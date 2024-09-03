https://ria.ru/20240903/koronavirus-1970189902.html

В России за неделю выросла заболеваемость COVID-19

В России за неделю выросла заболеваемость COVID-19 - РИА Новости, 03.09.2024

В России за неделю выросла заболеваемость COVID-19

Заболеваемость коронавирусной инфекцией за последнюю неделю увеличилась в России на 20%, сообщили журналистам в Федеральном оперативном штабе по борьбе с новой... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T11:34

2024-09-03T11:34

2024-09-03T11:34

здоровье - общество

россия

китай

ухань

тедрос адханом гебрейесус

воз

коронавирус в россии

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Заболеваемость коронавирусной инфекцией за последнюю неделю увеличилась в России на 20%, сообщили журналистам в Федеральном оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. “Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 14,73,и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 20%. Увеличение заболеваемости отмечено в 67 субъектах Российской Федерации, в том числе в 18 регионах более чем в среднем по стране", - говорится в сообщении. За последнюю неделю в Российской Федерации были госпитализированы 2 959 человек с коронавирусом, что на 52,3% больше в сравнении с предыдущей неделей. Увеличение числа госпитализаций произошло в 45 субъектах России, в том числе в 14 регионах увеличение более чем в среднем по стране, отметили в оперштабе. Выздоровело за неделю 17 503 человек, переболевших коронавирусной инфекцией, что на 34,8% больше в сравнении с предыдущей неделей. Умерли за прошедшую неделю 28 человек, уточнили в оперштабе. Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). При этом первые заболевшие так или иначе были связаны с местным рынком морепродуктов. В начале января 2020 года в Китае было официально объявлено, что причиной вспышки вирусной пневмонии неизвестного происхождения стал новый вид коронавируса. И уже 11 марта 2020 года глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что распространение нового коронавируса носит характер пандемии.

https://ria.ru/20240828/orvi-1969033130.html

https://ria.ru/20240901/covid-19-1969754310.html

россия

китай

ухань

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здоровье - общество, россия, китай, ухань, тедрос адханом гебрейесус, воз, коронавирус в россии