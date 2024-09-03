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Лавров: Япония сознательно замалчивает причастность США к ядерным ударам - РИА Новости, 03.09.2024
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20:40 03.09.2024 (обновлено: 20:42 03.09.2024)
https://ria.ru/20240903/lavrov-1970361247.html
Лавров: Япония сознательно замалчивает причастность США к ядерным ударам
Лавров: Япония сознательно замалчивает причастность США к ядерным ударам - РИА Новости, 03.09.2024
Лавров: Япония сознательно замалчивает причастность США к ядерным ударам
Японские власти сознательно замалчивают американское "авторство" атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки в августе 1945 года, вместо этого делаются заявления... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T20:40
2024-09-03T20:42
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Японские власти сознательно замалчивают американское "авторство" атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки в августе 1945 года, вместо этого делаются заявления о якобы исходящей от России угрозы применения ядерного оружия, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Одновременно японские власти сознательно замалчивают американское "авторство" атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки в августе 1945 года. Вместо этого в ходе ежегодных мемориальных церемоний в этих городах делаются кощунственные заявления, будто бы от России исходит угроза применения ядерного оружия", - сказал Лавров в приветствии организаторам и участникам торжественного заседания, посвященного 79-й годовщине Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны, его слова приводятся на сайте МИД РФ. Министр также подчеркнул, что на Западе множатся попытки переписать историю, обелить тех, кто навсегда запятнал свое имя военными преступлениями и преступлениями против человечности, а официальный Токио не только не покаялся за агрессию против целого ряда государств, включая СССР, но и продолжает выдвигать в адрес РФ нелепые обвинения в развязывании Второй мировой войны. По словам главы МИД России, Москва наблюдает фальсификацию фактов, связанных с историей создания тройственного альянса милитаристской Японии с нацистской Германией и фашистской Италией, оказанием со стороны Токио разноплановой военно-технической и логистической помощи Третьему рейху в его захватническом походе против Советского Союза. "В этих условиях представляется своевременным еще раз рассказать о доблести солдат и офицеров Красной армии, разгромивших Квантунскую армию. МИД России совместно с китайскими и монгольскими друзьями ведет и продолжит вести разноплановую информационно-просветительскую и военно-мемориальную работу, направленную на выявление новых свидетельств преступлений Японии в годы Второй мировой войны. Исходим из того, что укреплению региональной и глобальной безопасности способствовало бы соблюдение Токио мирных положений собственной конституции", - заключил Лавров.
https://ria.ru/20240902/patrushev-1970049839.html
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в мире, россия, япония, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша, нагасаки (город)
В мире, Россия, Япония, Сергей Лавров, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), США, Нагасаки (город)
Лавров: Япония сознательно замалчивает причастность США к ядерным ударам

Лавров: Япония замалчивает "авторство" атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Японские власти сознательно замалчивают американское "авторство" атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки в августе 1945 года, вместо этого делаются заявления о якобы исходящей от России угрозы применения ядерного оружия, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Одновременно японские власти сознательно замалчивают американское "авторство" атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки в августе 1945 года. Вместо этого в ходе ежегодных мемориальных церемоний в этих городах делаются кощунственные заявления, будто бы от России исходит угроза применения ядерного оружия", - сказал Лавров в приветствии организаторам и участникам торжественного заседания, посвященного 79-й годовщине Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны, его слова приводятся на сайте МИД РФ.
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Министр также подчеркнул, что на Западе множатся попытки переписать историю, обелить тех, кто навсегда запятнал свое имя военными преступлениями и преступлениями против человечности, а официальный Токио не только не покаялся за агрессию против целого ряда государств, включая СССР, но и продолжает выдвигать в адрес РФ нелепые обвинения в развязывании Второй мировой войны.
По словам главы МИД России, Москва наблюдает фальсификацию фактов, связанных с историей создания тройственного альянса милитаристской Японии с нацистской Германией и фашистской Италией, оказанием со стороны Токио разноплановой военно-технической и логистической помощи Третьему рейху в его захватническом походе против Советского Союза.
"В этих условиях представляется своевременным еще раз рассказать о доблести солдат и офицеров Красной армии, разгромивших Квантунскую армию. МИД России совместно с китайскими и монгольскими друзьями ведет и продолжит вести разноплановую информационно-просветительскую и военно-мемориальную работу, направленную на выявление новых свидетельств преступлений Японии в годы Второй мировой войны. Исходим из того, что укреплению региональной и глобальной безопасности способствовало бы соблюдение Токио мирных положений собственной конституции", - заключил Лавров.
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В миреРоссияЯпонияСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)СШАНагасаки (город)
 
 
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