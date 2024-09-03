https://ria.ru/20240903/infrastruktura-1970216637.html
В двух областях Украины поражена ж/д инфраструктура
В двух областях Украины поражена ж/д инфраструктура - РИА Новости, 03.09.2024
В двух областях Украины поражена ж/д инфраструктура
Железнодорожная инфраструктура и подвижной состав поражены в Сумской и Днепропетровской областях Украины, сообщили в Telegram-канале компании "Украинская... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T12:45
2024-09-03T12:45
2024-09-03T12:45
специальная военная операция на украине
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днепропетровская область
украинская железная дорога
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Железнодорожная инфраструктура и подвижной состав поражены в Сумской и Днепропетровской областях Украины, сообщили в Telegram-канале компании "Украинская железная дорога". "Были атакованы инфраструктура и подвижной состав в Сумской и Днепропетровской областях", - говорится в сообщении, опубликованном компании.
https://ria.ru/20240903/wsj-1970182894.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, днепропетровская область, украинская железная дорога
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Днепропетровская область, Украинская железная дорога
В двух областях Украины поражена ж/д инфраструктура
В Сумской и Днепропетровской областях Украины поражена ж/д инфраструктура