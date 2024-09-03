https://ria.ru/20240903/manturov-1970224636.html

Правительство повысило прогноз роста обрабатывающей промышленности до 6,8%

Правительство повысило прогноз роста обрабатывающей промышленности до 6,8% - РИА Новости, 03.09.2024

Правительство повысило прогноз роста обрабатывающей промышленности до 6,8%

Правительство повысило прогноз роста обрабатывающей промышленности РФ по итогам текущего года до 6,8% вместо изначальных 5%, сообщил журналистам первый... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T13:04

2024-09-03T13:04

2024-09-03T13:04

экономика

цены на нефть

россия

денис мантуров

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

федеральная служба государственной статистики (росстат)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959857600_0:249:3199:2048_1920x0_80_0_0_ddea89e926166b0ee1a0dcaaf492dbed.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Правительство повысило прогноз роста обрабатывающей промышленности РФ по итогам текущего года до 6,8% вместо изначальных 5%, сообщил журналистам первый вице-премьер Денис Мантуров. "Ранее мы говорили о том, что рост обрабатывающей промышленности в этом году может превысить 5%. Сейчас, опираясь на текущую динамику и актуализированные прогнозы Минэкономразвития, ожидаем рост выпуска обрабатывающих производств на уровне порядка 6,8%", - отметил он. По последним данным Росстата, обрабатывающая промышленность в июле выросла на 6,6% в годовом выражении; за январь-июль - рост на 8,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

https://ria.ru/20240902/soglashenie-1970081049.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, цены на нефть, россия, денис мантуров, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), федеральная служба государственной статистики (росстат)