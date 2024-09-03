https://ria.ru/20240903/khlorpikrin-1970124134.html
Пленный сообщил о работе над боеприпасами с хлорпикрином в лаборатории ВСУ
Пленный сообщил о работе над боеприпасами с хлорпикрином в лаборатории ВСУ - РИА Новости, 03.09.2024
Пленный сообщил о работе над боеприпасами с хлорпикрином в лаборатории ВСУ
Лаборатория ВСУ под Краматорском в месяц изготавливает порядка 300 сбросов с хлорпикрином на БПЛА для применения на артемовском участке фронта, в том числе и у... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T04:55
2024-09-03T04:55
2024-09-03T04:55
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ЛУГАНСК, 3 сен - РИА Новости. Лаборатория ВСУ под Краматорском в месяц изготавливает порядка 300 сбросов с хлорпикрином на БПЛА для применения на артемовском участке фронта, в том числе и у Часова Яра, также на ней происходит обучение других подразделений, заявил РИА Новости взятый в плен военнослужащий подразделения войск радиационной, химической и биологической защиты 28-й механизированной бригады имени рыцарей Зимнего похода ВСУ Альберт Григорович. Хлорпикрин - запрещённое боевое отравляющее вещество, при контакте с которым у человека развивается отравление, в том числе раздражение слизистых, слезотечение, отек легких, при высокой концентрации хлорпикрина его воздействие может быть смертельным. В июле начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что ВСУ применяли хлорпикрин в смеси с хлорацетоном в районе Донецка, Богдановки, Горловки, Кременной и Артёмовска. Эти данные подтверждают и военные медики, работающие в данном районе. "В 2024 году я попал в подразделение радиационной, химической, биологической защиты 28-й механизированной бригады имени рыцарей Зимнего похода. Она начала заниматься изготовлением сбросов (на БПЛА - ред.) в 2024 году активно химических, фугасных, зажигательных, разного вида сбросов для "Мавиков", - рассказал собеседник агентства. По его словам, последним местом лаборатории был обычный частный дом в населенном пункте Сергеевка под Краматорском в Донбассе, сбросы распространялись по разным подразделениям, в основном на артемовском участке фронта. "Началось там от двух человек, потом уже целый взвод занимался изготовлением сбросов - 30 человек. В начале Алексеево-Дружковка, потом уже за Краматорском (располагалась лаборатория – ред.). Когда по Алексеево-Дружковке начали активно прилетать русские ракеты, была дана команда на перемещение лаборатории", - рассказал военнослужащий. По его словам, если населенный пункт, где находится лаборатория, подвергается обстрелу, то лаборатория тут же переезжает. Пленный уточнил, что целях секретности военнослужащие, работающие в лаборатории, ходят по улице только в гражданской одежде, а жители соседствующих с лабораторией домов не подозревают о ее существовании. "В июне 2024 года изготовлялось 130 сбросов в день разных типов и разной весовой категории.... Т.е, делается 130 зарядов - и по заказу разных подразделений, батальонов. Все шло в основном на Бахмутский (район Артемовска и Часова Яра – ред.) район в разных количествах. То, что я помню - 10 (сбросов в день с хлорпикрином – ред.)… К нам часто приезжали из других вообще батальонов, подразделений бойцы, которых мы должны были обучать, как варить фугасы и тому подобное, объяснять, как это все делается, вся линия и производство", - рассказал Григорович. Он уточнил, что для изготовления сбросов с хлорпикрином использовались жидкости в бочках со складов еще советских запасов. По словам пленного, работали только в противогазах, так как даже небольшое количество жидкости, разлитое на открытом пространстве, вызывало сильную реакцию организма, в том числе кашель и рвоту.
https://ria.ru/20240816/miroshnik-1966710916.html
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РИА Новости
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игорь кириллов, вооруженные силы украины, артемовск, донецк, горловка, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Игорь Кириллов, Вооруженные силы Украины, Артемовск, Донецк, Горловка, Вооруженные силы РФ
Пленный сообщил о работе над боеприпасами с хлорпикрином в лаборатории ВСУ
Пленный Григорович: ВСУ под Краматорском готовят боеприпасы с хлорпикрином
ЛУГАНСК, 3 сен - РИА Новости. Лаборатория ВСУ под Краматорском в месяц изготавливает порядка 300 сбросов с хлорпикрином на БПЛА для применения на артемовском участке фронта, в том числе и у Часова Яра, также на ней происходит обучение других подразделений, заявил РИА Новости взятый в плен военнослужащий подразделения войск радиационной, химической и биологической защиты 28-й механизированной бригады имени рыцарей Зимнего похода ВСУ Альберт Григорович.
Хлорпикрин - запрещённое боевое отравляющее вещество, при контакте с которым у человека развивается отравление, в том числе раздражение слизистых, слезотечение, отек легких, при высокой концентрации хлорпикрина его воздействие может быть смертельным. В июле начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ
генерал-лейтенант Игорь Кириллов
заявил, что ВСУ применяли хлорпикрин в смеси с хлорацетоном в районе Донецка
, Богдановки, Горловки
, Кременной
и Артёмовска
. Эти данные подтверждают и военные медики, работающие в данном районе.
"В 2024 году я попал в подразделение радиационной, химической, биологической защиты 28-й механизированной бригады имени рыцарей Зимнего похода. Она начала заниматься изготовлением сбросов (на БПЛА - ред.) в 2024 году активно химических, фугасных, зажигательных, разного вида сбросов для "Мавиков", - рассказал собеседник агентства.
По его словам, последним местом лаборатории был обычный частный дом в населенном пункте Сергеевка
под Краматорском в Донбассе
, сбросы распространялись по разным подразделениям, в основном на артемовском участке фронта.
"Началось там от двух человек, потом уже целый взвод занимался изготовлением сбросов - 30 человек. В начале Алексеево-Дружковка, потом уже за Краматорском (располагалась лаборатория – ред.). Когда по Алексеево-Дружковке начали активно прилетать русские ракеты, была дана команда на перемещение лаборатории", - рассказал военнослужащий.
По его словам, если населенный пункт, где находится лаборатория, подвергается обстрелу, то лаборатория тут же переезжает. Пленный уточнил, что целях секретности военнослужащие, работающие в лаборатории, ходят по улице только в гражданской одежде, а жители соседствующих с лабораторией домов не подозревают о ее существовании.
"В июне 2024 года изготовлялось 130 сбросов в день разных типов и разной весовой категории.... Т.е, делается 130 зарядов - и по заказу разных подразделений, батальонов. Все шло в основном на Бахмутский (район Артемовска и Часова Яра – ред.) район в разных количествах. То, что я помню - 10 (сбросов в день с хлорпикрином – ред.)… К нам часто приезжали из других вообще батальонов, подразделений бойцы, которых мы должны были обучать, как варить фугасы и тому подобное, объяснять, как это все делается, вся линия и производство", - рассказал Григорович.
Он уточнил, что для изготовления сбросов с хлорпикрином использовались жидкости в бочках со складов еще советских запасов. По словам пленного, работали только в противогазах, так как даже небольшое количество жидкости, разлитое на открытом пространстве, вызывало сильную реакцию организма, в том числе кашель и рвоту.