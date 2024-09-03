https://ria.ru/20240903/ingushetija-1970312811.html

В Ингушетии ликвидировали напавшего с отверткой на инспектора ДПС

В Ингушетии ликвидировали напавшего с отверткой на инспектора ДПС - РИА Новости, 03.09.2024

В Ингушетии ликвидировали напавшего с отверткой на инспектора ДПС

МВД Ингушетии подтвердило данные о ликвидации напавшего на инспектора ДПС на въезде в Магас, пострадавший правоохранитель в больнице, угрозы его жизни нет. РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T16:55

2024-09-03T16:55

2024-09-03T16:55

происшествия

магас

республика ингушетия

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ПЯТИГОРСК, 3 сен - РИА Новости. МВД Ингушетии подтвердило данные о ликвидации напавшего на инспектора ДПС на въезде в Магас, пострадавший правоохранитель в больнице, угрозы его жизни нет. Мужчина с отверткой напал в Ингушетии на полицейский пост при въезде в Магас, один сотрудник пострадал, нападавший ликвидирован, сообщили ранее РИА Новости в правоохранительных органах. По данным пресс-службы, около 14.30 мск неизвестный мужчина, вооруженный заострённым металлическим предметом, совершил нападение на сотрудников полиции на посту ДПС на въезде в Магас. "В результате происшествия инспектор дорожно-патрульной службы получил ранения. При пресечении посягательства на жизнь сотрудников полиции нападавший нейтрализован. Пострадавший сотрудник госпитализирован. В настоящее время угрозы его жизни нет", - говорится в сообщении. На месте происшествия министр внутренних дел по Республике Ингушетия координирует работу правоохранительных органов. Личность злоумышленника и обстоятельств произошедшего устанавливаются.

https://ria.ru/20240623/obstrel-1954895623.html

магас

республика ингушетия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, магас, республика ингушетия