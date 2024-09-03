https://ria.ru/20240903/konflikt-1970323783.html

В бельгийском Антверпене хотят разместить ПВО из-за конфликта на Украине

В бельгийском Антверпене хотят разместить ПВО из-за конфликта на Украине - РИА Новости, 03.09.2024

В бельгийском Антверпене хотят разместить ПВО из-за конфликта на Украине

Мэр бельгийского города Антверпен, где расположен второй по величине в Европе торговый порт, а также кандидат в премьер-министры королевства Барт де Вевер... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T17:27

2024-09-03T17:27

2024-09-03T17:27

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БРЮССЕЛЬ, 3 сен – РИА Новости. Мэр бельгийского города Антверпен, где расположен второй по величине в Европе торговый порт, а также кандидат в премьер-министры королевства Барт де Вевер заявил, что намерен разместить ПВО Patriot для потенциальной защиты порта на фоне конфликта на Украине, пишет издание DH. "Я, конечно, надеюсь, что это на Украине закончится как можно скорее, но я думаю, что нам в Антверпене стоит быть готовыми к обороне", - заявил он в интервью бельгийским СМИ, приуроченном к 80-й годовщине освобождения города от немецко-фашистской оккупации. Де Вевер объясняет свое решение необходимостью защитить бизнес и инвестиции в порт. Он опасается, что "бизнес не захочет инвестировать в Антверпен, если он не будет защищен, как это уже сделано в Роттердаме и Гамбурге". "Антверпен должен быть в состоянии защитить себя, и я сделаю все возможное, чтобы обеспечить необходимое финансирование", - добавил кандидат в премьеры Бельгии. По его словам, он уже проводит кампанию по сбору средств для размещения систем Patriot вокруг порта Антверпен. "Я предложил это несколько лет назад, но меня тогда высмеяли и практически объявили сумасшедшим. Ну и кому смешно сейчас?" - задался вопросом бельгийский политик.

https://ria.ru/20240903/rakety-1970269090.html

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в мире, антверпен, украина, европа