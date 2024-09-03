https://ria.ru/20240903/malchik-1970329478.html

В Бурятии на ребенка упали футбольные ворота

В Бурятии на ребенка упали футбольные ворота - РИА Новости, 03.09.2024

В Бурятии на ребенка упали футбольные ворота

В Окинском районе Бурятии 10-летний мальчик получил тяжелую травму головы в результате падения на него футбольных ворот во время тренировок, возбуждено... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T17:43

2024-09-03T17:43

2024-09-03T18:00

происшествия

окинский район

россия

республика бурятия

ми-171

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УЛАН-УДЭ, 3 сен – РИА Новости. В Окинском районе Бурятии 10-летний мальчик получил тяжелую травму головы в результате падения на него футбольных ворот во время тренировок, возбуждено уголовное дело, сообщает региональное СУСК РФ. "По данным следствия, 2 сентября в селе Орлике Окинского района Республики Бурятия во время спортивных тренировочных занятий, проводимых на стадионе местной школы, на 10-летнего мальчика упали металлические ворота. Ребенку причинены травмы головы, опасные для жизни, с которым он госпитализирован", - говорится в сообщении. Отмечается, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, конкретные виновные лица, также проводится сбор доказательной базы. Вертолет МИ-171 авиакомпании "Баргузин" во вторник совершил жесткую посадку в 26 километрах от поселка Раздолье Усольского района Иркутской области. Экипаж выполнял санитарный рейс по маршруту Иркутск-Орлик. На борту находились 4 члена экипажа и 2 медика. Как сообщала министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова, совершивший жесткую посадку вертолет летел за травмированным мальчиком в бурятский Орлик. По её словам, утром в среду уже другим бортом его доставят детскую республиканскую клиническую больницу Улан-Удэ.

https://ria.ru/20240830/vorota-1969606451.html

окинский район

россия

республика бурятия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, окинский район, россия, республика бурятия, ми-171