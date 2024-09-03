https://ria.ru/20240903/latvija-1970237180.html

Латвия передаст Украине конфискованные у пьяных водителей машины

Латвия передаст Украине конфискованные у пьяных водителей машины - РИА Новости, 03.09.2024

Латвия передаст Украине конфискованные у пьяных водителей машины

Власти Латвии передадут Украине 18 машин, конфискованных у местных водителей за вождение в нетрезвом виде, портал Delfi. РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T13:33

2024-09-03T13:33

2024-09-03T13:44

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Власти Латвии передадут Украине 18 машин, конфискованных у местных водителей за вождение в нетрезвом виде, портал Delfi. "Во вторник правительство решило безвозмездно передать Украине еще 18 транспортных средств, конфискованных у пойманных полицией в состоянии алкогольного опьянения водителей", - говорится в сообщении. По данным портала, общая стоимость переданных автомобилей превысит 94 тысячи евро. Самой дорогой переданной машиной будет Audi Q7 2017 года выпуска, который стоит 25 тысяч евро. В Латвии за вождение автомобиля в нетрезвом виде предусматривается штраф, а также конфискация автомобиля.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, авто, латвия, украина