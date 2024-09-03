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В Бурятии на ребенка упали футбольные ворота - РИА Новости, 03.09.2024
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17:43 03.09.2024 (обновлено: 18:00 03.09.2024)
https://ria.ru/20240903/malchik-1970329478.html
В Бурятии на ребенка упали футбольные ворота
В Бурятии на ребенка упали футбольные ворота - РИА Новости, 03.09.2024
В Бурятии на ребенка упали футбольные ворота
В Окинском районе Бурятии 10-летний мальчик получил тяжелую травму головы в результате падения на него футбольных ворот во время тренировок, возбуждено... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T17:43
2024-09-03T18:00
происшествия
окинский район
россия
республика бурятия
ми-171
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УЛАН-УДЭ, 3 сен – РИА Новости. В Окинском районе Бурятии 10-летний мальчик получил тяжелую травму головы в результате падения на него футбольных ворот во время тренировок, возбуждено уголовное дело, сообщает региональное СУСК РФ. "По данным следствия, 2 сентября в селе Орлике Окинского района Республики Бурятия во время спортивных тренировочных занятий, проводимых на стадионе местной школы, на 10-летнего мальчика упали металлические ворота. Ребенку причинены травмы головы, опасные для жизни, с которым он госпитализирован", - говорится в сообщении. Отмечается, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, конкретные виновные лица, также проводится сбор доказательной базы. Вертолет МИ-171 авиакомпании "Баргузин" во вторник совершил жесткую посадку в 26 километрах от поселка Раздолье Усольского района Иркутской области. Экипаж выполнял санитарный рейс по маршруту Иркутск-Орлик. На борту находились 4 члена экипажа и 2 медика. Как сообщала министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова, совершивший жесткую посадку вертолет летел за травмированным мальчиком в бурятский Орлик. По её словам, утром в среду уже другим бортом его доставят детскую республиканскую клиническую больницу Улан-Удэ.
https://ria.ru/20240830/vorota-1969606451.html
окинский район
россия
республика бурятия
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происшествия, окинский район, россия, республика бурятия, ми-171
Происшествия, Окинский район, Россия, Республика Бурятия, Ми-171
В Бурятии на ребенка упали футбольные ворота

В Бурятии 10-летний мальчик получил травму головы из-за падения футбольных ворот

© Фото : СУ СК России по Республике Бурятия/TelegramМесто происшествия, где во время тренировок футбольные ворота упали на ребенка в Окинском районе Бурятии
Место происшествия, где во время тренировок футбольные ворота упали на ребенка в Окинском районе Бурятии - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© Фото : СУ СК России по Республике Бурятия/Telegram
Место происшествия, где во время тренировок футбольные ворота упали на ребенка в Окинском районе Бурятии
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УЛАН-УДЭ, 3 сен – РИА Новости. В Окинском районе Бурятии 10-летний мальчик получил тяжелую травму головы в результате падения на него футбольных ворот во время тренировок, возбуждено уголовное дело, сообщает региональное СУСК РФ.
«
"По данным следствия, 2 сентября в селе Орлике Окинского района Республики Бурятия во время спортивных тренировочных занятий, проводимых на стадионе местной школы, на 10-летнего мальчика упали металлические ворота. Ребенку причинены травмы головы, опасные для жизни, с которым он госпитализирован", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, конкретные виновные лица, также проводится сбор доказательной базы.
Вертолет МИ-171 авиакомпании "Баргузин" во вторник совершил жесткую посадку в 26 километрах от поселка Раздолье Усольского района Иркутской области. Экипаж выполнял санитарный рейс по маршруту Иркутск-Орлик. На борту находились 4 члена экипажа и 2 медика. Как сообщала министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова, совершивший жесткую посадку вертолет летел за травмированным мальчиком в бурятский Орлик. По её словам, утром в среду уже другим бортом его доставят детскую республиканскую клиническую больницу Улан-Удэ.
Место происшествия, где произошло падение металлических футбольных ворот в Нижнем Новгороде. 30 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
В Нижнем Новгороде упавшие футбольные ворота насмерть задавили мальчика
30 августа, 22:17
 
ПроисшествияОкинский районРоссияРеспублика БурятияМи-171
 
 
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