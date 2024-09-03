https://ria.ru/20240903/kriminal-1970046154.html
"Нашли в лесу еле живого". Кто вымогал деньги у бойца СВО в Приморье
"Нашли в лесу еле живого". Кто вымогал деньги у бойца СВО в Приморье - РИА Новости, 03.09.2024
"Нашли в лесу еле живого". Кто вымогал деньги у бойца СВО в Приморье
В Приморском крае силовики разбираются в уголовном деле о вымогательстве и доведении до попытки самоубийства 21-летнего ветерана спецоперации Никиты Носова... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T08:00
2024-09-03T08:00
2024-09-03T08:05
происшествия
уссурийск
дальний восток
хасанский район
александр бастрыкин
александр хинштейн
следственный комитет россии (ск рф)
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/07/1749034243_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_d620e71b0c0bdb299d907bafb5e3f860.jpg
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости, Виктор Званцев. В Приморском крае силовики разбираются в уголовном деле о вымогательстве и доведении до попытки самоубийства 21-летнего ветерана спецоперации Никиты Носова. Молодой человек говорит, что на этот шаг его толкнули местные бандиты и бездействие полицейских. О том, как сейчас развиваются события, — в материале РИА Новости.Прощальный монологВ воскресенье утром в дальневосточных пабликах появился видеоролик, в котором житель Уссурийска Никита Носов рассказывает, что на фронте лишился руки, а когда вернулся домой, стал жертвой вымогателей."По ранению я получил положенные три миллиона рублей, — объясняет Носов. — Затем местные цыгане, прикрываясь знакомством с судьей, потребовали с меня деньги. Я отдал около 250 тысяч. Потом некий Рауф Хубалиев пообещал помочь вернуть эти средства. В итоге взял с меня еще 150 тысяч, но ничего не сделал".При этом как именно цыгане требовали деньги и каким образом Хубалиев пообещал их вернуть, Носов не уточняет. Далее он говорит, что обращался в полицию, но сотрудник разорвал заявление и сказал, что обеспечить безопасность ветерана не сможет.В конце трехминутного видео молодой человек начинает плакать и уверяет, что вымогательство денег у вернувшихся с СВО бойцов на Дальнем Востоке поставлено на поток. Просит председателя СКР Александра Бастрыкина вмешаться, а затем сообщает, что хочет покончить с собой.Оказалось, это не пустые угрозы. "Старший брат Никиты долго не мог до него дозвониться и, почуяв неладное, написал заявление в полицию, — рассказывает местный общественник Иван. — На поиски сразу отправились сотрудники МВД, дружинники и военные. Вскоре Никиту нашли в лесу недалеко от дома. Без сознания".Скорая отвезла молодого человека в больницу, где его поместили в реанимацию. "Только в понедельник вечером состояние стабилизировалось, Никита вышел из комы, и его отключили от ИВЛ, — продолжает Иван. — Однако пока к нему не пускают ни родных, ни силовиков".Мгновенная реакцияРолик быстро разошелся по местным, а затем федеральным пабликам и набрал миллионные просмотры. Сразу последовала реакция. Например, депутат Госдумы Александр Хинштейн написал заявление в Генпрокуратуру с просьбой разобраться и наказать виновных.Уже на следующий день в МВД отчитались, что возбудили уголовное дело по статье "Вымогательство в особо крупном размере". "В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого — ранее судимого 22-летнего местного жителя, — сообщили в ведомстве. — На допросе тот сразу во всем сознался".В ближайшее время ему изберут меру пресечения. Учитывая широкий общественный резонанс, скорее всего, это будет заключение под стражу. Сейчас полицейские ищут других участников преступления и потенциальных жертв.Уголовное дело возбудили и в СК. Глава ведомства Александр Бастрыкин поставил его на особый контроль в центральном аппарате и потребовал у руководителя краевого управления доклад о ходе расследования. В пресс-службе пока не уточняют, о какой именно статье идет речь, но, возможно, это доведение до покушения на самоубийство.Кроме того, в тот же день родного брата Никиты посетил прокурор Хасанского района Денис Крейнович. Он пояснил, что оба уголовных дела возбуждены на законных основаниях, и пообещал проверить силовиков, отказавшихся ранее принимать заявление.Не первый случайПо словам общественников, следователи ждут, когда Никиту переведут в обычную палату и его можно будет опросить."Насколько я знаю, эпизод с вымогательством произошел еще в 2022-м, когда Никита только вернулся с СВО после ранения, — говорит Иван. — Причем деньги с него требовали старые знакомые, вращающиеся в околокриминальных кругах. Якобы Носов ранее то ли занимал у них какую-то сумму, то ли сам им давал под проценты, а потом потребовал вернуть".Так это или нет, станет ясно после того, как с потерпевшим пообщаются следователи. Между тем участники СВО уже не первый раз становятся жертвами вымогателей. Так, весной 2023-го в поселке Кикнур Кировской области местная банда требовала крупную сумму денег у приехавшего со спецоперации в отпуск 25-летнего Даниила Разумова.Получив отказ, преступники жестоко избили молодого человека, погрузили в багажник, затем выкинули на улице и оставили умирать на морозе. Задержали всех участников расправы лишь после того, как поднялся общественный резонанс и в дело вмешалось руководство СК. В процессе расследования вскрылись другие эпизоды, в том числе — изнасилования, грабежи, похищение человека.В итоге главари получили по 19 и 21 году колонии строгого режима. Что касается приморского "вымогателя", то ему, если вину докажут в суде, грозит до 15 лет лишения свободы. Это как минимум — не исключено, что уже в ближайшее время в уголовном деле появятся новые потерпевшие.
