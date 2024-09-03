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В Крыму назвали решение Хрущева о передаче региона Украине незаконным - РИА Новости, 03.09.2024
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03:07 03.09.2024
https://ria.ru/20240903/krym-1970117418.html
В Крыму назвали решение Хрущева о передаче региона Украине незаконным
В Крыму назвали решение Хрущева о передаче региона Украине незаконным - РИА Новости, 03.09.2024
В Крыму назвали решение Хрущева о передаче региона Украине незаконным
Рабочей группой при крымском парламенте решение советского лидера Никиты Хрущева о передаче Крыма в состав УССР в 1954 году признано незаконным, юридически... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T03:07
2024-09-03T03:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости. Рабочей группой при крымском парламенте решение советского лидера Никиты Хрущева о передаче Крыма в состав УССР в 1954 году признано незаконным, юридически ничтожным и преступным, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. Ранее президент России Владимир Путин в преддверии визита в Монголию дал письменное интервью монгольской газете "Оноодор", в котором заявил, что Хрущев фактически подарил Украине Крым, входивший в состав РСФСР. "Созданная при государственном совете Крыма рабочая группа признала незаконным решение о передаче Крыма Украине 1954 года, обозначив его юридически ничтожным и преступным. Выявлены, обоснованы и доказаны грубейшие нарушения трех конституций: СССР, РСФСР и УССР. Тогда полуостров преступным путем оторвали от России", - сказал Константинов РИА Новости. Константинов подчеркнул, что экспертной группой доказано, что передача Крыма Украине прошла в нарушение юридических норм советского законодательства и процедур. "Перекройка внутренних границ, в результате чего Крым оказался в составе УССР, была вопиющим, сумасбродным и глупым историческим преступлением. Незаконность этого решения очевидна и только в 2014 году была восстановлена историческая справедливость", - сказал Константинов. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20240902/gosduma-1970061253.html
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украина, россия, севастополь, владимир константинов, никита хрущев, владимир путин, оон, политика
Украина, Россия, Севастополь, Владимир Константинов, Никита Хрущев, Владимир Путин, ООН, Политика
В Крыму назвали решение Хрущева о передаче региона Украине незаконным

Константинов: решение Хрущева о передаче Крыма Украине признано незаконным

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПамятник затопленным кораблям в Севастополе
Памятник затопленным кораблям в Севастополе - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Памятник затопленным кораблям в Севастополе. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости. Рабочей группой при крымском парламенте решение советского лидера Никиты Хрущева о передаче Крыма в состав УССР в 1954 году признано незаконным, юридически ничтожным и преступным, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.
Ранее президент России Владимир Путин в преддверии визита в Монголию дал письменное интервью монгольской газете "Оноодор", в котором заявил, что Хрущев фактически подарил Украине Крым, входивший в состав РСФСР.
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"Созданная при государственном совете Крыма рабочая группа признала незаконным решение о передаче Крыма Украине 1954 года, обозначив его юридически ничтожным и преступным. Выявлены, обоснованы и доказаны грубейшие нарушения трех конституций: СССР, РСФСР и УССР. Тогда полуостров преступным путем оторвали от России", - сказал Константинов РИА Новости.
Константинов подчеркнул, что экспертной группой доказано, что передача Крыма Украине прошла в нарушение юридических норм советского законодательства и процедур.
"Перекройка внутренних границ, в результате чего Крым оказался в составе УССР, была вопиющим, сумасбродным и глупым историческим преступлением. Незаконность этого решения очевидна и только в 2014 году была восстановлена историческая справедливость", - сказал Константинов.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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