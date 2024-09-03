https://ria.ru/20240903/meditsina-1970304470.html

Голикова рассказала о влиянии медицины на продолжительность жизни

Голикова рассказала о влиянии медицины на продолжительность жизни - РИА Новости, 03.09.2024

Голикова рассказала о влиянии медицины на продолжительность жизни

Медицина, шагая вперед, дает все большую возможность увеличивать ожидаемую продолжительность жизни человека, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на церемонии... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T16:22

2024-09-03T16:22

2024-09-03T16:22

россия

татьяна голикова

константин котенко

здоровье - общество

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Медицина, шагая вперед, дает все большую возможность увеличивать ожидаемую продолжительность жизни человека, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на церемонии посвящения в студенты Медицинского университета Петровского. "И самое главное, что, шагая вперед, она (медицина – ред.) все больше дает возможность увеличивать ожидаемую продолжительность жизни, выхаживать самых маленьких, а иногда еще и даже нерожденных детей", - сказала Голикова. По словам вице-премьера, медицина сегодня уже почти стала высокотехнологичной отраслью экономики и при этом осталась частью социальной сферы. "Являясь, конечно, частью социальной сферы, медицина идет семимильными шагами вперед, создавая новые методы, базируясь на новых достижениях науки, технологического прогресса", - добавила Голикова. Она также обратилась к студентам вуза, отметив, что они будут "писать летопись" своего учебного заведения. "Вы будете создавать традиции, которые когда-то были заложены Петровским и создавались на протяжении 60 лет, а это время, сколько существует научный центр хирургии имени Бориса Васильевича Петровского. И я думаю, что весь коллектив этого уважаемого академического учреждения передаст свои лучшие традиции и лучшие умения вам, вам – молодым, которые приняли решение не просто выбрать профессию, а которые выбрали профессию, охраняющую самое важное, что есть у человека – человеческую жизнь", - сказала Голикова. По словам директора РНЦХ имени академика Петровского Константина Котенко, студенты университета будут изучать самые передовые подходы в лечении пациентов и заниматься наукой, создавая будущее российской медицины. "Вы пройдете большой путь от университетской скамьи до работы в крупнейшей многопрофильной клинике, окажетесь в самом сердце медицины будущего, где разрабатываются и внедряются передовые медицинские технологии", - отметил Котенко. Во вторник 3 сентября состоялась торжественная церемония посвящения в первокурсники Университета Петровского, созданного на базе научной медицинской организации академического уровня – ГНЦ РФ ФГБНУ "РНЦХ имени академика Б.В. Петровского" Минобрнауки России. В 2024 году в университете начнут обучение около 400 студентов, принятых по целевому направлению, победители всероссийских олимпиад, особые категории (дети лиц, участвующих в СВО, инвалиды, дети, потерявшие родителей), на платной основе. Конкурс на основные места составил 81,3 человека на место.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, татьяна голикова, константин котенко, здоровье - общество