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В Казахстане у четырех человек заподозрили сибирскую язву - РИА Новости, 03.09.2024
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16:09 03.09.2024
https://ria.ru/20240903/kazahstan-1970300557.html
В Казахстане у четырех человек заподозрили сибирскую язву
В Казахстане у четырех человек заподозрили сибирскую язву - РИА Новости, 03.09.2024
В Казахстане у четырех человек заподозрили сибирскую язву
Сибирскую язву подозревают у четырех жителей Уйгурского района Алматинской области в Казахстане, предположительно они участвовали в забое больного животного,... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T16:09
2024-09-03T16:09
происшествия
казахстан
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АЛМА-АТА, 3 сен - РИА Новости. Сибирскую язву подозревают у четырех жителей Уйгурского района Алматинской области в Казахстане, предположительно они участвовали в забое больного животного, сообщает пресс-служба администрации области. "В сельском округе Улкен Аксу Уйгурского района были зафиксированы четыре случая с подозрением на сибирскую язву. Предварительная причина заболевания - участие в забое больного животного", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте областной администрации. Сообщается, что забой скота производился без уведомления местной ветеринарной службы. Ветеринарные инспекторы взяли пробы сырья и продуктов убоя из дома заболевших, а также образцы почвы с места убоя. В пресс-службе администрации области добавили, что животных в данном населенном пункте вакцинировали от сибирской язвы в середине августа. "В настоящее время в населенном пункте проведена дезинфекция, крупный рогатый скот из личного хозяйства заболевших находятся в изоляции на карантине. Специалисты проводят ежедневный осмотр животных, каких-либо клинических признаков заболевания не выявлено", - говорится в сообщении. Уточняется, что определены контактные лица, находящиеся под риском заражения, все они взяты под медицинский контроль. Полиция установила ограничения на вывоз мяса и скота за пределы района, а также на его ввоз из других районов.
https://ria.ru/20240625/minoborony-1955357691.html
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происшествия, казахстан
Происшествия, Казахстан
В Казахстане у четырех человек заподозрили сибирскую язву

В Казахстане у четырех жителей Уйгурского района заподозрили сибирскую язву

© РИА Новости / Василий КрестьяниновАвтомобиль скорой помощи в Казахстане
Автомобиль скорой помощи в Казахстане - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости / Василий Крестьянинов
Автомобиль скорой помощи в Казахстане . Архивное фото
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АЛМА-АТА, 3 сен - РИА Новости. Сибирскую язву подозревают у четырех жителей Уйгурского района Алматинской области в Казахстане, предположительно они участвовали в забое больного животного, сообщает пресс-служба администрации области.
«
"В сельском округе Улкен Аксу Уйгурского района были зафиксированы четыре случая с подозрением на сибирскую язву. Предварительная причина заболевания - участие в забое больного животного", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте областной администрации.
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Сообщается, что забой скота производился без уведомления местной ветеринарной службы. Ветеринарные инспекторы взяли пробы сырья и продуктов убоя из дома заболевших, а также образцы почвы с места убоя. В пресс-службе администрации области добавили, что животных в данном населенном пункте вакцинировали от сибирской язвы в середине августа.
«
"В настоящее время в населенном пункте проведена дезинфекция, крупный рогатый скот из личного хозяйства заболевших находятся в изоляции на карантине. Специалисты проводят ежедневный осмотр животных, каких-либо клинических признаков заболевания не выявлено", - говорится в сообщении.
Уточняется, что определены контактные лица, находящиеся под риском заражения, все они взяты под медицинский контроль. Полиция установила ограничения на вывоз мяса и скота за пределы района, а также на его ввоз из других районов.
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