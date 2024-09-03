https://ria.ru/20240903/krym-1970164783.html

В Крыму вынесли приговор террористу, готовившему диверсию

В Крыму вынесли приговор террористу, готовившему диверсию - РИА Новости, 03.09.2024

В Крыму вынесли приговор террористу, готовившему диверсию

Завербованный ГУР минобороны Украины террорист из Севастополя, который хотел совершить диверсию на объекте транспортной инфраструктуры в Крыму, осужден на 16... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T10:01

2024-09-03T10:01

2024-09-03T10:02

россия

севастополь

министерство обороны украины

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

происшествия

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Завербованный ГУР минобороны Украины террорист из Севастополя, который хотел совершить диверсию на объекте транспортной инфраструктуры в Крыму, осужден на 16 лет лишения свободы, сообщает Центр общественных связей ФСБ России. "ФСБ России завершено расследование уголовного дела, возбужденного по части 1 статье 30 и части 1 статье 205 (приготовление к террористическому акту), части 1 статье 222.1 (незаконное хранение взрывчатых веществ) и статье 275 (государственная измена в форме шпионажа) УК России в отношении гражданина России, жителя Севастополя 1978 года рождения, задержанного в сентябре 2023 года за подготовку по заданию украинских спецслужб совершения диверсионно-террористического акта на объекте транспортной инфраструктуры Крыма с использованием самодельного взрывного устройства", - говорится в сообщении. Отмечается, что в ходе следствия задокументирован факт его вербовки со стороны ГУР министерства обороны Украины для террористической деятельности в Крыму. Южный окружной военный суд приговорил террориста к 16 годам лишения свободы.

https://ria.ru/20240903/prigovor-1970161535.html

https://ria.ru/20240503/fsb-1943641914.html

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севастополь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, севастополь, министерство обороны украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия