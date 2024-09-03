https://ria.ru/20240903/mask-1970164276.html

Маск оценил новость о своей возможной позиции в аудите госпрограмм

Маск оценил новость о своей возможной позиции в аудите госпрограмм - РИА Новости, 03.09.2024

Маск оценил новость о своей возможной позиции в аудите госпрограмм

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил на своей странице в соцсети X, что "не может дождаться", реагируя на информацию СМИ о том, что... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T10:00

2024-09-03T10:00

2024-09-03T10:00

в мире

сша

чикаго

илон маск

дональд трамп

камала харрис

выборы президента сша — 2024

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ВАШИНГТОН, 3 сен - РИА Новости. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил на своей странице в соцсети X, что "не может дождаться", реагируя на информацию СМИ о том, что кандидат в президенты США Дональд Трамп в случае своей победы рассматривает возможность создания комиссии для аудита госпрограмм, куда может войти бизнесмен. Газета Washington Post со ссылкой на осведомленные источники сообщила в понедельник, что Трамп в случае своей победы рассматривает возможность создания специальной комиссии, в состав руководства которой потенциально войдет Маск, для проведения аудита правительственных программ. "Я не могу дождаться. В правительстве много пустых трат и ненужного регулирования, от которых нужно избавиться", - написал Маск в ответ на публикацию о соответствующей новости. В августе Маск заявил, что готов занять место в правительстве США. Ранее западные СМИ сообщали, что Трамп в случае победы на выборах предложит Илону Маску место в своей администрации или должность консультанта. Ранее Маск провел интервью с экс-президентом США Дональдом Трампом на площадке Spaces в социальной сети Х, а в июле он опубликовал в соцсети X заявление о поддержке Трампа в президентской гонке. Выборы президента США состоятся 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут Дональд Трамп. От демократов в выборах планирует участвовать действующая вице-президент Камала Харрис, которой еще предстоит получить формальную номинацию от партии на предстоящей конвенции в Чикаго.

https://ria.ru/20240820/mask-1967238715.html

https://ria.ru/20240529/tramp-1949220092.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, чикаго, илон маск, дональд трамп, камала харрис, выборы президента сша — 2024