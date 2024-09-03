https://ria.ru/20240903/medvedev-1970148069.html
Медведев назвал статут МУС юридически ничтожным
Медведев назвал статут МУС юридически ничтожным - РИА Новости, 03.09.2024
Медведев назвал статут МУС юридически ничтожным
Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в Telegram-канале назвал статут Международного уголовного суда (МУС) юридически ничтожным. РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T08:50
2024-09-03T08:50
2024-09-03T16:53
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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в Telegram-канале назвал статут Международного уголовного суда (МУС) юридически ничтожным."Сервильный Евросоюз выразил Монголии "обеспокоенность" в связи с визитом президента России Владимира Путина. Типа раз подписали юридически ничтожный статут МУС — выполняйте", — написал он.Как отметил экс-президент, "монголы послали МУС и евродегенератов в известном еще с XIII века российско-монгольском направлении". Медведев также пригрозил последствиями, если "кто-то из безумцев" попытается исполнить ордер на арест российского президента.Визит Владимира Путина проходит на фоне полемики по поводу ордера Международного уголовного суда о его "аресте". Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, были ли переговоры с Улан-Батором по этому поводу, сообщил, что все аспекты поездки тщательно готовились.Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, выдала ордер на арест Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Москву обвинили в депортации детей, которых спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы.
https://ria.ru/20240902/peskov-1970009404.html
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киев, международный уголовный суд, дмитрий медведев, россия, монголия, владимир путин, в мире
Киев, Международный уголовный суд, Дмитрий Медведев, Россия, Монголия, Владимир Путин, В мире
Медведев назвал статут МУС юридически ничтожным
Медведев: Монголия отвергла МУС и ЕС с их ордером на арест Путина