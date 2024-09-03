https://ria.ru/20240903/kriminal-1970046154.html

"Нашли в лесу еле живого". Кто вымогал деньги у бойца СВО в Приморье

"Нашли в лесу еле живого". Кто вымогал деньги у бойца СВО в Приморье - РИА Новости, 03.09.2024

"Нашли в лесу еле живого". Кто вымогал деньги у бойца СВО в Приморье

В Приморском крае силовики разбираются в уголовном деле о вымогательстве и доведении до попытки самоубийства 21-летнего ветерана спецоперации Никиты Носова... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T08:00

2024-09-03T08:00

2024-09-03T08:05

происшествия

уссурийск

дальний восток

хасанский район

александр бастрыкин

александр хинштейн

следственный комитет россии (ск рф)

госдума рф

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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости, Виктор Званцев. В Приморском крае силовики разбираются в уголовном деле о вымогательстве и доведении до попытки самоубийства 21-летнего ветерана спецоперации Никиты Носова. Молодой человек говорит, что на этот шаг его толкнули местные бандиты и бездействие полицейских. О том, как сейчас развиваются события, — в материале РИА Новости.Прощальный монологВ воскресенье утром в дальневосточных пабликах появился видеоролик, в котором житель Уссурийска Никита Носов рассказывает, что на фронте лишился руки, а когда вернулся домой, стал жертвой вымогателей."По ранению я получил положенные три миллиона рублей, — объясняет Носов. — Затем местные цыгане, прикрываясь знакомством с судьей, потребовали с меня деньги. Я отдал около 250 тысяч. Потом некий Рауф Хубалиев пообещал помочь вернуть эти средства. В итоге взял с меня еще 150 тысяч, но ничего не сделал".При этом как именно цыгане требовали деньги и каким образом Хубалиев пообещал их вернуть, Носов не уточняет. Далее он говорит, что обращался в полицию, но сотрудник разорвал заявление и сказал, что обеспечить безопасность ветерана не сможет.В конце трехминутного видео молодой человек начинает плакать и уверяет, что вымогательство денег у вернувшихся с СВО бойцов на Дальнем Востоке поставлено на поток. Просит председателя СКР Александра Бастрыкина вмешаться, а затем сообщает, что хочет покончить с собой.Оказалось, это не пустые угрозы. "Старший брат Никиты долго не мог до него дозвониться и, почуяв неладное, написал заявление в полицию, — рассказывает местный общественник Иван. — На поиски сразу отправились сотрудники МВД, дружинники и военные. Вскоре Никиту нашли в лесу недалеко от дома. Без сознания".Скорая отвезла молодого человека в больницу, где его поместили в реанимацию. "Только в понедельник вечером состояние стабилизировалось, Никита вышел из комы, и его отключили от ИВЛ, — продолжает Иван. — Однако пока к нему не пускают ни родных, ни силовиков".Мгновенная реакцияРолик быстро разошелся по местным, а затем федеральным пабликам и набрал миллионные просмотры. Сразу последовала реакция. Например, депутат Госдумы Александр Хинштейн написал заявление в Генпрокуратуру с просьбой разобраться и наказать виновных.Уже на следующий день в МВД отчитались, что возбудили уголовное дело по статье "Вымогательство в особо крупном размере". "В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого — ранее судимого 22-летнего местного жителя, — сообщили в ведомстве. — На допросе тот сразу во всем сознался".В ближайшее время ему изберут меру пресечения. Учитывая широкий общественный резонанс, скорее всего, это будет заключение под стражу. Сейчас полицейские ищут других участников преступления и потенциальных жертв.Уголовное дело возбудили и в СК. Глава ведомства Александр Бастрыкин поставил его на особый контроль в центральном аппарате и потребовал у руководителя краевого управления доклад о ходе расследования. В пресс-службе пока не уточняют, о какой именно статье идет речь, но, возможно, это доведение до покушения на самоубийство.Кроме того, в тот же день родного брата Никиты посетил прокурор Хасанского района Денис Крейнович. Он пояснил, что оба уголовных дела возбуждены на законных основаниях, и пообещал проверить силовиков, отказавшихся ранее принимать заявление.Не первый случайПо словам общественников, следователи ждут, когда Никиту переведут в обычную палату и его можно будет опросить."Насколько я знаю, эпизод с вымогательством произошел еще в 2022-м, когда Никита только вернулся с СВО после ранения, — говорит Иван. — Причем деньги с него требовали старые знакомые, вращающиеся в околокриминальных кругах. Якобы Носов ранее то ли занимал у них какую-то сумму, то ли сам им давал под проценты, а потом потребовал вернуть".Так это или нет, станет ясно после того, как с потерпевшим пообщаются следователи. Между тем участники СВО уже не первый раз становятся жертвами вымогателей. Так, весной 2023-го в поселке Кикнур Кировской области местная банда требовала крупную сумму денег у приехавшего со спецоперации в отпуск 25-летнего Даниила Разумова.Получив отказ, преступники жестоко избили молодого человека, погрузили в багажник, затем выкинули на улице и оставили умирать на морозе. Задержали всех участников расправы лишь после того, как поднялся общественный резонанс и в дело вмешалось руководство СК. В процессе расследования вскрылись другие эпизоды, в том числе — изнасилования, грабежи, похищение человека.В итоге главари получили по 19 и 21 году колонии строгого режима. Что касается приморского "вымогателя", то ему, если вину докажут в суде, грозит до 15 лет лишения свободы. Это как минимум — не исключено, что уже в ближайшее время в уголовном деле появятся новые потерпевшие.

https://ria.ru/20240723/kriminal-1961218230.html

https://ria.ru/20230330/kriminal-1860450545.html

https://ria.ru/20230327/ubiystvo-1860434656.html

уссурийск

дальний восток

хасанский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Михаил Кевхиев

происшествия, уссурийск, дальний восток, хасанский район, александр бастрыкин, александр хинштейн, следственный комитет россии (ск рф), госдума рф, генеральная прокуратура рф