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Медведев назвал статут МУС юридически ничтожным - РИА Новости, 03.09.2024
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08:50 03.09.2024 (обновлено: 16:53 03.09.2024)
https://ria.ru/20240903/medvedev-1970148069.html
Медведев назвал статут МУС юридически ничтожным
Медведев назвал статут МУС юридически ничтожным - РИА Новости, 03.09.2024
Медведев назвал статут МУС юридически ничтожным
Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в Telegram-канале назвал статут Международного уголовного суда (МУС) юридически ничтожным. РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T08:50
2024-09-03T16:53
киев
международный уголовный суд
дмитрий медведев
россия
монголия
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в Telegram-канале назвал статут Международного уголовного суда (МУС) юридически ничтожным."Сервильный Евросоюз выразил Монголии "обеспокоенность" в связи с визитом президента России Владимира Путина. Типа раз подписали юридически ничтожный статут МУС — выполняйте", — написал он.Как отметил экс-президент, "монголы послали МУС и евродегенератов в известном еще с XIII века российско-монгольском направлении". Медведев также пригрозил последствиями, если "кто-то из безумцев" попытается исполнить ордер на арест российского президента.Визит Владимира Путина проходит на фоне полемики по поводу ордера Международного уголовного суда о его "аресте". Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, были ли переговоры с Улан-Батором по этому поводу, сообщил, что все аспекты поездки тщательно готовились.Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, выдала ордер на арест Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Москву обвинили в депортации детей, которых спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы.
https://ria.ru/20240902/peskov-1970009404.html
https://ria.ru/20240627/medvedev-1955921303.html
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киев, международный уголовный суд, дмитрий медведев, россия, монголия, владимир путин, в мире
Киев, Международный уголовный суд, Дмитрий Медведев, Россия, Монголия, Владимир Путин, В мире
Медведев назвал статут МУС юридически ничтожным

Медведев: Монголия отвергла МУС и ЕС с их ордером на арест Путина

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в Telegram-канале назвал статут Международного уголовного суда (МУС) юридически ничтожным.
"Сервильный Евросоюз выразил Монголии "обеспокоенность" в связи с визитом президента России Владимира Путина. Типа раз подписали юридически ничтожный статут МУС — выполняйте", — написал он.
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Как отметил экс-президент, "монголы послали МУС и евродегенератов в известном еще с XIII века российско-монгольском направлении".
Медведев также пригрозил последствиями, если "кто-то из безумцев" попытается исполнить ордер на арест российского президента.
Визит Владимира Путина проходит на фоне полемики по поводу ордера Международного уголовного суда о его "аресте". Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, были ли переговоры с Улан-Батором по этому поводу, сообщил, что все аспекты поездки тщательно готовились.
Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, выдала ордер на арест Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Москву обвинили в депортации детей, которых спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы.
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