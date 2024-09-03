https://ria.ru/20240903/mask-1970148162.html
Илон Маск рассказал, что X будут пытаться удалить в случае победы Харрис
Илон Маск рассказал, что X будут пытаться удалить в случае победы Харрис - РИА Новости, 03.09.2024
Илон Маск рассказал, что X будут пытаться удалить в случае победы Харрис
Американский миллиардер Илон Маск заявил, что если кандидат от Демократической партии Камала Харрис выиграет на выборах президента, то компании Apple и Google... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T08:52
2024-09-03T08:52
2024-09-03T08:52
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск заявил, что если кандидат от Демократической партии Камала Харрис выиграет на выборах президента, то компании Apple и Google потребуют удалить приложение X из их интернет-магазинов. "Фальшивый судья вынуждает Apple и Google удалить X из своих магазинов приложений... это произойдет и здесь (в США - ред.), если Камала будет избрана", - написал Маск в социальной сети X. Судья Верховного федерального суда Бразилии Алешандри ди Мораис 30 августа принял решение о приостановке работы X в стране из-за отказа Маска назначить нового юридического представителя соцсети. В вердикте суда также содержится призыв к компаниям Apple и Google удалить приложение X из своих интернет-магазинов. Кроме того, судья ранее по той же причине заморозил счета Starlink в Бразилии. В понедельник Верховный суд подтвердил решение Мораиса по приостановлению работы X. При этом Илон Маск подчеркивал, что принадлежащие ему соцсеть Х и входящая в SpaceX компания Starlink – две юридически разных фирмы, поэтому решение суда Бразилии заморозить счета последней незаконно.
https://ria.ru/20240902/mask-1970081983.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, бразилия, сша, илон маск, камала харрис, apple, google, spacex
Технологии, Бразилия, США, Илон Маск, Камала Харрис, Apple, Google, SpaceX
Илон Маск рассказал, что X будут пытаться удалить в случае победы Харрис
Маск: Apple и Google потребуют удалить приложение X в случае победы Харрис