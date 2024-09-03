https://ria.ru/20240903/kamchatka-1970217214.html

На Камчатке произошло землетрясение силой до трех баллов

На Камчатке произошло землетрясение силой до трех баллов - РИА Новости, 03.09.2024

На Камчатке произошло землетрясение силой до трех баллов

Землетрясение силой до трех баллов ощутили жители Камчатки, сообщает Камчатский филиал Геофизической службы РАН. РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T12:46

2024-09-03T12:46

2024-09-03T12:49

происшествия

камчатка

российская академия наук

россия

петропавловск-камчатский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/16/1941487631_0:0:3635:2045_1920x0_80_0_0_f9ddf67912731eff9468cdb25a8f6fc8.jpg

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 сент – РИА Новости️. Землетрясение силой до трех баллов ощутили жители Камчатки, сообщает Камчатский филиал Геофизической службы РАН. "Землетрясение силой до трех баллов ощутили жители Камчатки. Магнитуда события составила 5,3. Расстояние от эпицентра до Петропавловска-Камчатского около 121 километра. Глубина залегания очага составила 36 километров под морским дном", - говорится в сообщении. В населенных пунктах толчок не ощущался. Угроза цунами не объявлялась.

https://ria.ru/20240831/zemletryasenie-1969620899.html

камчатка

россия

петропавловск-камчатский

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, камчатка, российская академия наук, россия, петропавловск-камчатский