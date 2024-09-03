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Лихачев назвал риски ударов по Курской АЭС очень высокими
Лихачев назвал риски ударов по Курской АЭС очень высокими - РИА Новости, 03.09.2024
Лихачев назвал риски ударов по Курской АЭС очень высокими
"Росатом" оценивает риски атак на Курскую АЭС как очень высокие, заявил глава госкорпорации Алексей Лихачев в комментарии Павлу Зарубину, видео размещено в... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T13:42
2024-09-03T13:42
2024-09-03T14:02
курская аэс
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алексей лихачев
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. "Росатом" оценивает риски атак на Курскую АЭС как очень высокие, заявил глава госкорпорации Алексей Лихачев в комментарии Павлу Зарубину, видео размещено в официальном Telegram-канале журналиста."Пока по строениям станции, вот на эту минуту, за последние дни ударов не было. Но большое количество ракет сбивается на подлете. Большое количество беспилотников нейтрализуется за пределами станции", - сказал Лихачев."Поэтому все-таки оцениваем риски как очень высокие", - добавил глава "Росатома".
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курская аэс, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", россия, вооруженные силы украины, курская область, курчатов
Курская АЭС, Специальная военная операция на Украине, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Россия, Вооруженные силы Украины, Курская область, Курчатов
Лихачев назвал риски ударов по Курской АЭС очень высокими
Лихачев: риски ударов по Курской АЭС оцениваются как очень высокие