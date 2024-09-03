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В Крыму вынесли приговор террористу, готовившему диверсию - РИА Новости, 03.09.2024
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10:01 03.09.2024 (обновлено: 10:02 03.09.2024)
https://ria.ru/20240903/krym-1970164783.html
В Крыму вынесли приговор террористу, готовившему диверсию
В Крыму вынесли приговор террористу, готовившему диверсию - РИА Новости, 03.09.2024
В Крыму вынесли приговор террористу, готовившему диверсию
Завербованный ГУР минобороны Украины террорист из Севастополя, который хотел совершить диверсию на объекте транспортной инфраструктуры в Крыму, осужден на 16... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T10:01
2024-09-03T10:02
россия
севастополь
министерство обороны украины
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Завербованный ГУР минобороны Украины террорист из Севастополя, который хотел совершить диверсию на объекте транспортной инфраструктуры в Крыму, осужден на 16 лет лишения свободы, сообщает Центр общественных связей ФСБ России. "ФСБ России завершено расследование уголовного дела, возбужденного по части 1 статье 30 и части 1 статье 205 (приготовление к террористическому акту), части 1 статье 222.1 (незаконное хранение взрывчатых веществ) и статье 275 (государственная измена в форме шпионажа) УК России в отношении гражданина России, жителя Севастополя 1978 года рождения, задержанного в сентябре 2023 года за подготовку по заданию украинских спецслужб совершения диверсионно-террористического акта на объекте транспортной инфраструктуры Крыма с использованием самодельного взрывного устройства", - говорится в сообщении. Отмечается, что в ходе следствия задокументирован факт его вербовки со стороны ГУР министерства обороны Украины для террористической деятельности в Крыму. Южный окружной военный суд приговорил террориста к 16 годам лишения свободы.
https://ria.ru/20240903/prigovor-1970161535.html
https://ria.ru/20240503/fsb-1943641914.html
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россия, севастополь, министерство обороны украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия
Россия, Севастополь, Министерство обороны Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия
В Крыму вынесли приговор террористу, готовившему диверсию

ФСБ: террорист из Севастополя получил 16 лет за подготовку диверсии в Крыму

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Завербованный ГУР минобороны Украины террорист из Севастополя, который хотел совершить диверсию на объекте транспортной инфраструктуры в Крыму, осужден на 16 лет лишения свободы, сообщает Центр общественных связей ФСБ России.
"ФСБ России завершено расследование уголовного дела, возбужденного по части 1 статье 30 и части 1 статье 205 (приготовление к террористическому акту), части 1 статье 222.1 (незаконное хранение взрывчатых веществ) и статье 275 (государственная измена в форме шпионажа) УК России в отношении гражданина России, жителя Севастополя 1978 года рождения, задержанного в сентябре 2023 года за подготовку по заданию украинских спецслужб совершения диверсионно-террористического акта на объекте транспортной инфраструктуры Крыма с использованием самодельного взрывного устройства", - говорится в сообщении.
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
Мужчине, пытавшемуся напасть на военных в Крыму, вынесли приговор
Вчера, 09:49
Отмечается, что в ходе следствия задокументирован факт его вербовки со стороны ГУР министерства обороны Украины для террористической деятельности в Крыму.
Южный окружной военный суд приговорил террориста к 16 годам лишения свободы.
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РоссияСевастопольМинистерство обороны УкраиныФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Происшествия
 
 
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