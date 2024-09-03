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Латвия передаст Украине конфискованные у пьяных водителей машины - РИА Новости, 03.09.2024
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13:33 03.09.2024 (обновлено: 13:44 03.09.2024)
https://ria.ru/20240903/latvija-1970237180.html
Латвия передаст Украине конфискованные у пьяных водителей машины
Латвия передаст Украине конфискованные у пьяных водителей машины - РИА Новости, 03.09.2024
Латвия передаст Украине конфискованные у пьяных водителей машины
Власти Латвии передадут Украине 18 машин, конфискованных у местных водителей за вождение в нетрезвом виде, портал Delfi. РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T13:33
2024-09-03T13:44
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Власти Латвии передадут Украине 18 машин, конфискованных у местных водителей за вождение в нетрезвом виде, портал Delfi. "Во вторник правительство решило безвозмездно передать Украине еще 18 транспортных средств, конфискованных у пойманных полицией в состоянии алкогольного опьянения водителей", - говорится в сообщении. По данным портала, общая стоимость переданных автомобилей превысит 94 тысячи евро. Самой дорогой переданной машиной будет Audi Q7 2017 года выпуска, который стоит 25 тысяч евро. В Латвии за вождение автомобиля в нетрезвом виде предусматривается штраф, а также конфискация автомобиля.
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в мире, авто, латвия, украина
В мире, Авто, Латвия, Украина
Латвия передаст Украине конфискованные у пьяных водителей машины

Delfi: власти Латвии передадут Украине конфискованные у пьяных водителей машины

© Depositphotos.com / Vitalez1988Город Рига
Город Рига - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© Depositphotos.com / Vitalez1988
Город Рига. Архивное фото
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Власти Латвии передадут Украине 18 машин, конфискованных у местных водителей за вождение в нетрезвом виде, портал Delfi.
"Во вторник правительство решило безвозмездно передать Украине еще 18 транспортных средств, конфискованных у пойманных полицией в состоянии алкогольного опьянения водителей", - говорится в сообщении.
По данным портала, общая стоимость переданных автомобилей превысит 94 тысячи евро. Самой дорогой переданной машиной будет Audi Q7 2017 года выпуска, который стоит 25 тысяч евро. В Латвии за вождение автомобиля в нетрезвом виде предусматривается штраф, а также конфискация автомобиля.
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