https://ria.ru/20240903/likhachev-1970239223.html

Лихачев назвал риски ударов по Курской АЭС очень высокими

Лихачев назвал риски ударов по Курской АЭС очень высокими - РИА Новости, 03.09.2024

Лихачев назвал риски ударов по Курской АЭС очень высокими

"Росатом" оценивает риски атак на Курскую АЭС как очень высокие, заявил глава госкорпорации Алексей Лихачев в комментарии Павлу Зарубину, видео размещено в... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T13:42

2024-09-03T13:42

2024-09-03T14:02

курская аэс

специальная военная операция на украине

алексей лихачев

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. "Росатом" оценивает риски атак на Курскую АЭС как очень высокие, заявил глава госкорпорации Алексей Лихачев в комментарии Павлу Зарубину, видео размещено в официальном Telegram-канале журналиста."Пока по строениям станции, вот на эту минуту, за последние дни ударов не было. Но большое количество ракет сбивается на подлете. Большое количество беспилотников нейтрализуется за пределами станции", - сказал Лихачев."Поэтому все-таки оцениваем риски как очень высокие", - добавил глава "Росатома".

https://ria.ru/20240903/aes-1970240861.html

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курская аэс, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", россия, вооруженные силы украины, курская область, курчатов