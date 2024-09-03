https://ria.ru/20240903/mid-1970147920.html
В МИД пообещали привлечь к суду украинских преступников
В МИД пообещали привлечь к суду украинских преступников - РИА Новости, 03.09.2024
В МИД пообещали привлечь к суду украинских преступников
Украинские преступники, виновные в тяжких международных преступлениях против своих граждан и граждан РФ, будут привлечены к суду, заявила РИА Новости... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T08:48
2024-09-03T08:48
2024-09-03T08:48
в мире
россия
украина
мария захарова
международный уголовный суд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968680656_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_ecbd7a71a1b5dad76b1e6bead6742550.jpg
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Украинские преступники, виновные в тяжких международных преступлениях против своих граждан и граждан РФ, будут привлечены к суду, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ранее появились сообщения о том, что Украина ратифицировала Римский статут МУС с условием семилетней отсрочки вступления в силу юрисдикции суда в отношении граждан страны за военные преступления. Высказываясь по этой теме, Захарова указала, что все попытки украинских преступников избежать ответственности "обречены на провал". "Украинские преступники, виновные в тяжких международных преступлениях против собственных и российских граждан, а также их приспешники будут привлечены к суду и понесут заслуженное наказание", - подчеркнула она.
https://ria.ru/20240903/zelenskiy-1970147563.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968680656_444:0:3175:2048_1920x0_80_0_0_c10fb298900a72a34cb5e265caa5b531.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, мария захарова, международный уголовный суд
В мире, Россия, Украина, Мария Захарова, Международный уголовный суд
В МИД пообещали привлечь к суду украинских преступников
Захарова: украинские преступники понесут заслуженное наказание
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Украинские преступники, виновные в тяжких международных преступлениях против своих граждан и граждан РФ, будут привлечены к суду, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Ранее появились сообщения о том, что Украина
ратифицировала Римский статут МУС
с условием семилетней отсрочки вступления в силу юрисдикции суда в отношении граждан страны за военные преступления.
Высказываясь по этой теме, Захарова указала, что все попытки украинских преступников избежать ответственности "обречены на провал".
"Украинские преступники, виновные в тяжких международных преступлениях против собственных и российских граждан, а также их приспешники будут привлечены к суду и понесут заслуженное наказание", - подчеркнула она.