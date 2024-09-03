https://ria.ru/20240903/ii-1970297305.html

Разработки ИИ: как бизнес внедряет нейросеть в свою деятельность

Разработки ИИ: как бизнес внедряет нейросеть в свою деятельность - РИА Новости, 03.09.2024

Разработки ИИ: как бизнес внедряет нейросеть в свою деятельность

Искусственный интеллект уже давно осваивается в обществе, люди его применяют в абсолютно любых сферах деятельности и условиях. Уже нельзя представить себе мир... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T17:29

2024-09-03T17:29

2024-09-03T17:29

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искусственный интеллект (ии)

технологии

нейросети

малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб)

россия

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Искусственный интеллект уже давно осваивается в обществе, люди его применяют в абсолютно любых сферах деятельности и условиях. Уже нельзя представить себе мир без использования различных технологий, которые существенно все упрощают. Некоторые российские компании решили воспользоваться поддержкой от государства по национальному проекту "Малое и среднее предпринимательство" и применить ИИ в своем бизнесе, подробнее об их успехах – в материале РИА Новости.С 2023 года расходы на создание основных средств и нематериальных активов (программного обеспечения и баз данных), которые относятся к сфере искусственного интеллекта, можно учитывать в повышенном размере, то есть с коэффициентом 1,5. Главное условие для этого заключается в том, что указанные основные средства и нематериальные активы должны быть включены в реестр российской радиоэлектронной продукции или реестр российского ПО.Кроме того, с помощью федеральной стратегической инициативы "Взлет – от стартапа до IPO", которая была утверждена в 2022 году бизнес может получить льготные кредиты с господдержкой – под 3% для инновационных и высокотехнологичных компаний, которые относятся к субъектам МСП. Максимальная сумма заемных средств увеличена до одного миллиарда рублей для малых технологических компаний (МТК). Для высокотехнологичных малых и средних предприятий сумма остается прежней – до 500 миллионов рублей.С начала 2024 года высокотехнологичные МСП привлекли льготное финансирование по программе правительства "Взлет — от стартапа до IPO" на общую сумму 2,9 миллиарда рублей. За два с половиной года работы более 230 компаний МСП заключили кредитные договоры на общую сумму 38 миллиардов рублей на развитие своего бизнеса.Также за дополнительной помощью можно обратиться в центр "Мой бизнес", а также в Фонд содействия инновациям. Во многих регионах предусмотрены программы выдачи субсидий для стратегически важных бизнес-ниш.“Наиболее востребованными продуктами на сегодняшний день стали технологии компьютерного зрения, ИИ-помощники, а также различные прогностические и языковые модели. Они открывают новые горизонты для оптимизации рабочих процессов, улучшения качества услуг и создания новых продуктов. Перед российскими компаниями открываются великолепные перспективы для развития и внедрения инновационных технологий благодаря государственной поддержке и финансовым инициативам”, - утверждает член "Деловой России", основатель компании “Инвенторус” Евгений Елфимов.Интерактивная генерация анимацийВ 2020 году Денис Пиманкин из Нижнего Новгорода основал компанию SOTA+ вместе со своим бывшим коллегой и еще двоими единомышленниками. Компания занимается генеративными нейронными сетями. Платформа предназначена для интерактивной генерации анимаций: фонов, заставок и паттернов на основе моделей машинного обучения.Компания стала победителем конкурса на предоставление грантов разработчикам отечественных ИТ-решений, который организовывало правительство региона в 2022 году, получив 8 миллионов рублей поддержки. С помощью чего был разработан программный комплекс, который представляет собой платформу для создания с помощью искусственного интеллекта обложки, постера, фирменного стиля, рисунка и многое другое. На данный момент он поддерживается на всех ОС: IOS, Android, macOS, Windows, Web."Компания молодая, нам четыре года, в 2020 году мы основали ее с бывшим коллегой, занимаемся генеративными нейронными системами. Сегодня эта тема уже на слуху, но в 2020 году это было мало кому известно, кроме узких технических кругов. Тогда мы увидели в этом потенциал. У коллеги был бизнес, связанный с дизайном, а я всю жизнь работал математиком, мы решили объединиться. Поняли, что дизайнерские решения можно решать с помощью того, что сейчас называется искусственным интеллектом", - рассказал РИА Новости Пиманкин.