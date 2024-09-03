https://ria.ru/20240903/kazahstan-1970300557.html

В Казахстане у четырех человек заподозрили сибирскую язву

В Казахстане у четырех человек заподозрили сибирскую язву - РИА Новости, 03.09.2024

В Казахстане у четырех человек заподозрили сибирскую язву

Сибирскую язву подозревают у четырех жителей Уйгурского района Алматинской области в Казахстане, предположительно они участвовали в забое больного животного,... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T16:09

2024-09-03T16:09

2024-09-03T16:09

происшествия

казахстан

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АЛМА-АТА, 3 сен - РИА Новости. Сибирскую язву подозревают у четырех жителей Уйгурского района Алматинской области в Казахстане, предположительно они участвовали в забое больного животного, сообщает пресс-служба администрации области. "В сельском округе Улкен Аксу Уйгурского района были зафиксированы четыре случая с подозрением на сибирскую язву. Предварительная причина заболевания - участие в забое больного животного", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте областной администрации. Сообщается, что забой скота производился без уведомления местной ветеринарной службы. Ветеринарные инспекторы взяли пробы сырья и продуктов убоя из дома заболевших, а также образцы почвы с места убоя. В пресс-службе администрации области добавили, что животных в данном населенном пункте вакцинировали от сибирской язвы в середине августа. "В настоящее время в населенном пункте проведена дезинфекция, крупный рогатый скот из личного хозяйства заболевших находятся в изоляции на карантине. Специалисты проводят ежедневный осмотр животных, каких-либо клинических признаков заболевания не выявлено", - говорится в сообщении. Уточняется, что определены контактные лица, находящиеся под риском заражения, все они взяты под медицинский контроль. Полиция установила ограничения на вывоз мяса и скота за пределы района, а также на его ввоз из других районов.

https://ria.ru/20240625/minoborony-1955357691.html

https://ria.ru/20240314/sud-1933043008.html

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происшествия, казахстан