https://ria.ru/20240903/migranty-1970182245.html

Нелегалы на границе с Белоруссией забросали польских пограничников камнями

Нелегалы на границе с Белоруссией забросали польских пограничников камнями - РИА Новости, 03.09.2024

Нелегалы на границе с Белоруссией забросали польских пограничников камнями

Нелегальные мигранты на границе с Белоруссией забросали польских пограничников камнями и палками, заявила Пограничная стража Польши. РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T10:55

2024-09-03T10:55

2024-09-03T10:55

в мире

белоруссия

польша

минск

александр лукашенко

евросоюз

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ВАРШАВА, 3 сен – РИА Новости. Нелегальные мигранты на границе с Белоруссией забросали польских пограничников камнями и палками, заявила Пограничная стража Польши. По данным польских пограничников, за минувшие сутки на границе с Белоруссией зафиксировано около 70 попыток нелегального пересечения границы. "В направлении польских патрулей бросали камни и палки. Поврежден служебный автомобиль", - говорится в сообщении. В середине 2021 года на польско-белорусской границе скопились несколько тысяч мигрантов, надеющихся попасть в страны ЕС. С тех пор несколько сотен нелегалов ежемесячно пытаются проникнуть в Польшу. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Польша уже ввела буферную зону и построила заграждение на границе с Белоруссией. Длина забора составляет 186 километров, высота - пять метров, стоимость - 1,6 миллиарда злотых (около 400 миллионов долларов).

https://ria.ru/20240823/migranty-1968125616.html

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польша

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в мире, белоруссия, польша, минск, александр лукашенко, евросоюз