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ХАМАС опубликовал видео с погибшим заложником-россиянином - РИА Новости, 03.09.2024
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06:00 03.09.2024 (обновлено: 10:48 03.09.2024)
https://ria.ru/20240903/khamas-1970128034.html
ХАМАС опубликовал видео с погибшим заложником-россиянином
ХАМАС опубликовал видео с погибшим заложником-россиянином - РИА Новости, 03.09.2024
ХАМАС опубликовал видео с погибшим заложником-россиянином
Палестинское движение ХАМАС опубликовало видео с гражданином России Александром Лобановым и другими заложниками, чьи тела нашли в воскресенье в Рафахе. РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T06:00
2024-09-03T10:48
в мире
россия
израиль
александр лобанов
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
сектор газа
рафах (провинция)
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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС опубликовало видео с гражданином России Александром Лобановым и другими заложниками, чьи тела нашли в воскресенье в Рафахе.На кадрах шестеро человек по очереди называют свои имена. Среди них присутствует Лобанов. Дата и место съемки не разглашаются."В ближайшие часы мы опубликуем их последние слова", — говорится в конце ролика.Позднее движение также опубликовало обращение погибшей заложницы Иден Йерушалми с призывом к прекращению бомбардировок сектора Газа.В воскресенье утром Армия обороны Израиля опубликовала имена шестерых заложников, чьи тела были обнаружены в одном из подземных туннелей в городе Рафах на юге палестинского анклава. Среди них один гражданин России — 32-летний Александр Лобанов, а также один гражданин США — 23-летний Гирш Гольдберг-Полин. В ЦАХАЛ полагают, что шестеро заложников, чьи тела были обнаружены в секторе Газа в субботу вечером, незадолго до этого были убиты ХАМАС.Член политбюро ХАМАС Иззат ар-Ришк заявил, что движение возлагает на Израиль ответственность за смерть израильских пленных в секторе Газа.
https://ria.ru/20240901/netanyakhu-1969814682.html
https://ria.ru/20240903/konflikt-1915630213.html
россия
израиль
сектор газа
рафах (провинция)
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в мире, россия, израиль, александр лобанов, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа, рафах (провинция)
В мире, Россия, Израиль, Александр Лобанов, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Сектор Газа, Рафах (провинция)
ХАМАС опубликовал видео с погибшим заложником-россиянином

ХАМАС опубликовал видео с Александром Лобановым и другими погибшими заложниками

© AP Photo / Mohammed HajjarСектор Газа
Сектор Газа - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© AP Photo / Mohammed Hajjar
Сектор Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС опубликовало видео с гражданином России Александром Лобановым и другими заложниками, чьи тела нашли в воскресенье в Рафахе.
На кадрах шестеро человек по очереди называют свои имена. Среди них присутствует Лобанов. Дата и место съемки не разглашаются.
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"В ближайшие часы мы опубликуем их последние слова", — говорится в конце ролика.
Позднее движение также опубликовало обращение погибшей заложницы Иден Йерушалми с призывом к прекращению бомбардировок сектора Газа.
В воскресенье утром Армия обороны Израиля опубликовала имена шестерых заложников, чьи тела были обнаружены в одном из подземных туннелей в городе Рафах на юге палестинского анклава. Среди них один гражданин России — 32-летний Александр Лобанов, а также один гражданин США — 23-летний Гирш Гольдберг-Полин. В ЦАХАЛ полагают, что шестеро заложников, чьи тела были обнаружены в секторе Газа в субботу вечером, незадолго до этого были убиты ХАМАС.
Член политбюро ХАМАС Иззат ар-Ришк заявил, что движение возлагает на Израиль ответственность за смерть израильских пленных в секторе Газа.
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В миреРоссияИзраильАлександр ЛобановХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуСектор ГазаРафах (провинция)
 
 
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