В Бурятии на ребенка упали футбольные ворота
В Бурятии 10-летний мальчик получил травму головы из-за падения футбольных ворот
© Фото : СУ СК России по Республике Бурятия/TelegramМесто происшествия, где во время тренировок футбольные ворота упали на ребенка в Окинском районе Бурятии
Место происшествия, где во время тренировок футбольные ворота упали на ребенка в Окинском районе Бурятии
УЛАН-УДЭ, 3 сен – РИА Новости. В Окинском районе Бурятии 10-летний мальчик получил тяжелую травму головы в результате падения на него футбольных ворот во время тренировок, возбуждено уголовное дело, сообщает региональное СУСК РФ.
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"По данным следствия, 2 сентября в селе Орлике Окинского района Республики Бурятия во время спортивных тренировочных занятий, проводимых на стадионе местной школы, на 10-летнего мальчика упали металлические ворота. Ребенку причинены травмы головы, опасные для жизни, с которым он госпитализирован", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, конкретные виновные лица, также проводится сбор доказательной базы.
Вертолет МИ-171 авиакомпании "Баргузин" во вторник совершил жесткую посадку в 26 километрах от поселка Раздолье Усольского района Иркутской области. Экипаж выполнял санитарный рейс по маршруту Иркутск-Орлик. На борту находились 4 члена экипажа и 2 медика. Как сообщала министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова, совершивший жесткую посадку вертолет летел за травмированным мальчиком в бурятский Орлик. По её словам, утром в среду уже другим бортом его доставят детскую республиканскую клиническую больницу Улан-Удэ.