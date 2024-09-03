https://ria.ru/20240903/mask-1970367515.html

Маск напомнил, почему не включил Starlink над Крымом для ВСУ

Маск напомнил, почему не включил Starlink над Крымом для ВСУ - РИА Новости, 03.09.2024

Маск напомнил, почему не включил Starlink над Крымом для ВСУ

Американский предприниматель Илон Маск напомнил, что не стал включать спутниковую связь Starlink на Крымским полуостровом для атаки ВСУ на корабли ВМФ РФ,... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T21:45

2024-09-03T21:45

2024-09-03T21:54

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск напомнил, что не стал включать спутниковую связь Starlink на Крымским полуостровом для атаки ВСУ на корабли ВМФ РФ, потому что это было бы нарушением антироссийских санкций США. Ранее телеканал CNN сообщил, что Маск велел ограничить работу спутникового интернета Starlink вблизи Крыма и тем самым сорвал украинскую атаку на ВМФ РФ. Маск позже опроверг это сообщение, заявив, что в действительности система не была активирована, но ее просили включить. Свой отказ включать спутниковую связь Starlink он связал с действием антироссийских санкций США, которые запрещали ему это делать. "Starlink получил запрет на включение спутников... (над Крымом- ред.) в то время, потому что это действие стало бы нарушением санкций США против России!" - написал Маск в соцсети X. Предприниматель отметил, что если бы требование Киева по включению спутниковой связи в районе Крыма было выполнено, то это стало бы нарушением американского законодательства. Маск подчеркнул, что Starlink может использоваться в качестве системы связи для военных, однако если ее применять для явных военных действий, то Starlink из коммерческой превратится в военную систему и тогда другие страны будут иметь полное право сбивать спутники. Ранее бизнесмен отмечал, что SpaceX не обещал покрытия над Крымом, добавляя, что хочет "помогать людям, а не убивать их". Он заявлял также, что не допустит использования спутников Starlink для эскалации конфликта, который может привести к Третьей мировой войне.

https://ria.ru/20240526/spetsoperatsiya-1948464189.html

https://ria.ru/20240415/rossiya-1940059996.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, сша, киев, илон маск, вооруженные силы украины, spacex