https://ria.ru/20240903/kbr-1970325364.html

В КБР 212 человек обратились за медпомощью из-за кишечной инфекции

В КБР 212 человек обратились за медпомощью из-за кишечной инфекции - РИА Новости, 03.09.2024

В КБР 212 человек обратились за медпомощью из-за кишечной инфекции

Более 200 человек обратились за медпомощью из-за кишечной инфекции в в Кабардино-Балкарии, 63 госпитализированы, в том числе 56 детей, сообщает прокуратура... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T17:34

2024-09-03T17:34

2024-09-03T17:47

происшествия

кабардино-балкарская республика (кбр)

вспышка кишечной инфекции в кбр

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ПЯТИГОРСК, 3 сен - РИА Новости. Более 200 человек обратились за медпомощью из-за кишечной инфекции в в Кабардино-Балкарии, 63 госпитализированы, в том числе 56 детей, сообщает прокуратура республики.Ранее минздрав региона сообщил, что вспышка острой кишечной инфекции в городе Баксан Кабардино-Балкарии привела к госпитализации 70 человек."Установлено, что всего за медицинской помощью обратились 212 человек, из которых госпитализированы 63, в том числе 56 детей. Состояние детей средней тяжести. Состояние детей средней тяжести. Приостановили работу две школьные и две дошкольные организации, один колледж", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240706/otravlenie-1957876988.html

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, кабардино-балкарская республика (кбр), вспышка кишечной инфекции в кбр