https://ria.ru/20240903/krym-1970347564.html

Часть Алушты и несколько сел остались без света из-за аварии

Часть Алушты и несколько сел остались без света из-за аварии - РИА Новости, 03.09.2024

Часть Алушты и несколько сел остались без света из-за аварии

Обесточивание части Алушты и нескольких сел муниципалитета произошло из-за аварии на сетях, сообщил первый замминистра топлива и энергетики Крыма Владимир... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T18:58

2024-09-03T18:58

2024-09-03T18:58

происшествия

жкх

алушта

ленинский район

керчь

крымэнерго

масштабное отключение света в приморье

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен - РИА Новости. Обесточивание части Алушты и нескольких сел муниципалитета произошло из-за аварии на сетях, сообщил первый замминистра топлива и энергетики Крыма Владимир Воронкин. "В связи с технологическим нарушением в сетях ГУП РК "Крымэнерго" произошло отключение энергоснабжения в населенных пунктах городского округа Алушта: с. Изобильное, п. Розовый и г. Алушта", - сообщил Воронкин, по данным которого без электроэнергии остались 5375 человек. Кроме этого, обесточено из-за аварии село Горностаевка Ленинского района Крыма (рядом с Керчью), там без света осталось около 600 жителей. Аварийные бригады приступили к восстановительным работам, отметил он. Электроснабжение Алушты и региона за последний месяц, по сообщениям ГУП "Крымэнерго", из-за аварий прерывалось уже около 10 раз.

https://ria.ru/20240903/krym-1970117418.html

алушта

ленинский район

керчь

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происшествия, жкх, алушта, ленинский район, керчь, крымэнерго, масштабное отключение света в приморье