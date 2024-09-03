https://ria.ru/20240903/kazahstan-1970300557.html
В Казахстане у четырех человек заподозрили сибирскую язву
В Казахстане у четырех человек заподозрили сибирскую язву - РИА Новости, 03.09.2024
В Казахстане у четырех человек заподозрили сибирскую язву
Сибирскую язву подозревают у четырех жителей Уйгурского района Алматинской области в Казахстане, предположительно они участвовали в забое больного животного,... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T16:09
2024-09-03T16:09
2024-09-03T16:09
происшествия
казахстан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0b/1939436002_74:0:3713:2047_1920x0_80_0_0_174f02e06236943d2222246ea56e1862.jpg
АЛМА-АТА, 3 сен - РИА Новости. Сибирскую язву подозревают у четырех жителей Уйгурского района Алматинской области в Казахстане, предположительно они участвовали в забое больного животного, сообщает пресс-служба администрации области. "В сельском округе Улкен Аксу Уйгурского района были зафиксированы четыре случая с подозрением на сибирскую язву. Предварительная причина заболевания - участие в забое больного животного", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте областной администрации. Сообщается, что забой скота производился без уведомления местной ветеринарной службы. Ветеринарные инспекторы взяли пробы сырья и продуктов убоя из дома заболевших, а также образцы почвы с места убоя. В пресс-службе администрации области добавили, что животных в данном населенном пункте вакцинировали от сибирской язвы в середине августа. "В настоящее время в населенном пункте проведена дезинфекция, крупный рогатый скот из личного хозяйства заболевших находятся в изоляции на карантине. Специалисты проводят ежедневный осмотр животных, каких-либо клинических признаков заболевания не выявлено", - говорится в сообщении. Уточняется, что определены контактные лица, находящиеся под риском заражения, все они взяты под медицинский контроль. Полиция установила ограничения на вывоз мяса и скота за пределы района, а также на его ввоз из других районов.
https://ria.ru/20240625/minoborony-1955357691.html
https://ria.ru/20240314/sud-1933043008.html
казахстан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0b/1939436002_984:0:3713:2047_1920x0_80_0_0_ce6f08f3b9fe12566b9bace0f161774f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, казахстан
В Казахстане у четырех человек заподозрили сибирскую язву
В Казахстане у четырех жителей Уйгурского района заподозрили сибирскую язву
АЛМА-АТА, 3 сен - РИА Новости. Сибирскую язву подозревают у четырех жителей Уйгурского района Алматинской области в Казахстане, предположительно они участвовали в забое больного животного, сообщает пресс-служба администрации области.
«
"В сельском округе Улкен Аксу Уйгурского района были зафиксированы четыре случая с подозрением на сибирскую язву. Предварительная причина заболевания - участие в забое больного животного", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте областной администрации.
Сообщается, что забой скота производился без уведомления местной ветеринарной службы. Ветеринарные инспекторы взяли пробы сырья и продуктов убоя из дома заболевших, а также образцы почвы с места убоя. В пресс-службе администрации области добавили, что животных в данном населенном пункте вакцинировали от сибирской язвы в середине августа.
«
"В настоящее время в населенном пункте проведена дезинфекция, крупный рогатый скот из личного хозяйства заболевших находятся в изоляции на карантине. Специалисты проводят ежедневный осмотр животных, каких-либо клинических признаков заболевания не выявлено", - говорится в сообщении.
Уточняется, что определены контактные лица, находящиеся под риском заражения, все они взяты под медицинский контроль. Полиция установила ограничения на вывоз мяса и скота за пределы района, а также на его ввоз из других районов.