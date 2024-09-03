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Охват Rutube в августе этого года вырос на 24% и составил 58,3 млн человек - РИА Новости, 03.09.2024
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21:57 03.09.2024
https://ria.ru/20240903/issledovanie-1970359521.html
Охват Rutube в августе этого года вырос на 24% и составил 58,3 млн человек
Охват Rutube в августе этого года вырос на 24% и составил 58,3 млн человек - РИА Новости, 03.09.2024
Охват Rutube в августе этого года вырос на 24% и составил 58,3 млн человек
Охват всего национального видеохостинга Rutube в августе этого года вырос на 24% и составил 58,3 миллиона человек, говорится в исследовании "Газпром-Медиа... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T21:57
2024-09-03T21:57
технологии
россия
rutube
газпром-медиа холдинг
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Охват всего национального видеохостинга Rutube в августе этого года вырос на 24% и составил 58,3 миллиона человек, говорится в исследовании "Газпром-Медиа Холдинга", которое есть в распоряжении РИА Новости. "В августе охват всего Rutube вырос на 24% и составляет 58,3 миллиона человек, при этом зафиксирован рост по всем платформам, с которых зрители привыкли смотреть контент. Среднесуточная аудитория приложения Rutube на SmartTV в августе выросла почти в три раза", - рассказала директор департамента по исследованиям "Газпром-Медиа Холдинга" Дарья Пугачева. В свою очередь, согласно исследованию, видеохостинг YouTube продолжает сохранять лидерство. Так, в течение месяца пользователи заходили на площадку проверить работоспособность сервиса. Однако замедление сервиса уже сказалось на снижении времени на сервисе, в августе посетители провели на 15% меньше времени, чем в июле. После замедления один пользователь "сидит" на YouTube в среднем 95 минут в день. Кроме того, разница в ежедневном охвате YouTube между последней неделей августа и июля составила 6,5 миллионов человек, при этом 31 августа суточный охват снизился до 47,5 миллионов человек, что на 9,3 миллиона ниже показателя 1 августа. При этом Rutube вырос за аналогичный период на 4,3 миллиона человек, то есть площадка стала основной заменой для пользователей в поиске альтернативы YouTube. На последней неделе августа аудитория Rutube выросла почти в два раза, до 9,2 миллиона человек ежедневно, а в пике достигала 9,6 миллиона человек. Согласно исследованию, мобильное приложение Rutube также показывает кратный рост – это подтверждают и данные магазинов приложений, согласно которым приложение Rutube возглавляло топ по скачиваниям после начала замедления. "При этом мы наблюдаем рост и метрик вовлеченности аудитории - пользователи Rutube дольше остаются на площадке и чаще стали возвращаются на неё. На последних неделях августа возвращаемость на сервис выросла до 45%. А время, которое аудитория проводит на сервисе, выросло на 41% в августе до 43 минут в день", - сказала директор департамента по исследованиям "Газпром-Медиа Холдинга". Добавляется, что увеличилось время смотрения на сервисе Rutube в августе на 159%. Аналитики "Газпром-Медиа Холдинга" связывают это как с большей вовлеченностью в определенные каналы, так и c расширением жанровых интересов аудитории Rutube. "Если в среднем в неделю один пользователь смотрел контент двух авторов в июле, то в августе это число увеличилось до пяти. Помимо этого, и количество просмотров на Rutube выросло по всем типам контента", - говорят аналитики. Кроме того, в августе на Rutube произошел рост смотрения в категориях детского, видеоигрового, развлекательного и музыкального контента. Так, просмотры детского контента по сравнению с июлем выросли в 17 раз, видеоигровой контент - в 14 раз, категории развлечений – в девять раз, музыки – в девять раз. Помимо этого заметен рост смотрения в категории прямых эфиров телеканалов (на 58%). Категория новостей и политики, которая всегда была востребованной на сервисе, также выросла в августе на фоне активной новостной повестки – её просмотры увеличились в 2,7 раза. Аналитики также зафиксировали в августе этого года приток молодой аудитории на сервисе Rutube. "Думаем, тут есть корреляция с такими быстрорастущими категориями контента на сервисе, как видеоигры, музыка и развлечения. Сильнее всего выросла ежедневная аудитория мужчин в возрасте 12-34 – в два раза относительно июля", - рассказала Пугачева. Также отмечается, что авторы стали чаще выбирать Rutube в качестве альтернативной площадки для публикации видео. В августе в среднем появляется 8,6 тысячи новых авторов в день, а в пиковые дни нагрузки цифра достигала 15.6 тысяч новых авторов в сутки. Ежедневно на сервис загружается более 300 тысяч видео, более 2,6 миллиона единиц контента было загружено в августе с помощью функции переноса видео с YouTube на Rutube. Сервис Rutube на фоне роста смотрения и количества пользователей увеличил мощности на 30% за август, к концу года планируется увеличение еще в два раза. "Сейчас Rutube располагает более чем 100 стыками с операторами по всей России и странам СНГ, обеспечивающими емкость более 5 Тбит/с. К концу года планируем достичь 12 Тбит/с, добавив более 200 CDN-узлов", - говорится в сообщении.
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технологии, россия, rutube, газпром-медиа холдинг
Технологии, Россия, Rutube, Газпром-Медиа Холдинг
Охват Rutube в августе этого года вырос на 24% и составил 58,3 млн человек

