", - рассказал Фомин. По его словам, одной из площадок обучения монгольских военнослужащих является президентское кадетское училище в Кызыле. "Поставки вооружения и военной техники, ремонт, обслуживание, модернизация", - обрисовал Фомин направления взаимодействия. "Мы им (поставляем - ред.)", - уточнил он. Фомину также задали вопрос, будет ли Россия готовить монгольских пилотов на американских истребителях F-16, если эти самолеты станут трофеями ВС РФ. "У нас своя авиация лучшая в мире", - подчеркнул замминистра. Он добавил, что Россия может обучать монгольских специалистов, чтобы они могли "сбивать их (F-16 - ред.) потом".

https://ria.ru/20240822/vvtotoplivozapravschik-1967689226.html

https://ria.ru/20240902/putin-1969881800.html

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космос - риа наука, россия, монголия, улан-батор, f-16