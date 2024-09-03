https://ria.ru/20240903/manturov-1970224636.html
Правительство повысило прогноз роста обрабатывающей промышленности до 6,8%
Правительство повысило прогноз роста обрабатывающей промышленности до 6,8% - РИА Новости, 03.09.2024
Правительство повысило прогноз роста обрабатывающей промышленности до 6,8%
Правительство повысило прогноз роста обрабатывающей промышленности РФ по итогам текущего года до 6,8% вместо изначальных 5%, сообщил журналистам первый... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T13:04
2024-09-03T13:04
2024-09-03T13:04
экономика
цены на нефть
россия
денис мантуров
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
федеральная служба государственной статистики (росстат)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959857600_0:249:3199:2048_1920x0_80_0_0_ddea89e926166b0ee1a0dcaaf492dbed.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Правительство повысило прогноз роста обрабатывающей промышленности РФ по итогам текущего года до 6,8% вместо изначальных 5%, сообщил журналистам первый вице-премьер Денис Мантуров. "Ранее мы говорили о том, что рост обрабатывающей промышленности в этом году может превысить 5%. Сейчас, опираясь на текущую динамику и актуализированные прогнозы Минэкономразвития, ожидаем рост выпуска обрабатывающих производств на уровне порядка 6,8%", - отметил он. По последним данным Росстата, обрабатывающая промышленность в июле выросла на 6,6% в годовом выражении; за январь-июль - рост на 8,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
https://ria.ru/20240902/soglashenie-1970081049.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959857600_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_18fd7e7e8d6db3e9f172b0c90cb06242.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цены на нефть, россия, денис мантуров, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), федеральная служба государственной статистики (росстат)
Экономика, Цены на нефть, Россия, Денис Мантуров, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
Правительство повысило прогноз роста обрабатывающей промышленности до 6,8%
Мантуров: ожидается рост выпуска обрабатывающих производств на уровне 6,8%