Исследование: охват Rutube в августе вырос на 24% и составил 58,3 млн человек

© Предоставлено пресс-службой RutubeВидеохостинг Rutube
Видеохостинг Rutube - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© Предоставлено пресс-службой Rutube
Видеохостинг Rutube. Архивное фото
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Охват всего национального видеохостинга Rutube в августе этого года вырос на 24% и составил 58,3 миллиона человек, говорится в исследовании "Газпром-Медиа Холдинга", которое есть в распоряжении РИА Новости.
"В августе охват всего Rutube вырос на 24% и составляет 58,3 миллиона человек, при этом зафиксирован рост по всем платформам, с которых зрители привыкли смотреть контент. Среднесуточная аудитория приложения Rutube на SmartTV в августе выросла почти в три раза", - рассказала директор департамента по исследованиям "Газпром-Медиа Холдинга" Дарья Пугачева.
© Фото : Предоставлено "Газпром-Медиа Холдингом"Месячный охват площадок. Источник: Mediascope, Crossweb, desktop&mobile (app,web), Россия 0+, аудитория в возрасте 12+ лет, сравнение периодов июль 2024 и август 2024.
Месячный охват площадок - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© Фото : Предоставлено "Газпром-Медиа Холдингом"
Месячный охват площадок. Источник: Mediascope, Crossweb, desktop&mobile (app,web), Россия 0+, аудитория в возрасте 12+ лет, сравнение периодов июль 2024 и август 2024.
В свою очередь, согласно исследованию, видеохостинг YouTube продолжает сохранять лидерство. Так, в течение месяца пользователи заходили на площадку проверить работоспособность сервиса. Однако замедление сервиса уже сказалось на снижении времени на сервисе, в августе посетители провели на 15% меньше времени, чем в июле. После замедления один пользователь "сидит" на YouTube в среднем 95 минут в день. Кроме того, разница в ежедневном охвате YouTube между последней неделей августа и июля составила 6,5 миллионов человек, при этом 31 августа суточный охват снизился до 47,5 миллионов человек, что на 9,3 миллиона ниже показателя 1 августа.
При этом Rutube вырос за аналогичный период на 4,3 миллиона человек, то есть площадка стала основной заменой для пользователей в поиске альтернативы YouTube. На последней неделе августа аудитория Rutube выросла почти в два раза, до 9,2 миллиона человек ежедневно, а в пике достигала 9,6 миллиона человек.
Согласно исследованию, мобильное приложение Rutube также показывает кратный рост – это подтверждают и данные магазинов приложений, согласно которым приложение Rutube возглавляло топ по скачиваниям после начала замедления.
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"При этом мы наблюдаем рост и метрик вовлеченности аудитории - пользователи Rutube дольше остаются на площадке и чаще стали возвращаются на неё. На последних неделях августа возвращаемость на сервис выросла до 45%. А время, которое аудитория проводит на сервисе, выросло на 41% в августе до 43 минут в день", - сказала директор департамента по исследованиям "Газпром-Медиа Холдинга".
Добавляется, что увеличилось время смотрения на сервисе Rutube в августе на 159%. Аналитики "Газпром-Медиа Холдинга" связывают это как с большей вовлеченностью в определенные каналы, так и c расширением жанровых интересов аудитории Rutube.
"Если в среднем в неделю один пользователь смотрел контент двух авторов в июле, то в августе это число увеличилось до пяти. Помимо этого, и количество просмотров на Rutube выросло по всем типам контента", - говорят аналитики.
Кроме того, в августе на Rutube произошел рост смотрения в категориях детского, видеоигрового, развлекательного и музыкального контента. Так, просмотры детского контента по сравнению с июлем выросли в 17 раз, видеоигровой контент - в 14 раз, категории развлечений – в девять раз, музыки – в девять раз. Помимо этого заметен рост смотрения в категории прямых эфиров телеканалов (на 58%). Категория новостей и политики, которая всегда была востребованной на сервисе, также выросла в августе на фоне активной новостной повестки – её просмотры увеличились в 2,7 раза.
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Аналитики также зафиксировали в августе этого года приток молодой аудитории на сервисе Rutube.
"Думаем, тут есть корреляция с такими быстрорастущими категориями контента на сервисе, как видеоигры, музыка и развлечения. Сильнее всего выросла ежедневная аудитория мужчин в возрасте 12-34 – в два раза относительно июля", - рассказала Пугачева.
Также отмечается, что авторы стали чаще выбирать Rutube в качестве альтернативной площадки для публикации видео. В августе в среднем появляется 8,6 тысячи новых авторов в день, а в пиковые дни нагрузки цифра достигала 15.6 тысяч новых авторов в сутки. Ежедневно на сервис загружается более 300 тысяч видео, более 2,6 миллиона единиц контента было загружено в августе с помощью функции переноса видео с YouTube на Rutube.
© Фото : Предоставлено "Газпром-Медиа Холдингом"Изменение дневного охвата площадок. Источник: Mediascope, Crossweb, desktop&mobile (app,web), Россия 0+, аудитория в возрасте 12+ лет, сравнение периодов 25.07.2024-31.07.2024 и 25.08.2024-31.08.2024.
Изменение дневного охвата площадок - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© Фото : Предоставлено "Газпром-Медиа Холдингом"
Изменение дневного охвата площадок. Источник: Mediascope, Crossweb, desktop&mobile (app,web), Россия 0+, аудитория в возрасте 12+ лет, сравнение периодов 25.07.2024-31.07.2024 и 25.08.2024-31.08.2024.
Сервис Rutube на фоне роста смотрения и количества пользователей увеличил мощности на 30% за август, к концу года планируется увеличение еще в два раза.
"Сейчас Rutube располагает более чем 100 стыками с операторами по всей России и странам СНГ, обеспечивающими емкость более 5 Тбит/с. К концу года планируем достичь 12 Тбит/с, добавив более 200 CDN-узлов", - говорится в сообщении.
 
ТехнологииРоссияRutubeГазпром-Медиа Холдинг
 
 
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