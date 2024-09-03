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На Камчатке произошло землетрясение силой до трех баллов - РИА Новости, 03.09.2024
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12:46 03.09.2024 (обновлено: 12:49 03.09.2024)
https://ria.ru/20240903/kamchatka-1970217214.html
На Камчатке произошло землетрясение силой до трех баллов
На Камчатке произошло землетрясение силой до трех баллов - РИА Новости, 03.09.2024
На Камчатке произошло землетрясение силой до трех баллов
Землетрясение силой до трех баллов ощутили жители Камчатки, сообщает Камчатский филиал Геофизической службы РАН. РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T12:46
2024-09-03T12:49
происшествия
камчатка
российская академия наук
россия
петропавловск-камчатский
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 сент – РИА Новости️. Землетрясение силой до трех баллов ощутили жители Камчатки, сообщает Камчатский филиал Геофизической службы РАН. "Землетрясение силой до трех баллов ощутили жители Камчатки. Магнитуда события составила 5,3. Расстояние от эпицентра до Петропавловска-Камчатского около 121 километра. Глубина залегания очага составила 36 километров под морским дном", - говорится в сообщении. В населенных пунктах толчок не ощущался. Угроза цунами не объявлялась.
https://ria.ru/20240831/zemletryasenie-1969620899.html
камчатка
россия
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происшествия, камчатка, российская академия наук, россия, петропавловск-камчатский
Происшествия, Камчатка, Российская академия наук, Россия, Петропавловск-Камчатский
На Камчатке произошло землетрясение силой до трех баллов

Землетрясение силой до трех баллов ощутили жители Камчатки

© iStock.com / AdventtrЗапись сейсмической активности
Запись сейсмической активности - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© iStock.com / Adventtr
Запись сейсмической активности. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 сент – РИА Новости️. Землетрясение силой до трех баллов ощутили жители Камчатки, сообщает Камчатский филиал Геофизической службы РАН.
"Землетрясение силой до трех баллов ощутили жители Камчатки. Магнитуда события составила 5,3. Расстояние от эпицентра до Петропавловска-Камчатского около 121 километра. Глубина залегания очага составила 36 километров под морским дном", - говорится в сообщении.
В населенных пунктах толчок не ощущался. Угроза цунами не объявлялась.
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ПроисшествияКамчаткаРоссийская академия наукРоссияПетропавловск-Камчатский
 
 
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