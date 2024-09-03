https://ria.ru/20240903/mid-1970147920.html

В МИД пообещали привлечь к суду украинских преступников

В МИД пообещали привлечь к суду украинских преступников - РИА Новости, 03.09.2024

В МИД пообещали привлечь к суду украинских преступников

Украинские преступники, виновные в тяжких международных преступлениях против своих граждан и граждан РФ, будут привлечены к суду, заявила РИА Новости... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T08:48

2024-09-03T08:48

2024-09-03T08:48

в мире

россия

украина

мария захарова

международный уголовный суд

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Украинские преступники, виновные в тяжких международных преступлениях против своих граждан и граждан РФ, будут привлечены к суду, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ранее появились сообщения о том, что Украина ратифицировала Римский статут МУС с условием семилетней отсрочки вступления в силу юрисдикции суда в отношении граждан страны за военные преступления. Высказываясь по этой теме, Захарова указала, что все попытки украинских преступников избежать ответственности "обречены на провал". "Украинские преступники, виновные в тяжких международных преступлениях против собственных и российских граждан, а также их приспешники будут привлечены к суду и понесут заслуженное наказание", - подчеркнула она.

https://ria.ru/20240903/zelenskiy-1970147563.html

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в мире, россия, украина, мария захарова, международный уголовный суд