https://ria.ru/20240903/issledovanie-1970197934.html
Исследование: летние отпуска в Азии стали в 1,5 раза популярнее
Исследование: летние отпуска в Азии стали в 1,5 раза популярнее - РИА Новости, 03.09.2024
Исследование: летние отпуска в Азии стали в 1,5 раза популярнее
Россияне этим летом выбирали заграничные путешествия на 7% чаще, чем годом ранее, также продолжает расти азиатское направление: прирост год к году составил 50%, РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T12:05
2024-09-03T12:05
2024-09-03T19:42
новости - туризм
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Россияне этим летом выбирали заграничные путешествия на 7% чаще, чем годом ранее, также продолжает расти азиатское направление: прирост год к году составил 50%, но самой посещаемой страной остается Турция, таковы данные анализа обезличенных данных абонентов в роуминге, проведенного "Мегафоном". В июне-августе 2024 года турпоток за границу вырос на 7% по отношению к аналогичному периоду 2023 года. Самой популярной страной стала Турция: ее выбрали 22% наших соотечественников. В топ-5 вошли также Абхазия (10%), Белоруссия (9%), Казахстан (8%) и Грузия (6%). Число поездок в страны СНГ оказалось больше, чем суммарный турпоток в страны Европы, Азии, Африки, а также Северной и Южной Америки. А вот самый активный рост показал Вьетнам: интерес к нему этим летом вырос в 2,7 раза. Азия в целом продолжает показывать самую высокую динамику по приросту турпотока: в сравнении с летом 2023 года он стал выше в полтора раза. Кроме Вьетнама, россияне стали чаще ездить в Камбоджу (+106%), Китай (+81%), Японию (+64%) и Таиланд (+58%). При этом в топ-3 по доле россиян, выбравших Азию для летнего отпуска, вошли Китай (41%), Таиланд (21%) и Монголия (7%). Среди стран Африки бессменным лидером является Египет – сюда летом отправились 86% всех россиян, выбирающих жаркое африканское направление. При этом заметный прирост в сравнении с летом прошлого года оказался у Марокко – сюда стали ездить на 33% чаще, а также у Эфиопии – здесь рост составил 23%. Не менее жаркий Ближний Восток продолжает привлекать россиян, однако рост летних поездок в этом направлении не всегда был существенным: в Саудовскую Аравию ездили на 16% чаще, в Турцию – на 9%, а в ОАЭ – всего на 3%. При этом ОАЭ вошли в топ-10 зарубежных стран этим летом. Турпоток в Европу вырос лишь на 5%, а в топ-5 по числу туристов из России вошли Италия, Литва, Румыния, Германия и Франция. Румыния стала еще и самой растущей по турпотоку из России страной Европы (+44%) вместе со Швейцарией (+35%) и Эстонией (+34%). Южная Америка стала сильнее привлекать россиян, и главную роль здесь сыграла Бразилия – сюда отправилась треть туристов, путешествующих по материку. Следом за ней идет Аргентина с 19%. А вот интерес к Северной Америке упал сразу на 20%, при том, что в США стали ездить на 21% чаще. Другие же страны Северной Америки теряют популярность: туристы из России практически перестали ездить в Канаду, на 50% снизились поездки в Мексику и на 35% - на Кубу.
https://ria.ru/20240829/turizm-1969097999.html
https://ria.ru/20240823/turtsija-1968174001.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, азия, отпуска, отпуск, европа, турция, мегафон
Новости - Туризм, Азия, Отпуска, Отпуск, Европа, Турция, Мегафон
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Россияне этим летом выбирали заграничные путешествия на 7% чаще, чем годом ранее, также продолжает расти азиатское направление: прирост год к году составил 50%, но самой посещаемой страной остается Турция, таковы данные анализа обезличенных данных абонентов в роуминге, проведенного "Мегафоном".
В июне-августе 2024 года турпоток за границу вырос на 7% по отношению к аналогичному периоду 2023 года. Самой популярной страной стала Турция: ее выбрали 22% наших соотечественников. В топ-5 вошли также Абхазия (10%), Белоруссия (9%), Казахстан (8%) и Грузия (6%). Число поездок в страны СНГ оказалось больше, чем суммарный турпоток в страны Европы, Азии, Африки, а также Северной и Южной Америки. А вот самый активный рост показал Вьетнам: интерес к нему этим летом вырос в 2,7 раза.
Азия в целом продолжает показывать самую высокую динамику по приросту турпотока: в сравнении с летом 2023 года он стал выше в полтора раза. Кроме Вьетнама, россияне стали чаще ездить в Камбоджу (+106%), Китай (+81%), Японию (+64%) и Таиланд (+58%). При этом в топ-3 по доле россиян, выбравших Азию для летнего отпуска, вошли Китай (41%), Таиланд (21%) и Монголия (7%).
Среди стран Африки бессменным лидером является Египет – сюда летом отправились 86% всех россиян, выбирающих жаркое африканское направление. При этом заметный прирост в сравнении с летом прошлого года оказался у Марокко – сюда стали ездить на 33% чаще, а также у Эфиопии – здесь рост составил 23%.
Не менее жаркий Ближний Восток продолжает привлекать россиян, однако рост летних поездок в этом направлении не всегда был существенным: в Саудовскую Аравию ездили на 16% чаще, в Турцию – на 9%, а в ОАЭ – всего на 3%. При этом ОАЭ вошли в топ-10 зарубежных стран этим летом.
Турпоток в Европу
вырос лишь на 5%, а в топ-5 по числу туристов из России вошли Италия, Литва, Румыния, Германия и Франция. Румыния стала еще и самой растущей по турпотоку из России страной Европы (+44%) вместе со Швейцарией (+35%) и Эстонией (+34%).
Южная Америка стала сильнее привлекать россиян, и главную роль здесь сыграла Бразилия – сюда отправилась треть туристов, путешествующих по материку. Следом за ней идет Аргентина с 19%. А вот интерес к Северной Америке упал сразу на 20%, при том, что в США стали ездить на 21% чаще. Другие же страны Северной Америки теряют популярность: туристы из России практически перестали ездить в Канаду, на 50% снизились поездки в Мексику и на 35% - на Кубу.