Рейтинг@Mail.ru
В бельгийском Антверпене хотят разместить ПВО из-за конфликта на Украине - РИА Новости, 03.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:27 03.09.2024
https://ria.ru/20240903/konflikt-1970323783.html
В бельгийском Антверпене хотят разместить ПВО из-за конфликта на Украине
В бельгийском Антверпене хотят разместить ПВО из-за конфликта на Украине - РИА Новости, 03.09.2024
В бельгийском Антверпене хотят разместить ПВО из-за конфликта на Украине
Мэр бельгийского города Антверпен, где расположен второй по величине в Европе торговый порт, а также кандидат в премьер-министры королевства Барт де Вевер... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T17:27
2024-09-03T17:27
специальная военная операция на украине
в мире
антверпен
украина
европа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/08/1944591217_0:117:3226:1932_1920x0_80_0_0_f6f95a7569bca71ce9cfd4504d96590c.jpg
БРЮССЕЛЬ, 3 сен – РИА Новости. Мэр бельгийского города Антверпен, где расположен второй по величине в Европе торговый порт, а также кандидат в премьер-министры королевства Барт де Вевер заявил, что намерен разместить ПВО Patriot для потенциальной защиты порта на фоне конфликта на Украине, пишет издание DH. "Я, конечно, надеюсь, что это на Украине закончится как можно скорее, но я думаю, что нам в Антверпене стоит быть готовыми к обороне", - заявил он в интервью бельгийским СМИ, приуроченном к 80-й годовщине освобождения города от немецко-фашистской оккупации. Де Вевер объясняет свое решение необходимостью защитить бизнес и инвестиции в порт. Он опасается, что "бизнес не захочет инвестировать в Антверпен, если он не будет защищен, как это уже сделано в Роттердаме и Гамбурге". "Антверпен должен быть в состоянии защитить себя, и я сделаю все возможное, чтобы обеспечить необходимое финансирование", - добавил кандидат в премьеры Бельгии. По его словам, он уже проводит кампанию по сбору средств для размещения систем Patriot вокруг порта Антверпен. "Я предложил это несколько лет назад, но меня тогда высмеяли и практически объявили сумасшедшим. Ну и кому смешно сейчас?" - задался вопросом бельгийский политик.
https://ria.ru/20240903/rakety-1970269090.html
антверпен
украина
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/08/1944591217_248:0:2979:2048_1920x0_80_0_0_c56b70421516c38ba80c7ecd00525780.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, антверпен, украина, европа
Специальная военная операция на Украине, В мире, Антверпен, Украина, Европа
В бельгийском Антверпене хотят разместить ПВО из-за конфликта на Украине

В бельгийском Антверпене хотят разместить ПВО Patriot из-за конфликта на Украине

© Фото : U.S. Army / Sgt. Alexandra SheaРакетные системы ПВО Patriot
Ракетные системы ПВО Patriot - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© Фото : U.S. Army / Sgt. Alexandra Shea
Ракетные системы ПВО Patriot . Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 3 сен – РИА Новости. Мэр бельгийского города Антверпен, где расположен второй по величине в Европе торговый порт, а также кандидат в премьер-министры королевства Барт де Вевер заявил, что намерен разместить ПВО Patriot для потенциальной защиты порта на фоне конфликта на Украине, пишет издание DH.
«
"Я, конечно, надеюсь, что это на Украине закончится как можно скорее, но я думаю, что нам в Антверпене стоит быть готовыми к обороне", - заявил он в интервью бельгийским СМИ, приуроченном к 80-й годовщине освобождения города от немецко-фашистской оккупации.
Де Вевер объясняет свое решение необходимостью защитить бизнес и инвестиции в порт. Он опасается, что "бизнес не захочет инвестировать в Антверпен, если он не будет защищен, как это уже сделано в Роттердаме и Гамбурге". "Антверпен должен быть в состоянии защитить себя, и я сделаю все возможное, чтобы обеспечить необходимое финансирование", - добавил кандидат в премьеры Бельгии.
По его словам, он уже проводит кампанию по сбору средств для размещения систем Patriot вокруг порта Антверпен. "Я предложил это несколько лет назад, но меня тогда высмеяли и практически объявили сумасшедшим. Ну и кому смешно сейчас?" - задался вопросом бельгийский политик.
Загрузка ракет JASSM на борт стратегического бомбардировщика B-1B Lancer ВВС США - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
США планируют передать Украине новые дальнобойные ракеты, пишут СМИ
Вчера, 14:39
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреАнтверпенУкраинаЕвропа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала