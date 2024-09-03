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Часть Алушты и несколько сел остались без света из-за аварии - РИА Новости, 03.09.2024
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18:58 03.09.2024
https://ria.ru/20240903/krym-1970347564.html
Часть Алушты и несколько сел остались без света из-за аварии
Часть Алушты и несколько сел остались без света из-за аварии - РИА Новости, 03.09.2024
Часть Алушты и несколько сел остались без света из-за аварии
Обесточивание части Алушты и нескольких сел муниципалитета произошло из-за аварии на сетях, сообщил первый замминистра топлива и энергетики Крыма Владимир... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T18:58
2024-09-03T18:58
происшествия
жкх
алушта
ленинский район
керчь
крымэнерго
масштабное отключение света в приморье
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен - РИА Новости. Обесточивание части Алушты и нескольких сел муниципалитета произошло из-за аварии на сетях, сообщил первый замминистра топлива и энергетики Крыма Владимир Воронкин. "В связи с технологическим нарушением в сетях ГУП РК "Крымэнерго" произошло отключение энергоснабжения в населенных пунктах городского округа Алушта: с. Изобильное, п. Розовый и г. Алушта", - сообщил Воронкин, по данным которого без электроэнергии остались 5375 человек. Кроме этого, обесточено из-за аварии село Горностаевка Ленинского района Крыма (рядом с Керчью), там без света осталось около 600 жителей. Аварийные бригады приступили к восстановительным работам, отметил он. Электроснабжение Алушты и региона за последний месяц, по сообщениям ГУП "Крымэнерго", из-за аварий прерывалось уже около 10 раз.
https://ria.ru/20240903/krym-1970117418.html
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происшествия, жкх, алушта, ленинский район, керчь, крымэнерго, масштабное отключение света в приморье
Происшествия, ЖКХ, Алушта, Ленинский район, Керчь, Крымэнерго, Масштабное отключение света в Приморье
Часть Алушты и несколько сел остались без света из-за аварии

Часть Алушты и несколько сел остались без света из-за аварии на сетях

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкХрам Святого Николая Чудотворца в крымском селе Малореченском, между Алуштой и Судаком
Храм Святого Николая Чудотворца в крымском селе Малореченском, между Алуштой и Судаком - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Храм Святого Николая Чудотворца в крымском селе Малореченском, между Алуштой и Судаком. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен - РИА Новости. Обесточивание части Алушты и нескольких сел муниципалитета произошло из-за аварии на сетях, сообщил первый замминистра топлива и энергетики Крыма Владимир Воронкин.
"В связи с технологическим нарушением в сетях ГУП РК "Крымэнерго" произошло отключение энергоснабжения в населенных пунктах городского округа Алушта: с. Изобильное, п. Розовый и г. Алушта", - сообщил Воронкин, по данным которого без электроэнергии остались 5375 человек.
Кроме этого, обесточено из-за аварии село Горностаевка Ленинского района Крыма (рядом с Керчью), там без света осталось около 600 жителей. Аварийные бригады приступили к восстановительным работам, отметил он.
Электроснабжение Алушты и региона за последний месяц, по сообщениям ГУП "Крымэнерго", из-за аварий прерывалось уже около 10 раз.
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ПроисшествияЖКХАлуштаЛенинский районКерчьКрымэнергоМасштабное отключение света в Приморье
 
 
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