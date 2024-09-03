https://ria.ru/20240903/kudritskij-1970315504.html

Экс-глава "Укрэнерго" объяснил свое увольнение

Экс-глава "Укрэнерго" объяснил свое увольнение - РИА Новости, 03.09.2024

Экс-глава "Укрэнерго" объяснил свое увольнение

Экс-глава украинской энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что его увольнение не связано с плохой защитой энергообъектов, по его... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T17:04

2024-09-03T17:04

2024-09-03T17:04

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Экс-глава украинской энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что его увольнение не связано с плохой защитой энергообъектов, по его словам, в последнее время были попытки дискредитировать компанию. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк в понедельник сообщил, что Кудрицкий уволен с должности главы национальной энергетической компании "Укрэнерго". Украинская версия журнала Forbes со ссылкой на источники сообщила, что такое решение принято из-за ненадлежащей защиты энергообъектов. "Несмотря на отдельные сообщения в медиа, решение наблюдательного совета по моему увольнению не имеет никакого отношения к вопросу защищенности подстанций "Укрэнерго". Я представил членам наблюдательного совета подробный отчет по каждому объекту. И к нему у членов наблюдательного совета никаких вопросов не было", - написал Кудрицкий на своей странице в соцсети Facebook*.По его словам, на подстанциях "Укрэнерго" построено более 60 антидроновых укрытий, все - за счет международной помощи. "В последнее время в анонимных Telegram-каналах и некоторых СМИ была развернута кампания по дискредитации "Укрэнерго"… В то время, как "Укрэнерго" восстанавливало систему после тяжелейшей системной аварии, кто-то ходил и предлагал деньги за заказную "новость" о том, что в этой аварии якобы виновато руководство "Укрэнерго", - отметил Кудрицкий. Он добавил, что его последний рабочий день в "Укрэнерго" будет 4 сентября. Исполнять обязанности главы компании будет член правления Алексей Брехт.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240809/ukrenergo-1965303900.html

https://ria.ru/20240903/ukrenergo-1970270757.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

жкх, россия, укрэнерго, верховная рада украины, forbes, в мире