https://ria.ru/20240903/lavrov-1970361247.html

Лавров: Япония сознательно замалчивает причастность США к ядерным ударам

Лавров: Япония сознательно замалчивает причастность США к ядерным ударам - РИА Новости, 03.09.2024

Лавров: Япония сознательно замалчивает причастность США к ядерным ударам

Японские власти сознательно замалчивают американское "авторство" атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки в августе 1945 года, вместо этого делаются заявления... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T20:40

2024-09-03T20:40

2024-09-03T20:42

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Японские власти сознательно замалчивают американское "авторство" атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки в августе 1945 года, вместо этого делаются заявления о якобы исходящей от России угрозы применения ядерного оружия, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Одновременно японские власти сознательно замалчивают американское "авторство" атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки в августе 1945 года. Вместо этого в ходе ежегодных мемориальных церемоний в этих городах делаются кощунственные заявления, будто бы от России исходит угроза применения ядерного оружия", - сказал Лавров в приветствии организаторам и участникам торжественного заседания, посвященного 79-й годовщине Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны, его слова приводятся на сайте МИД РФ. Министр также подчеркнул, что на Западе множатся попытки переписать историю, обелить тех, кто навсегда запятнал свое имя военными преступлениями и преступлениями против человечности, а официальный Токио не только не покаялся за агрессию против целого ряда государств, включая СССР, но и продолжает выдвигать в адрес РФ нелепые обвинения в развязывании Второй мировой войны. По словам главы МИД России, Москва наблюдает фальсификацию фактов, связанных с историей создания тройственного альянса милитаристской Японии с нацистской Германией и фашистской Италией, оказанием со стороны Токио разноплановой военно-технической и логистической помощи Третьему рейху в его захватническом походе против Советского Союза. "В этих условиях представляется своевременным еще раз рассказать о доблести солдат и офицеров Красной армии, разгромивших Квантунскую армию. МИД России совместно с китайскими и монгольскими друзьями ведет и продолжит вести разноплановую информационно-просветительскую и военно-мемориальную работу, направленную на выявление новых свидетельств преступлений Японии в годы Второй мировой войны. Исходим из того, что укреплению региональной и глобальной безопасности способствовало бы соблюдение Токио мирных положений собственной конституции", - заключил Лавров.

https://ria.ru/20240902/patrushev-1970049839.html

https://ria.ru/20240413/zakharova-1939789140.html

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в мире, россия, япония, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша, нагасаки (город)