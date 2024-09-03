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В МИД прокомментировали ратификацию Киевом Римского статута - РИА Новости, 03.09.2024
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08:42 03.09.2024 (обновлено: 08:43 03.09.2024)
https://ria.ru/20240903/mid-1970147018.html
В МИД прокомментировали ратификацию Киевом Римского статута
В МИД прокомментировали ратификацию Киевом Римского статута - РИА Новости, 03.09.2024
В МИД прокомментировали ратификацию Киевом Римского статута
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, комментируя РИА Новости ратификацию Киевом с оговорками Римского статута, что Украина таким образом РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T08:42
2024-09-03T08:43
в мире
украина
киев
гаага
мария захарова
международный уголовный суд
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, комментируя РИА Новости ратификацию Киевом с оговорками Римского статута, что Украина таким образом хочет вывести из-под юрисдикции своих граждан, сохраняя возможность уголовного преследования в Гааге граждан других стран. Ранее появились сообщения о том, что Украина ратифицировала Римский статут Международного уголовного суда (МУС) с условием семилетней отсрочки вступления в силу юрисдикции суда в отношении граждан страны за военные преступления. Высказываясь по этой теме, Захарова указала, что "сделанное Украиной заявление при ратификации Римского статута наглядно демонстрирует истинное отношение киевских властей к международному гуманитарному праву и юстиции". "По сути, они хотят вывести из-под юрисдикции даже этого, максимально лояльного им суда, своих граждан, но при этом сохранить возможность уголовного преследования в Гааге граждан других стран по сфабрикованным самим Киевом обвинениям", - заявила она. "Такой шаг нельзя расценивать иначе, как нескрываемое намерение предоставить своим военным карт-бланш на совершение тяжких военных преступлений", - добавила Захарова.
https://ria.ru/20240902/pravoslavie-1969879012.html
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в мире, украина, киев, гаага, мария захарова, международный уголовный суд
В мире, Украина, Киев, Гаага, Мария Захарова, Международный уголовный суд
В МИД прокомментировали ратификацию Киевом Римского статута

Захарова: Киев хочет предоставить своим военным карт-бланш

© РИА НовостиОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, комментируя РИА Новости ратификацию Киевом с оговорками Римского статута, что Украина таким образом хочет вывести из-под юрисдикции своих граждан, сохраняя возможность уголовного преследования в Гааге граждан других стран.
Ранее появились сообщения о том, что Украина ратифицировала Римский статут Международного уголовного суда (МУС) с условием семилетней отсрочки вступления в силу юрисдикции суда в отношении граждан страны за военные преступления.
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Высказываясь по этой теме, Захарова указала, что "сделанное Украиной заявление при ратификации Римского статута наглядно демонстрирует истинное отношение киевских властей к международному гуманитарному праву и юстиции".
"По сути, они хотят вывести из-под юрисдикции даже этого, максимально лояльного им суда, своих граждан, но при этом сохранить возможность уголовного преследования в Гааге граждан других стран по сфабрикованным самим Киевом обвинениям", - заявила она.
"Такой шаг нельзя расценивать иначе, как нескрываемое намерение предоставить своим военным карт-бланш на совершение тяжких военных преступлений", - добавила Захарова.
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В миреУкраинаКиевГаагаМария ЗахароваМеждународный уголовный суд
 
 
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