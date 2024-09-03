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В МИД пообещали привлечь к суду украинских преступников - РИА Новости, 03.09.2024
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08:48 03.09.2024
https://ria.ru/20240903/mid-1970147920.html
В МИД пообещали привлечь к суду украинских преступников
В МИД пообещали привлечь к суду украинских преступников - РИА Новости, 03.09.2024
В МИД пообещали привлечь к суду украинских преступников
Украинские преступники, виновные в тяжких международных преступлениях против своих граждан и граждан РФ, будут привлечены к суду, заявила РИА Новости... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T08:48
2024-09-03T08:48
в мире
россия
украина
мария захарова
международный уголовный суд
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Украинские преступники, виновные в тяжких международных преступлениях против своих граждан и граждан РФ, будут привлечены к суду, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ранее появились сообщения о том, что Украина ратифицировала Римский статут МУС с условием семилетней отсрочки вступления в силу юрисдикции суда в отношении граждан страны за военные преступления. Высказываясь по этой теме, Захарова указала, что все попытки украинских преступников избежать ответственности "обречены на провал". "Украинские преступники, виновные в тяжких международных преступлениях против собственных и российских граждан, а также их приспешники будут привлечены к суду и понесут заслуженное наказание", - подчеркнула она.
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в мире, россия, украина, мария захарова, международный уголовный суд
В мире, Россия, Украина, Мария Захарова, Международный уголовный суд
В МИД пообещали привлечь к суду украинских преступников

Захарова: украинские преступники понесут заслуженное наказание

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Украинские преступники, виновные в тяжких международных преступлениях против своих граждан и граждан РФ, будут привлечены к суду, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Ранее появились сообщения о том, что Украина ратифицировала Римский статут МУС с условием семилетней отсрочки вступления в силу юрисдикции суда в отношении граждан страны за военные преступления.
Высказываясь по этой теме, Захарова указала, что все попытки украинских преступников избежать ответственности "обречены на провал".
"Украинские преступники, виновные в тяжких международных преступлениях против собственных и российских граждан, а также их приспешники будут привлечены к суду и понесут заслуженное наказание", - подчеркнула она.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
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В миреРоссияУкраинаМария ЗахароваМеждународный уголовный суд
 
 
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