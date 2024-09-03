https://ria.ru/20240903/migranty-1970309104.html

Во Франции при крушении лодки погибли десять мигрантов

Во Франции при крушении лодки погибли десять мигрантов - РИА Новости, 03.09.2024

Во Франции при крушении лодки погибли десять мигрантов

Порядка десяти мигрантов погибли при крушении лодки у берегов Франции во время переправы через пролив Ла-Манш в сторону Великобритании, сообщило издание Voix du РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T16:44

2024-09-03T16:44

2024-09-03T16:44

в мире

великобритания

франция

ла-манш

жеральд дарманен

ситуация с нелегальными мигрантами

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ПАРИЖ, 3 сен – РИА Новости. Порядка десяти мигрантов погибли при крушении лодки у берегов Франции во время переправы через пролив Ла-Манш в сторону Великобритании, сообщило издание Voix du Nord. Лодка, на которой находились порядка 70 человек, затонула во вторник утром. Власти коммуны Ле-Портель в департаменте Па-де-Кале на севере Франции проводят масштабную спасательную операцию по поиску выживших, многие находятся в критическом состоянии. "По первым оценкам, по меньшей мере десять мигрантов погибли в ходе затопления лодки в районе Ле-Портель", - пишет издание. Мэр коммуны Оливье Барбарин распорядился закрыть пляж, чтобы спасательные вертолеты могли там приземлиться. На месте работает полиция, спасатели и службы сокрой помощи. Также на место происшествия должен прибыть глава МВД Франции Жеральд Дарманен. Пострадавших транспортируют в больницы города Булонь-сюр-Мер, добавило издание. Нелегальные мигранты зачастую ищут любые возможности, чтобы оказаться в Великобритании и получить статус беженца, открывающий доступ к финансовому пособию и социальным программам. В августе 2022 года в стране было зарегистрировано рекордное число ежемесячных нарушений границы с момента начала миграционных потоков в 2019 году: Ла-Манш пересекли более 13,5 тысячи нелегалов, а общее число мигрантов, прибывших в Великобританию в 2022 году, достигло рекордных 45 тысяч. За 2023 год в страну прибыли около 30 тысяч мигрантов. Власти Великобритании тратят по несколько миллионов фунтов стерлингов в день на размещение беженцев в отелях.

https://ria.ru/20240707/izbirateli-1958064647.html

https://ria.ru/20240818/migranty-1966941461.html

великобритания

франция

ла-манш

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в мире, великобритания, франция, ла-манш, жеральд дарманен, ситуация с нелегальными мигрантами