По его словам, к ним обращаются компании, например, у которых есть какой-то дизайн код, в котором они публикуют рекламу или какой-то стиль на сайте и под них SOTA+ обучает уже нейросеть. Это их персональный стиль для нейросети, там могут быть картинки или анимации, после чего компании выставляют это на сайт или в приложения на айфоне, а также в другие операционные системы.Пиманкин также добавил, что они сотрудничали с Университетом Лобачевского, театром "Современник", с нижегородским женским кризисным центром и многими другими.Искусственный интеллект и решение бизнес-задачЦентр "Мой бизнес" Республики Бурятия запустил по национальному проекту "Малое и среднее предпринимательство" уникальную услугу господдержки, используя искусственный интеллект для решения бизнес-задач. Услуга предоставляет предпринимателям и самозанятым республики профессиональные консультации по созданию концепций в разных областях. Например, в дизайне интерьеров, логотипах, названиях и слоганах, разработке упаковки, коммерческих предложениях, а также подготовке рекламных фотографий.Директор регионального центра "Мой бизнес" Станислав Брыков рассказал, что первые заявки на ИИ уже поступили, а результаты поражают скоростью решений. Предложенные концепции имеют неповторимый дизайн и большой выбор для внедрения.Предпринимательница Наталья Трифонова воспользовалась данной услугой и ей понравился результат, который получился благодаря ИИ. Она открыла собственный магазин, занимается розничной торговлей детской и подростковой одежды, а также обуви."Логотип получился ярким, красочным и современным и превзошел все мои ожидания. Думаю, такая услуга была бы очень дорогой у дизайнера, а здесь мне помогли совершенно бесплатно. В дальнейшем планирую воспользоваться услугой центра "Мой бизнес" по изготовлению вывески", - сказала Трифонова.Данная услуга предоставляется бесплатно как для действующих предпринимателей республики, так и для самозанятых граждан, делая инновационные решения доступными и применимыми. На консультациях эксперты предлагают от пяти до 10 вариантов решений на выбранные позиции, которые предоставляет нейросеть.Нейросеть - находящая бракЕще одно успешное применение искусственного интеллекта получилось у компании ООО ТД "Леди Прима", которая специализируется на производстве домашнего текстиля. Основное внимание компания уделяет качеству продукции, что подтверждается недавними инновациями, которые направлены на улучшение производственных процессов и повышение стандартов продукции."Наша компания успешно внедрила передовые технологии на новом производственном комплексе, включая систему BlickNetTextile, которая основана на применении машинного трения и искусственного интеллекта для проверки качества тканей. Она способна обнаруживать мельчайшие дефекты и несоответствия в тканях, что значительно снижает трудозатраты и минимизирует человеческий фактор, который может приводить к ошибкам. Например, зрение человека со временем притупляется и человек может пропустить возможный брак, а искусственный интеллект позволяет этого избежать", - сказал РИА Новости руководитель отдела транспортной и складской логистики компании Александр Бердников.Он отметил, что внедрение этой технологии позволило компании повысить точность и эффективность процесса контроля качества. Это то, что напрямую влияет на улучшение качества конечного продукта для клиентов компании.Проект по созданию нового производственного комплекса был реализован по национальному проекту "Малое и среднее предпринимательство" при поддержке Фонда развития предпринимательства Челябинской области. Компания получила заемное финансирование с использованием поручительства Фонда. Также предприятие вступило в национальный проект "Производительность труда". С помощью экспертов Регионального центра компетенций (создан на базе Фонда развития промышленности Челябинской области) был составлен план оптимизации производственных процессов, что повысило скорость изготовления каждого комплекта постельного белья более чем на 20%. В результате это помогло организовать удобные рабочие места, а также выстроить внутренние процессы организации.

https://ria.ru/20240826/proizvoditeli-1968138251.html

https://ria.ru/20240820/biznes-1966681169.html

https://ria.ru/20240726/gospodderzhka-1962187000.html

https://ria.ru/20240711/kadry-1958831801.html

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

твой бизнес – новости, искусственный интеллект (ии), технологии, нейросети , малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб), россия