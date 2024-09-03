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Маск оценил новость о своей возможной позиции в аудите госпрограмм - РИА Новости, 03.09.2024
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10:00 03.09.2024
https://ria.ru/20240903/mask-1970164276.html
Маск оценил новость о своей возможной позиции в аудите госпрограмм
Маск оценил новость о своей возможной позиции в аудите госпрограмм - РИА Новости, 03.09.2024
Маск оценил новость о своей возможной позиции в аудите госпрограмм
Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил на своей странице в соцсети X, что "не может дождаться", реагируя на информацию СМИ о том, что... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T10:00
2024-09-03T10:00
в мире
сша
чикаго
илон маск
дональд трамп
камала харрис
выборы президента сша — 2024
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ВАШИНГТОН, 3 сен - РИА Новости. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил на своей странице в соцсети X, что "не может дождаться", реагируя на информацию СМИ о том, что кандидат в президенты США Дональд Трамп в случае своей победы рассматривает возможность создания комиссии для аудита госпрограмм, куда может войти бизнесмен. Газета Washington Post со ссылкой на осведомленные источники сообщила в понедельник, что Трамп в случае своей победы рассматривает возможность создания специальной комиссии, в состав руководства которой потенциально войдет Маск, для проведения аудита правительственных программ. "Я не могу дождаться. В правительстве много пустых трат и ненужного регулирования, от которых нужно избавиться", - написал Маск в ответ на публикацию о соответствующей новости. В августе Маск заявил, что готов занять место в правительстве США. Ранее западные СМИ сообщали, что Трамп в случае победы на выборах предложит Илону Маску место в своей администрации или должность консультанта. Ранее Маск провел интервью с экс-президентом США Дональдом Трампом на площадке Spaces в социальной сети Х, а в июле он опубликовал в соцсети X заявление о поддержке Трампа в президентской гонке. Выборы президента США состоятся 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут Дональд Трамп. От демократов в выборах планирует участвовать действующая вице-президент Камала Харрис, которой еще предстоит получить формальную номинацию от партии на предстоящей конвенции в Чикаго.
https://ria.ru/20240820/mask-1967238715.html
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в мире, сша, чикаго, илон маск, дональд трамп, камала харрис, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Чикаго, Илон Маск, Дональд Трамп, Камала Харрис, Выборы президента США — 2024
Маск оценил новость о своей возможной позиции в аудите госпрограмм

Маск с энтузиазмом оценил новость о возможном назначении в команду Трампа

© AP Photo / Jae C. HongИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© AP Photo / Jae C. Hong
Илон Маск. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 3 сен - РИА Новости. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил на своей странице в соцсети X, что "не может дождаться", реагируя на информацию СМИ о том, что кандидат в президенты США Дональд Трамп в случае своей победы рассматривает возможность создания комиссии для аудита госпрограмм, куда может войти бизнесмен.
Газета Washington Post со ссылкой на осведомленные источники сообщила в понедельник, что Трамп в случае своей победы рассматривает возможность создания специальной комиссии, в состав руководства которой потенциально войдет Маск, для проведения аудита правительственных программ.
Илон Маск заявил, что готов служить, отвечая на предложение Дональда Трампа поработать в правительстве США в случае его победы - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
Маск двумя словами отреагировал на необычное предложение Трампа
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"Я не могу дождаться. В правительстве много пустых трат и ненужного регулирования, от которых нужно избавиться", - написал Маск в ответ на публикацию о соответствующей новости.
В августе Маск заявил, что готов занять место в правительстве США. Ранее западные СМИ сообщали, что Трамп в случае победы на выборах предложит Илону Маску место в своей администрации или должность консультанта.
Ранее Маск провел интервью с экс-президентом США Дональдом Трампом на площадке Spaces в социальной сети Х, а в июле он опубликовал в соцсети X заявление о поддержке Трампа в президентской гонке.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут Дональд Трамп. От демократов в выборах планирует участвовать действующая вице-президент Камала Харрис, которой еще предстоит получить формальную номинацию от партии на предстоящей конвенции в Чикаго.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
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В миреСШАЧикагоИлон МаскДональд ТрампКамала ХаррисВыборы президента США — 2024
 
 
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