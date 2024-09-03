https://ria.ru/20240903/minenergo-1970338070.html

Минэнерго увидело риски для энергосистемы Сибири зимой из-за майнеров

Минэнерго увидело риски для энергосистемы Сибири зимой из-за майнеров - РИА Новости, 03.09.2024

Минэнерго увидело риски для энергосистемы Сибири зимой из-за майнеров

Минэнерго РФ видит риски при прохождении осенне-зимнего периода (ОЗП) в Сибирском федеральном округе (СФО), связанные c ростом нагрузок на энергооборудование от РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T18:07

2024-09-03T18:07

2024-09-03T18:07

экономика

россия

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

сибирский фо

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1c/1841934276_0:229:3145:1998_1920x0_80_0_0_b9aeea3df5f775ea3b58dd0059c082f6.jpg

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Минэнерго РФ видит риски при прохождении осенне-зимнего периода (ОЗП) в Сибирском федеральном округе (СФО), связанные c ростом нагрузок на энергооборудование от майнинговой деятельности, говорится в сообщении министерства в Telegram-канале. "Существуют риски при прохождении ОЗП, связанные c ростом нагрузок на энергооборудование от майнинговой деятельности", - отмечается в сообщении по итогам выездного заседания правительственной комиссии по подготовке Сибирского федерального округа к осенне-зимнему периоду 2024–2025 годов. В министерстве также отмечают, что необходимо обратить внимание на те объекты, которые в предыдущие периоды имели динамику неготовности к отопительному периоду, а также определить перечень дополнительных мероприятий на объектах энергетики и ЖКХ для исключения дефицита ресурсов среди потребителей. В министерстве также обратили внимание на тот факт, что функционирование Южно-Кузбасской ГРЭС (город Калтан Кемеровской области) находится на особом контроле ведомства. В феврале 2024 года Минэнерго сообщило об отзыве паспорта готовности к отопительному периоду Южно-Кузбасской ГРЭС в связи с неудовлетворительным техническим состоянием основного оборудования станции, а также выявившимися фактами представления в Минэнерго недостоверной отчетной информации со стороны компании. По прогнозам "Системного оператора", электропотребление в СФО предстоящей зимой может увеличиться на 4,1% относительно показателей ОЗП 2023-24 годов и достигнуть 124,8 миллиарда кВт.ч.

https://ria.ru/20240830/mayning-1969546728.html

https://ria.ru/20240717/putin-1960234816.html

россия

сибирский фо

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии), сибирский фо