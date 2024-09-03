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МАГАТЭ поставили в известность об отключении линии электроснабжения ЗАЭС - РИА Новости, 03.09.2024
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Ядерные технологии
 
09:45 03.09.2024
https://ria.ru/20240903/magate-1970159984.html
МАГАТЭ поставили в известность об отключении линии электроснабжения ЗАЭС
МАГАТЭ поставили в известность об отключении линии электроснабжения ЗАЭС - РИА Новости, 03.09.2024
МАГАТЭ поставили в известность об отключении линии электроснабжения ЗАЭС
Инспекторы МАГАТЭ поставлены в известность об отключении резервной линии электроснабжения ЗАЭС "Ферросплавная-1", линия остается на данный момент обесточенной,... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T09:45
2024-09-03T09:45
ядерные технологии
днепр (город)
энергодар
европа
магатэ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен - РИА Новости. Инспекторы МАГАТЭ поставлены в известность об отключении резервной линии электроснабжения ЗАЭС "Ферросплавная-1", линия остается на данный момент обесточенной, в работе линия "Днепровская", сообщила РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина. Высоковольтная линия энергоснабжения 330 кВ "Ферросплавная -1" была вечером в понедельник отключена на ЗАЭС действием автоматики, сообщили ранее на станции. "Высоковольтная линия энергоснабжения 330 кВ "Ферросплавная-1" остается отключенной, инспекторы МАГАТЭ поставлены об этом в известность", - сказала Яшина. В работе на данный момент остается линия 750 кВ "Днепровская", обеспечивающая нужды станции, отметила она. Радиационный фон на станции и прилегающей территории без изменений, находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков и не превышает естественных фоновых природных значений, отметили на станции. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность России. Все энергоблоки станции на данный момент находятся в режиме "холодного останова" и не вырабатывают электроэнергию.
https://ria.ru/20240902/grossi-1970098722.html
https://ria.ru/20240831/zaes-1969621280.html
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днепр (город), энергодар, европа, магатэ
Ядерные технологии, Днепр (город), Энергодар, Европа, МАГАТЭ
МАГАТЭ поставили в известность об отключении линии электроснабжения ЗАЭС

В МАГАТЭ знают об отключении линии электроснабжения ЗАЭС "Ферросплавная-1"

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСтела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен - РИА Новости. Инспекторы МАГАТЭ поставлены в известность об отключении резервной линии электроснабжения ЗАЭС "Ферросплавная-1", линия остается на данный момент обесточенной, в работе линия "Днепровская", сообщила РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.
Высоковольтная линия энергоснабжения 330 кВ "Ферросплавная -1" была вечером в понедельник отключена на ЗАЭС действием автоматики, сообщили ранее на станции.
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"Высоковольтная линия энергоснабжения 330 кВ "Ферросплавная-1" остается отключенной, инспекторы МАГАТЭ поставлены об этом в известность", - сказала Яшина.
В работе на данный момент остается линия 750 кВ "Днепровская", обеспечивающая нужды станции, отметила она.
Радиационный фон на станции и прилегающей территории без изменений, находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков и не превышает естественных фоновых природных значений, отметили на станции.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность России. Все энергоблоки станции на данный момент находятся в режиме "холодного останова" и не вырабатывают электроэнергию.
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Ядерные технологииДнепр (город)ЭнергодарЕвропаМАГАТЭ
 
 
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