Рейтинг@Mail.ru
В двух областях Украины поражена ж/д инфраструктура - РИА Новости, 03.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:45 03.09.2024
https://ria.ru/20240903/infrastruktura-1970216637.html
В двух областях Украины поражена ж/д инфраструктура
В двух областях Украины поражена ж/д инфраструктура - РИА Новости, 03.09.2024
В двух областях Украины поражена ж/д инфраструктура
Железнодорожная инфраструктура и подвижной состав поражены в Сумской и Днепропетровской областях Украины, сообщили в Telegram-канале компании "Украинская... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T12:45
2024-09-03T12:45
специальная военная операция на украине
в мире
украина
днепропетровская область
украинская железная дорога
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150734/42/1507344246_0:217:3600:2242_1920x0_80_0_0_b379fbc75b4a0ba0bf1b920092e05a52.jpg
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Железнодорожная инфраструктура и подвижной состав поражены в Сумской и Днепропетровской областях Украины, сообщили в Telegram-канале компании "Украинская железная дорога". "Были атакованы инфраструктура и подвижной состав в Сумской и Днепропетровской областях", - говорится в сообщении, опубликованном компании.
https://ria.ru/20240903/wsj-1970182894.html
украина
днепропетровская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150734/42/1507344246_162:0:3438:2457_1920x0_80_0_0_4e9db5a0fc7f66ca8beada6e4c5f4404.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, днепропетровская область, украинская железная дорога
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Днепропетровская область, Украинская железная дорога
В двух областях Украины поражена ж/д инфраструктура

В Сумской и Днепропетровской областях Украины поражена ж/д инфраструктура

© Depositphotos.com / karnizzТоварные вагоны
Товарные вагоны - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© Depositphotos.com / karnizz
Товарные вагоны. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Железнодорожная инфраструктура и подвижной состав поражены в Сумской и Днепропетровской областях Украины, сообщили в Telegram-канале компании "Украинская железная дорога".
"Были атакованы инфраструктура и подвижной состав в Сумской и Днепропетровской областях", - говорится в сообщении, опубликованном компании.
Истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
"Уже многие погибли". СМИ сообщили о серьезном ударе, нанесенном Украине
Вчера, 11:02
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДнепропетровская областьУкраинская железная дорога
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала