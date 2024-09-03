Лавров: Япония сознательно замалчивает причастность США к ядерным ударам
Лавров: Япония замалчивает "авторство" атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Японские власти сознательно замалчивают американское "авторство" атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки в августе 1945 года, вместо этого делаются заявления о якобы исходящей от России угрозы применения ядерного оружия, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Одновременно японские власти сознательно замалчивают американское "авторство" атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки в августе 1945 года. Вместо этого в ходе ежегодных мемориальных церемоний в этих городах делаются кощунственные заявления, будто бы от России исходит угроза применения ядерного оружия", - сказал Лавров в приветствии организаторам и участникам торжественного заседания, посвященного 79-й годовщине Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны, его слова приводятся на сайте МИД РФ.
Министр также подчеркнул, что на Западе множатся попытки переписать историю, обелить тех, кто навсегда запятнал свое имя военными преступлениями и преступлениями против человечности, а официальный Токио не только не покаялся за агрессию против целого ряда государств, включая СССР, но и продолжает выдвигать в адрес РФ нелепые обвинения в развязывании Второй мировой войны.
По словам главы МИД России, Москва наблюдает фальсификацию фактов, связанных с историей создания тройственного альянса милитаристской Японии с нацистской Германией и фашистской Италией, оказанием со стороны Токио разноплановой военно-технической и логистической помощи Третьему рейху в его захватническом походе против Советского Союза.
"В этих условиях представляется своевременным еще раз рассказать о доблести солдат и офицеров Красной армии, разгромивших Квантунскую армию. МИД России совместно с китайскими и монгольскими друзьями ведет и продолжит вести разноплановую информационно-просветительскую и военно-мемориальную работу, направленную на выявление новых свидетельств преступлений Японии в годы Второй мировой войны. Исходим из того, что укреплению региональной и глобальной безопасности способствовало бы соблюдение Токио мирных положений собственной конституции", - заключил Лавров.