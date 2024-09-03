https://ria.ru/20240903/kandidatury-1970343121.html

Путин внес в парламент КБР кандидатуры на должность главы республики

Путин внес в парламент КБР кандидатуры на должность главы республики - РИА Новости, 03.09.2024

Путин внес в парламент КБР кандидатуры на должность главы республики

Президент Владимир Путин внес в парламент Кабардино-Балкарии кандидатуры кандидатуры трех человек на должность главы республики, сообщает парламент КБР. РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T18:35

2024-09-03T18:35

2024-09-03T18:43

политика

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/19/1968295495_0:0:3054:1718_1920x0_80_0_0_0893cef12ce9766609e9f4889a707084.jpg

ПЯТИГОРСК, 3 сен - РИА Новости. Президент Владимир Путин внес в парламент Кабардино-Балкарии кандидатуры кандидатуры трех человек на должность главы республики, сообщает парламент КБР."Президент Российской Федерации В.В. Путин внес в парламент КБР кандидатуры на должность главы Кабардино-Балкарской Республики. Войтова Алексея Ивановича - генерального директора общества с ограниченной ответственностью "ИЛАР", депутата парламента Кабардино-Балкарской Республики; Кокова Казбека Валерьевича - главу Кабардино-Балкарской Республики; Шаваева Ильяса Пагоевича - министра природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240902/putin-1970053695.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, владимир путин