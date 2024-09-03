https://ria.ru/20240903/kbr-1970325364.html
В КБР 212 человек обратились за медпомощью из-за кишечной инфекции
В КБР 212 человек обратились за медпомощью из-за кишечной инфекции - РИА Новости, 03.09.2024
В КБР 212 человек обратились за медпомощью из-за кишечной инфекции
Более 200 человек обратились за медпомощью из-за кишечной инфекции в в Кабардино-Балкарии, 63 госпитализированы, в том числе 56 детей, сообщает прокуратура... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T17:34
2024-09-03T17:34
2024-09-03T17:47
происшествия
кабардино-балкарская республика (кбр)
вспышка кишечной инфекции в кбр
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ПЯТИГОРСК, 3 сен - РИА Новости. Более 200 человек обратились за медпомощью из-за кишечной инфекции в в Кабардино-Балкарии, 63 госпитализированы, в том числе 56 детей, сообщает прокуратура республики.Ранее минздрав региона сообщил, что вспышка острой кишечной инфекции в городе Баксан Кабардино-Балкарии привела к госпитализации 70 человек."Установлено, что всего за медицинской помощью обратились 212 человек, из которых госпитализированы 63, в том числе 56 детей. Состояние детей средней тяжести. Состояние детей средней тяжести. Приостановили работу две школьные и две дошкольные организации, один колледж", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240706/otravlenie-1957876988.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, кабардино-балкарская республика (кбр), вспышка кишечной инфекции в кбр
Происшествия, Кабардино-Балкарская Республика (КБР), Вспышка кишечной инфекции в КБР
В КБР 212 человек обратились за медпомощью из-за кишечной инфекции
В КБР 212 человек пострадали от кишечной инфекции, госпитализированы 63