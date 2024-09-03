Рейтинг@Mail.ru
Маск напомнил, почему не включил Starlink над Крымом для ВСУ - РИА Новости, 03.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:45 03.09.2024 (обновлено: 21:54 03.09.2024)
https://ria.ru/20240903/mask-1970367515.html
Маск напомнил, почему не включил Starlink над Крымом для ВСУ
Маск напомнил, почему не включил Starlink над Крымом для ВСУ - РИА Новости, 03.09.2024
Маск напомнил, почему не включил Starlink над Крымом для ВСУ
Американский предприниматель Илон Маск напомнил, что не стал включать спутниковую связь Starlink на Крымским полуостровом для атаки ВСУ на корабли ВМФ РФ,... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T21:45
2024-09-03T21:54
в мире
россия
сша
киев
илон маск
вооруженные силы украины
spacex
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900655695_238:0:2834:1460_1920x0_80_0_0_b847b6f6d9b2775ba4bac4dc98b84e5d.jpg
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск напомнил, что не стал включать спутниковую связь Starlink на Крымским полуостровом для атаки ВСУ на корабли ВМФ РФ, потому что это было бы нарушением антироссийских санкций США. Ранее телеканал CNN сообщил, что Маск велел ограничить работу спутникового интернета Starlink вблизи Крыма и тем самым сорвал украинскую атаку на ВМФ РФ. Маск позже опроверг это сообщение, заявив, что в действительности система не была активирована, но ее просили включить. Свой отказ включать спутниковую связь Starlink он связал с действием антироссийских санкций США, которые запрещали ему это делать. "Starlink получил запрет на включение спутников... (над Крымом- ред.) в то время, потому что это действие стало бы нарушением санкций США против России!" - написал Маск в соцсети X. Предприниматель отметил, что если бы требование Киева по включению спутниковой связи в районе Крыма было выполнено, то это стало бы нарушением американского законодательства. Маск подчеркнул, что Starlink может использоваться в качестве системы связи для военных, однако если ее применять для явных военных действий, то Starlink из коммерческой превратится в военную систему и тогда другие страны будут иметь полное право сбивать спутники. Ранее бизнесмен отмечал, что SpaceX не обещал покрытия над Крымом, добавляя, что хочет "помогать людям, а не убивать их". Он заявлял также, что не допустит использования спутников Starlink для эскалации конфликта, который может привести к Третьей мировой войне.
https://ria.ru/20240526/spetsoperatsiya-1948464189.html
https://ria.ru/20240415/rossiya-1940059996.html
россия
сша
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900655695_498:0:2455:1468_1920x0_80_0_0_5e12c1256dc1d826310b50c12a269c84.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, киев, илон маск, вооруженные силы украины, spacex
В мире, Россия, США, Киев, Илон Маск, Вооруженные силы Украины, SpaceX
Маск напомнил, почему не включил Starlink над Крымом для ВСУ

Маск объяснил, что не включил Starlink у Крыма для атак ВСУ из-за санкций США

© AP Photo / Jae C. HongИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© AP Photo / Jae C. Hong
Илон Маск. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск напомнил, что не стал включать спутниковую связь Starlink на Крымским полуостровом для атаки ВСУ на корабли ВМФ РФ, потому что это было бы нарушением антироссийских санкций США.
Ранее телеканал CNN сообщил, что Маск велел ограничить работу спутникового интернета Starlink вблизи Крыма и тем самым сорвал украинскую атаку на ВМФ РФ. Маск позже опроверг это сообщение, заявив, что в действительности система не была активирована, но ее просили включить. Свой отказ включать спутниковую связь Starlink он связал с действием антироссийских санкций США, которые запрещали ему это делать.
Артиллеристы 3-го армейского корпуса группировки Юг ведут огонь из 152-миллиметровой гаубицы Д-20 по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 26.05.2024
Это катастрофа. На Западе забили тревогу из-за произошедшего в зоне СВО
26 мая, 17:06
«
"Starlink получил запрет на включение спутников... (над Крымом- ред.) в то время, потому что это действие стало бы нарушением санкций США против России!" - написал Маск в соцсети X.
Предприниматель отметил, что если бы требование Киева по включению спутниковой связи в районе Крыма было выполнено, то это стало бы нарушением американского законодательства.
Маск подчеркнул, что Starlink может использоваться в качестве системы связи для военных, однако если ее применять для явных военных действий, то Starlink из коммерческой превратится в военную систему и тогда другие страны будут иметь полное право сбивать спутники.
Ранее бизнесмен отмечал, что SpaceX не обещал покрытия над Крымом, добавляя, что хочет "помогать людям, а не убивать их". Он заявлял также, что не допустит использования спутников Starlink для эскалации конфликта, который может привести к Третьей мировой войне.
Абонентский терминал спутниковой системы связи Starlink - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
Российский генерал намекнул, какая участь ждет Starlink на Украине
15 апреля, 09:14
 
В миреРоссияСШАКиевИлон МаскВооруженные силы УкраиныSpaceX
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала