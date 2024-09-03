https://ria.ru/20240903/ingushetija-1970312811.html
В Ингушетии ликвидировали напавшего с отверткой на инспектора ДПС
В Ингушетии ликвидировали напавшего с отверткой на инспектора ДПС - РИА Новости, 03.09.2024
В Ингушетии ликвидировали напавшего с отверткой на инспектора ДПС
МВД Ингушетии подтвердило данные о ликвидации напавшего на инспектора ДПС на въезде в Магас, пострадавший правоохранитель в больнице, угрозы его жизни нет. РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T16:55
2024-09-03T16:55
2024-09-03T16:55
происшествия
магас
республика ингушетия
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ПЯТИГОРСК, 3 сен - РИА Новости. МВД Ингушетии подтвердило данные о ликвидации напавшего на инспектора ДПС на въезде в Магас, пострадавший правоохранитель в больнице, угрозы его жизни нет. Мужчина с отверткой напал в Ингушетии на полицейский пост при въезде в Магас, один сотрудник пострадал, нападавший ликвидирован, сообщили ранее РИА Новости в правоохранительных органах. По данным пресс-службы, около 14.30 мск неизвестный мужчина, вооруженный заострённым металлическим предметом, совершил нападение на сотрудников полиции на посту ДПС на въезде в Магас. "В результате происшествия инспектор дорожно-патрульной службы получил ранения. При пресечении посягательства на жизнь сотрудников полиции нападавший нейтрализован. Пострадавший сотрудник госпитализирован. В настоящее время угрозы его жизни нет", - говорится в сообщении. На месте происшествия министр внутренних дел по Республике Ингушетия координирует работу правоохранительных органов. Личность злоумышленника и обстоятельств произошедшего устанавливаются.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, магас, республика ингушетия
Происшествия, Магас, Республика Ингушетия
В Ингушетии ликвидировали напавшего с отверткой на инспектора ДПС
МВД Ингушетии подтвердило данные о ликвидации напавшего на полицейского в Магасе
ПЯТИГОРСК, 3 сен - РИА Новости. МВД Ингушетии подтвердило данные о ликвидации напавшего на инспектора ДПС на въезде в Магас, пострадавший правоохранитель в больнице, угрозы его жизни нет.
Мужчина с отверткой напал в Ингушетии на полицейский пост при въезде в Магас, один сотрудник пострадал, нападавший ликвидирован, сообщили ранее РИА Новости в правоохранительных органах.
По данным пресс-службы, около 14.30 мск неизвестный мужчина, вооруженный заострённым металлическим предметом, совершил нападение на сотрудников полиции на посту ДПС на въезде в Магас.
«
"В результате происшествия инспектор дорожно-патрульной службы получил ранения. При пресечении посягательства на жизнь сотрудников полиции нападавший нейтрализован. Пострадавший сотрудник госпитализирован. В настоящее время угрозы его жизни нет", - говорится в сообщении.
На месте происшествия министр внутренних дел по Республике Ингушетия
координирует работу правоохранительных органов. Личность злоумышленника и обстоятельств произошедшего устанавливаются.