https://ria.ru/20240903/khamas-1970128034.html

ХАМАС опубликовал видео с погибшим заложником-россиянином

ХАМАС опубликовал видео с погибшим заложником-россиянином - РИА Новости, 03.09.2024

ХАМАС опубликовал видео с погибшим заложником-россиянином

Палестинское движение ХАМАС опубликовало видео с гражданином России Александром Лобановым и другими заложниками, чьи тела нашли в воскресенье в Рафахе. РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T06:00

2024-09-03T06:00

2024-09-03T10:48

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израиль

александр лобанов

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

сектор газа

рафах (провинция)

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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС опубликовало видео с гражданином России Александром Лобановым и другими заложниками, чьи тела нашли в воскресенье в Рафахе.На кадрах шестеро человек по очереди называют свои имена. Среди них присутствует Лобанов. Дата и место съемки не разглашаются."В ближайшие часы мы опубликуем их последние слова", — говорится в конце ролика.Позднее движение также опубликовало обращение погибшей заложницы Иден Йерушалми с призывом к прекращению бомбардировок сектора Газа.В воскресенье утром Армия обороны Израиля опубликовала имена шестерых заложников, чьи тела были обнаружены в одном из подземных туннелей в городе Рафах на юге палестинского анклава. Среди них один гражданин России — 32-летний Александр Лобанов, а также один гражданин США — 23-летний Гирш Гольдберг-Полин. В ЦАХАЛ полагают, что шестеро заложников, чьи тела были обнаружены в секторе Газа в субботу вечером, незадолго до этого были убиты ХАМАС.Член политбюро ХАМАС Иззат ар-Ришк заявил, что движение возлагает на Израиль ответственность за смерть израильских пленных в секторе Газа.

https://ria.ru/20240901/netanyakhu-1969814682.html

https://ria.ru/20240903/konflikt-1915630213.html

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в мире, россия, израиль, александр лобанов, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа, рафах (провинция)