В Кирове спасли жизнь мужчине с 6-сантиметровым осколком диска в черепе
В Кирове врачи спасли жизнь мужчине с 6-сантиметровым осколком диска в черепе
© Фото : Министерство здравоохранения Кировской областиОсколок абразивного диска, излеченный врачами Центра травматологии из черепа пациента во время операции в Кирове
Осколок абразивного диска, излеченный врачами Центра травматологии из черепа пациента во время операции в Кирове
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 сен — РИА Новости. Врачи Центра травматологии, ортопедии и нейрохирургии в Кирове спасли жизнь мужчине с шестисантиметровым осколком абразивного диска в черепе, сообщило Министерство здравоохранения региона.
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"Как рассказал врач-нейрохирург Никита Иньков, осколок диска был очень большого размера — длиной шесть сантиметров, шириной пять сантиметров и толщиной два сантиметра. Он сломал лобную кость, повредил оба полушария головного мозга", — отметили в ведомстве.
Шестидесятивосьмилетний житель Кирово-Чепецка стал жертвой несчастного случая. Мужчина работал в домашних условиях за самодельным станком, внезапно во время работы осколок абразивного диска отлетел ему прямо в голову, пострадавшего отбросило назад, он потерял сознание. Бригада скорой помощи доставила его в Центр травматологии, ортопедии и нейрохирургии в тяжелом состоянии.
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По результатам осмотра врачей и компьютерной томографии пациенту диагностировали открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга тяжелой степени с формированием внутримозговой гематомы, массивное травматическое кровоизлияние, перелом лобной кости с внедрением инородного тела в мозговую оболочку и другие повреждения.
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"В экстренном порядке была проведена операция — трепанация черепа в лобной области, удаление инородного тела, костных отломков, внутримозговой гематомы, пластика твердой мозговой оболочки основания черепа. Сложность операции заключалась в том, что, помимо наличия большого инородного тела, у пациента были повреждены кости основания черепа, твердая мозговая оболочка, а также сосуды головного мозга. Это вызвало массивное кровотечение", — уточнили в Минздраве.
Операция прошла успешно, пациента в удовлетворительном состоянии выписали под амбулаторное наблюдение отоларинголога и невролога. Впереди у мужчины долгий путь восстановления.