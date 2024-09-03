https://ria.ru/20240903/magate-1970159984.html

МАГАТЭ поставили в известность об отключении линии электроснабжения ЗАЭС

МАГАТЭ поставили в известность об отключении линии электроснабжения ЗАЭС - РИА Новости, 03.09.2024

МАГАТЭ поставили в известность об отключении линии электроснабжения ЗАЭС

Инспекторы МАГАТЭ поставлены в известность об отключении резервной линии электроснабжения ЗАЭС "Ферросплавная-1", линия остается на данный момент обесточенной,... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T09:45

2024-09-03T09:45

2024-09-03T09:45

ядерные технологии

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энергодар

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магатэ

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен - РИА Новости. Инспекторы МАГАТЭ поставлены в известность об отключении резервной линии электроснабжения ЗАЭС "Ферросплавная-1", линия остается на данный момент обесточенной, в работе линия "Днепровская", сообщила РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина. Высоковольтная линия энергоснабжения 330 кВ "Ферросплавная -1" была вечером в понедельник отключена на ЗАЭС действием автоматики, сообщили ранее на станции. "Высоковольтная линия энергоснабжения 330 кВ "Ферросплавная-1" остается отключенной, инспекторы МАГАТЭ поставлены об этом в известность", - сказала Яшина. В работе на данный момент остается линия 750 кВ "Днепровская", обеспечивающая нужды станции, отметила она. Радиационный фон на станции и прилегающей территории без изменений, находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков и не превышает естественных фоновых природных значений, отметили на станции. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность России. Все энергоблоки станции на данный момент находятся в режиме "холодного останова" и не вырабатывают электроэнергию.

https://ria.ru/20240902/grossi-1970098722.html

https://ria.ru/20240831/zaes-1969621280.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

днепр (город), энергодар, европа, магатэ