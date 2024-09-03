https://ria.ru/20240903/meloni-1970110275.html

Скандал с "консультанткой" министра культуры Италии дошел до Мелони

Скандал с "консультанткой" министра культуры Италии дошел до Мелони - РИА Новости, 03.09.2024

Скандал с "консультанткой" министра культуры Италии дошел до Мелони

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что получила от министра культуры страны Дженнаро Санджулиано разъяснения относительно ситуации с инфлюенсером... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T00:16

2024-09-03T00:16

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РИМ, 3 сен – РИА Новости. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что получила от министра культуры страны Дженнаро Санджулиано разъяснения относительно ситуации с инфлюенсером Марией Розарий Бочча, назвавшей себя "советником" министра. Скандал вокруг Бочча возник после того, как в своем Instagram* (соцсеть запрещена в РФ как экстремистская) Бочча в конце августа опубликовала фотографию с Санджулиано, поблагодарив его за должность "советника по крупным мероприятиям". В соцсети эффектной 41-летней женщины ранее появлялись и другие фотографии с министром, создающие впечатление о том, что она работает в ведомстве. В эфире телеинтервью каналу Rete4 Мелони сообщила, что Санджулиано пояснил ей ,что действительно рассматривал возможность предоставления Бочча "неоплачиваемой должности, но затем сделал другой выбор". "Он гарантирует, что этот человек не имел доступа ни к какому конфиденциальному документу, особенно касающемуся G7, и, прежде всего, что ни один евро итальянцев и государственные деньги не были потрачены на этого человека", - сказала премьер. Заявления Мелони о мероприятиях в рамках итальянского председательства в "Семерке" последовали после серии статей в ведущих газетах страны, где утверждалось, что Бочча, не имея никакой должности в Минкультуры, состояла в переписке относительно подготовки встречи глав Минкультуры в Помпеях в конце сентября. Кроме того, как сообщила Repubblica, женщина совершила по меньшей мере семь поездок с Санджулиано в течение лета. Министерство культуры, отмечает Stampa, продолжает настойчиво отрицать участие блогера с 28 тысячами подписчиков в работе ведомства, на что Бочча ответила в соцсети скриншотами, из которых следует, что ее удалили из чатов Минкультуры в Whatsapp.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240718/zhurnalistka-1960379544.html

https://ria.ru/20240626/italiya-1955575289.html

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