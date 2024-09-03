https://ria.ru/20240903/infrastruktura-1970216637.html

В двух областях Украины поражена ж/д инфраструктура

В двух областях Украины поражена ж/д инфраструктура - РИА Новости, 03.09.2024

В двух областях Украины поражена ж/д инфраструктура

Железнодорожная инфраструктура и подвижной состав поражены в Сумской и Днепропетровской областях Украины, сообщили в Telegram-канале компании "Украинская... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T12:45

2024-09-03T12:45

2024-09-03T12:45

специальная военная операция на украине

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днепропетровская область

украинская железная дорога

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Железнодорожная инфраструктура и подвижной состав поражены в Сумской и Днепропетровской областях Украины, сообщили в Telegram-канале компании "Украинская железная дорога". "Были атакованы инфраструктура и подвижной состав в Сумской и Днепропетровской областях", - говорится в сообщении, опубликованном компании.

https://ria.ru/20240903/wsj-1970182894.html

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днепропетровская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, днепропетровская область, украинская железная дорога