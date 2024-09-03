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Латвия передаст Украине конфискованные у пьяных водителей машины
Латвия передаст Украине конфискованные у пьяных водителей машины - РИА Новости, 03.09.2024
Латвия передаст Украине конфискованные у пьяных водителей машины
Власти Латвии передадут Украине 18 машин, конфискованных у местных водителей за вождение в нетрезвом виде, портал Delfi. РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T13:33
2024-09-03T13:33
2024-09-03T13:44
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Власти Латвии передадут Украине 18 машин, конфискованных у местных водителей за вождение в нетрезвом виде, портал Delfi. "Во вторник правительство решило безвозмездно передать Украине еще 18 транспортных средств, конфискованных у пойманных полицией в состоянии алкогольного опьянения водителей", - говорится в сообщении. По данным портала, общая стоимость переданных автомобилей превысит 94 тысячи евро. Самой дорогой переданной машиной будет Audi Q7 2017 года выпуска, который стоит 25 тысяч евро. В Латвии за вождение автомобиля в нетрезвом виде предусматривается штраф, а также конфискация автомобиля.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, авто, латвия, украина
В мире, Авто, Латвия, Украина
Латвия передаст Украине конфискованные у пьяных водителей машины
Delfi: власти Латвии передадут Украине конфискованные у пьяных водителей машины