https://ria.ru/20240903/kandidatury-1970343121.html
Путин внес в парламент КБР кандидатуры на должность главы республики
Путин внес в парламент КБР кандидатуры на должность главы республики - РИА Новости, 03.09.2024
Путин внес в парламент КБР кандидатуры на должность главы республики
Президент Владимир Путин внес в парламент Кабардино-Балкарии кандидатуры кандидатуры трех человек на должность главы республики, сообщает парламент КБР. РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T18:35
2024-09-03T18:35
2024-09-03T18:43
политика
владимир путин
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ПЯТИГОРСК, 3 сен - РИА Новости. Президент Владимир Путин внес в парламент Кабардино-Балкарии кандидатуры кандидатуры трех человек на должность главы республики, сообщает парламент КБР."Президент Российской Федерации В.В. Путин внес в парламент КБР кандидатуры на должность главы Кабардино-Балкарской Республики. Войтова Алексея Ивановича - генерального директора общества с ограниченной ответственностью "ИЛАР", депутата парламента Кабардино-Балкарской Республики; Кокова Казбека Валерьевича - главу Кабардино-Балкарской Республики; Шаваева Ильяса Пагоевича - министра природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики", - говорится в сообщении.
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политика, владимир путин
Путин внес в парламент КБР кандидатуры на должность главы республики
Путин внес в парламент КБР кандидатуры 3 человек на должность главы республики