https://ria.ru/20240903/minenergo-1970338070.html
Минэнерго увидело риски для энергосистемы Сибири зимой из-за майнеров
Минэнерго увидело риски для энергосистемы Сибири зимой из-за майнеров - РИА Новости, 03.09.2024
Минэнерго увидело риски для энергосистемы Сибири зимой из-за майнеров
Минэнерго РФ видит риски при прохождении осенне-зимнего периода (ОЗП) в Сибирском федеральном округе (СФО), связанные c ростом нагрузок на энергооборудование от РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T18:07
2024-09-03T18:07
2024-09-03T18:07
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Минэнерго РФ видит риски при прохождении осенне-зимнего периода (ОЗП) в Сибирском федеральном округе (СФО), связанные c ростом нагрузок на энергооборудование от майнинговой деятельности, говорится в сообщении министерства в Telegram-канале. "Существуют риски при прохождении ОЗП, связанные c ростом нагрузок на энергооборудование от майнинговой деятельности", - отмечается в сообщении по итогам выездного заседания правительственной комиссии по подготовке Сибирского федерального округа к осенне-зимнему периоду 2024–2025 годов. В министерстве также отмечают, что необходимо обратить внимание на те объекты, которые в предыдущие периоды имели динамику неготовности к отопительному периоду, а также определить перечень дополнительных мероприятий на объектах энергетики и ЖКХ для исключения дефицита ресурсов среди потребителей. В министерстве также обратили внимание на тот факт, что функционирование Южно-Кузбасской ГРЭС (город Калтан Кемеровской области) находится на особом контроле ведомства. В феврале 2024 года Минэнерго сообщило об отзыве паспорта готовности к отопительному периоду Южно-Кузбасской ГРЭС в связи с неудовлетворительным техническим состоянием основного оборудования станции, а также выявившимися фактами представления в Минэнерго недостоверной отчетной информации со стороны компании. По прогнозам "Системного оператора", электропотребление в СФО предстоящей зимой может увеличиться на 4,1% относительно показателей ОЗП 2023-24 годов и достигнуть 124,8 миллиарда кВт.ч.
https://ria.ru/20240830/mayning-1969546728.html
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экономика, россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии), сибирский фо
Экономика, Россия, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Сибирский ФО
Минэнерго увидело риски для энергосистемы Сибири зимой из-за майнеров
Минэнерго: электропотребление майнерами создает риски для энергосистемы Сибири
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости.
Минэнерго РФ видит риски при прохождении осенне-зимнего периода (ОЗП) в Сибирском федеральном округе (СФО), связанные c ростом нагрузок на энергооборудование от майнинговой деятельности, говорится в сообщении министерства в Telegram-канале
.
"Существуют риски при прохождении ОЗП, связанные c ростом нагрузок на энергооборудование от майнинговой деятельности", - отмечается в сообщении по итогам выездного заседания правительственной комиссии по подготовке Сибирского федерального округа к осенне-зимнему периоду 2024–2025 годов.
В министерстве также отмечают, что необходимо обратить внимание на те объекты, которые в предыдущие периоды имели динамику неготовности к отопительному периоду, а также определить перечень дополнительных мероприятий на объектах энергетики и ЖКХ для исключения дефицита ресурсов среди потребителей.
В министерстве также обратили внимание на тот факт, что функционирование Южно-Кузбасской ГРЭС (город Калтан Кемеровской области
) находится на особом контроле ведомства.
В феврале 2024 года Минэнерго сообщило об отзыве паспорта готовности к отопительному периоду Южно-Кузбасской ГРЭС в связи с неудовлетворительным техническим состоянием основного оборудования станции, а также выявившимися фактами представления в Минэнерго недостоверной отчетной информации со стороны компании.
По прогнозам "Системного оператора", электропотребление в СФО предстоящей зимой может увеличиться на 4,1% относительно показателей ОЗП 2023-24 годов и достигнуть 124,8 миллиарда кВт.ч.