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Правительство повысило прогноз роста обрабатывающей промышленности до 6,8% - РИА Новости, 03.09.2024
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13:04 03.09.2024
https://ria.ru/20240903/manturov-1970224636.html
Правительство повысило прогноз роста обрабатывающей промышленности до 6,8%
Правительство повысило прогноз роста обрабатывающей промышленности до 6,8% - РИА Новости, 03.09.2024
Правительство повысило прогноз роста обрабатывающей промышленности до 6,8%
Правительство повысило прогноз роста обрабатывающей промышленности РФ по итогам текущего года до 6,8% вместо изначальных 5%, сообщил журналистам первый... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T13:04
2024-09-03T13:04
экономика
цены на нефть
россия
денис мантуров
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
федеральная служба государственной статистики (росстат)
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Правительство повысило прогноз роста обрабатывающей промышленности РФ по итогам текущего года до 6,8% вместо изначальных 5%, сообщил журналистам первый вице-премьер Денис Мантуров. "Ранее мы говорили о том, что рост обрабатывающей промышленности в этом году может превысить 5%. Сейчас, опираясь на текущую динамику и актуализированные прогнозы Минэкономразвития, ожидаем рост выпуска обрабатывающих производств на уровне порядка 6,8%", - отметил он. По последним данным Росстата, обрабатывающая промышленность в июле выросла на 6,6% в годовом выражении; за январь-июль - рост на 8,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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экономика, цены на нефть, россия, денис мантуров, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), федеральная служба государственной статистики (росстат)
Экономика, Цены на нефть, Россия, Денис Мантуров, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
Правительство повысило прогноз роста обрабатывающей промышленности до 6,8%

Мантуров: ожидается рост выпуска обрабатывающих производств на уровне 6,8%

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства РФ
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Правительство повысило прогноз роста обрабатывающей промышленности РФ по итогам текущего года до 6,8% вместо изначальных 5%, сообщил журналистам первый вице-премьер Денис Мантуров.
"Ранее мы говорили о том, что рост обрабатывающей промышленности в этом году может превысить 5%. Сейчас, опираясь на текущую динамику и актуализированные прогнозы Минэкономразвития, ожидаем рост выпуска обрабатывающих производств на уровне порядка 6,8%", - отметил он.
По последним данным Росстата, обрабатывающая промышленность в июле выросла на 6,6% в годовом выражении; за январь-июль - рост на 8,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
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ЭкономикаЦены на нефтьРоссияДенис МантуровМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
 
 
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