https://ria.ru/20240903/ldpr-1970110548.html

В кабмин направили проект о наказании для мигрантов за участие в агитации

В кабмин направили проект о наказании для мигрантов за участие в агитации - РИА Новости, 03.09.2024

В кабмин направили проект о наказании для мигрантов за участие в агитации

Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов и депутаты от фракции ЛДПР направили на заключение в правительство РФ законопроект, которым... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T00:21

2024-09-03T00:21

2024-09-03T00:21

россия

политика

ярослав нилов

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов и депутаты от фракции ЛДПР направили на заключение в правительство РФ законопроект, которым предлагается в обязательном порядке выдворять иностранных граждан с территории России за проведение предвыборной агитации, а также увеличить административные штрафы для юридических и должностных лиц за привлечение иностранных граждан к проведению предвыборной агитации, документ есть в распоряжении РИА Новости. "Проектом федерального закона "О внесении изменения в статью 5.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" предлагается в обязательном порядке выдворять иностранных граждан с территории России за проведение предвыборной агитации, а также увеличить административные штрафы для юридических и должностных лиц за привлечение иностранных граждан к проведению предвыборной агитации", - говорится в пояснительной записке к законопроекту. Текстом законопроекта предусматривается увеличение административного штрафа для должностных лиц - от 5 до 10 тысяч рублей, для юридических лиц - от 50 до 100 тысяч рублей за привлечение иностранных граждан к проведению предвыборной агитации, а также административный штраф в размере от 5 до 10 тысяч рублей для иностранных граждан или лиц без гражданства за проведение предвыборной агитации. "Ежегодно в стране проходит Единый день голосования, и мы постоянно видим, что в избирательной кампании задействуются иностранные граждане. Чаще это сотрудники структур ЖКХ, которые в рабочее время, вместо выполнения прямых обязанностей по уборке и благоустройству территории, занимаются разноской и раздачей либо уничтожением законно вывешенной, но "неудобной" агитации. Либо в нерабочее время они подрабатывают, или их заставляют подрабатывать. Получается, за деньги наших граждан коммунальщики вместо своих прямых обязанностей занимаются предвыборной кампанией в пользу "нужного" кандидата или против "неудобного". Это недопустимо. Пусть занимаются уборкой и благоустройством, в противном случае - административный штраф и выдворение из России", - пояснил Нилов. Кроме того, отмечается, что участие иностранных граждан в агитации может стать инструментом для продвижения интересов других государств или организаций, а также может восприниматься гражданами как вмешательство во внутренние дела страны. Авторы законопроекта уверены, что его реализация позволит сократить число случаев участия иностранных граждан в предвыборной агитации, а повышение административных штрафов за их привлечение к агитации на выборах повысит издержки для организаций, которые оказывают услуги по управлению жилыми домами в сфере ЖКХ, за указанное правонарушение.

https://ria.ru/20240830/zakon-1969583857.html

https://ria.ru/20240822/migranty-1967725155.html

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россия, политика, ярослав нилов