https://ria.ru/20240723/kriminal-1961218230.html
https://ria.ru/20230330/kriminal-1860450545.html
https://ria.ru/20230327/ubiystvo-1860434656.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, уссурийск, дальний восток, хасанский район, александр бастрыкин, александр хинштейн, следственный комитет россии (ск рф), госдума рф, генеральная прокуратура рф
Происшествия, Уссурийск, Дальний Восток, Хасанский район, Александр Бастрыкин, Александр Хинштейн, Следственный комитет России (СК РФ), Госдума РФ, Генеральная прокуратура РФ
"Нашли в лесу еле живого". Кто вымогал деньги у бойца СВО в Приморье
В деле о вымогательстве денег у бойца СВО могут появиться новые фигуранты
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости, Виктор Званцев. В Приморском крае силовики разбираются в уголовном деле о вымогательстве и доведении до попытки самоубийства 21-летнего ветерана спецоперации Никиты Носова. Молодой человек говорит, что на этот шаг его толкнули местные бандиты и бездействие полицейских. О том, как сейчас развиваются события, — в материале РИА Новости.
В воскресенье утром в дальневосточных пабликах появился видеоролик, в котором житель Уссурийска Никита Носов рассказывает, что на фронте лишился руки, а когда вернулся домой, стал жертвой вымогателей.
"По ранению я получил положенные три миллиона рублей, — объясняет Носов. — Затем местные цыгане, прикрываясь знакомством с судьей, потребовали с меня деньги. Я отдал около 250 тысяч. Потом некий Рауф Хубалиев пообещал помочь вернуть эти средства. В итоге взял с меня еще 150 тысяч, но ничего не сделал".
При этом как именно цыгане требовали деньги и каким образом Хубалиев пообещал их вернуть, Носов не уточняет. Далее он говорит, что обращался в полицию, но сотрудник разорвал заявление и сказал, что обеспечить безопасность ветерана не сможет.
В конце трехминутного видео молодой человек начинает плакать и уверяет, что вымогательство денег у вернувшихся с СВО бойцов на Дальнем Востоке поставлено на поток. Просит председателя СКР Александра Бастрыкина вмешаться, а затем сообщает, что хочет покончить с собой.
Оказалось, это не пустые угрозы. "Старший брат Никиты долго не мог до него дозвониться и, почуяв неладное, написал заявление в полицию, — рассказывает местный общественник Иван. — На поиски сразу отправились сотрудники МВД, дружинники и военные. Вскоре Никиту нашли в лесу недалеко от дома. Без сознания".
Скорая отвезла молодого человека в больницу, где его поместили в реанимацию. "Только в понедельник вечером состояние стабилизировалось, Никита вышел из комы, и его отключили от ИВЛ, — продолжает Иван. — Однако пока к нему не пускают ни родных, ни силовиков".
Ролик быстро разошелся по местным, а затем федеральным пабликам и набрал миллионные просмотры. Сразу последовала реакция. Например, депутат Госдумы Александр Хинштейн написал заявление в Генпрокуратуру с просьбой разобраться и наказать виновных.
Уже на следующий день в МВД отчитались, что возбудили уголовное дело по статье "Вымогательство в особо крупном размере". "В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого — ранее судимого 22-летнего местного жителя, — сообщили в ведомстве. — На допросе тот сразу во всем сознался".
В ближайшее время ему изберут меру пресечения. Учитывая широкий общественный резонанс, скорее всего, это будет заключение под стражу. Сейчас полицейские ищут других участников преступления и потенциальных жертв.
Уголовное дело возбудили и в СК. Глава ведомства Александр Бастрыкин поставил его на особый контроль в центральном аппарате и потребовал у руководителя краевого управления доклад о ходе расследования. В пресс-службе пока не уточняют, о какой именно статье идет речь, но, возможно, это доведение до покушения на самоубийство.
Кроме того, в тот же день родного брата Никиты посетил прокурор Хасанского района Денис Крейнович. Он пояснил, что оба уголовных дела возбуждены на законных основаниях, и пообещал проверить силовиков, отказавшихся ранее принимать заявление.
По словам общественников, следователи ждут, когда Никиту переведут в обычную палату и его можно будет опросить.
"Насколько я знаю, эпизод с вымогательством произошел еще в 2022-м, когда Никита только вернулся с СВО после ранения, — говорит Иван. — Причем деньги с него требовали старые знакомые, вращающиеся в околокриминальных кругах. Якобы Носов ранее то ли занимал у них какую-то сумму, то ли сам им давал под проценты, а потом потребовал вернуть".
Так это или нет, станет ясно после того, как с потерпевшим пообщаются следователи. Между тем участники СВО уже не первый раз становятся жертвами вымогателей. Так, весной 2023-го в поселке Кикнур Кировской области местная банда требовала крупную сумму денег у приехавшего со спецоперации в отпуск 25-летнего Даниила Разумова.
Получив отказ, преступники жестоко избили молодого человека, погрузили в багажник, затем выкинули на улице и оставили умирать на морозе. Задержали всех участников расправы лишь после того, как поднялся общественный резонанс и в дело вмешалось руководство СК. В процессе расследования вскрылись другие эпизоды, в том числе — изнасилования, грабежи, похищение человека.
В итоге главари получили по 19 и 21 году колонии строгого режима. Что касается приморского "вымогателя", то ему, если вину докажут в суде, грозит до 15 лет лишения свободы. Это как минимум — не исключено, что уже в ближайшее время в уголовном деле появятся новые потерпевшие.