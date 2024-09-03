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Минюст предложил рассмотреть вопрос передачи иностранных осужденных - РИА Новости, 03.09.2024
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13:27 03.09.2024
https://ria.ru/20240903/minjust-1970235079.html
Минюст предложил рассмотреть вопрос передачи иностранных осужденных
Минюст предложил рассмотреть вопрос передачи иностранных осужденных - РИА Новости, 03.09.2024
Минюст предложил рассмотреть вопрос передачи иностранных осужденных
Следует проработать международную базу, чтобы облегчить передачу иностранных осужденных в их государства, сообщил министр юстиции РФ Константин Чуйченко на... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T13:27
2024-09-03T13:27
россия
константин чуйченко
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Следует проработать международную базу, чтобы облегчить передачу иностранных осужденных в их государства, сообщил министр юстиции РФ Константин Чуйченко на коллегии ведомства. "Темпы передачи иностранных осужденных растут, но недостаточно. Во многом это связано с тем, что, согласно действующим нормам для передачи необходимо согласие самого лица на отбывание наказания в государстве его гражданства и согласие страны гражданства. Следует проработать международную договорную базу, чтобы облегчить передачу иностранных осужденных в государства их гражданства", - сказал Чуйченко. По словам министра юстиции, эту задачу быстро не решить, нужно общаться с коллегами, предлагать тему в рамках международных мероприятий. "Это тоже является одной из ключевых задач в сфере международной деятельности Минюста России", - подчеркнул Чуйченко.
https://ria.ru/20240903/gosduma-1970186578.html
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россия, константин чуйченко
Россия, Константин Чуйченко
Минюст предложил рассмотреть вопрос передачи иностранных осужденных

Чуйченко предложил облегчить процесс передачи осужденных иностранцев

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание министерства юстиции Российской Федерации
Здание министерства юстиции Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание министерства юстиции Российской Федерации. Архивное фото
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Следует проработать международную базу, чтобы облегчить передачу иностранных осужденных в их государства, сообщил министр юстиции РФ Константин Чуйченко на коллегии ведомства.
"Темпы передачи иностранных осужденных растут, но недостаточно. Во многом это связано с тем, что, согласно действующим нормам для передачи необходимо согласие самого лица на отбывание наказания в государстве его гражданства и согласие страны гражданства. Следует проработать международную договорную базу, чтобы облегчить передачу иностранных осужденных в государства их гражданства", - сказал Чуйченко.
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По словам министра юстиции, эту задачу быстро не решить, нужно общаться с коллегами, предлагать тему в рамках международных мероприятий.
"Это тоже является одной из ключевых задач в сфере международной деятельности Минюста России", - подчеркнул Чуйченко.
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