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Очередная группа добровольцев отправилась из Чечни в зону СВО
Очередная группа добровольцев отправилась из Чечни в зону СВО - РИА Новости, 03.09.2024
Очередная группа добровольцев отправилась из Чечни в зону СВО
Очередная группа добровольцев выдвинулась из Чечни в зону проведения специальной военной операции для вступления в ряды спецназа "Ахмат", сообщил глава... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T16:27
2024-09-03T16:27
2024-09-03T16:27
специальная военная операция на украине
грозный
рамзан кадыров
владимир путин
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ГРОЗНЫЙ, 3 сен - РИА Новости. Очередная группа добровольцев выдвинулась из Чечни в зону проведения специальной военной операции для вступления в ряды спецназа "Ахмат", сообщил глава республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале. "Еще одна группа добровольцев отправилась из международного аэропорта Грозный… в зону проведения специальной военной операции. Не желая мириться с агрессией западных стран, которые посягают на наши ценности, эти парни решили, что их место на фронте, рядом с такими же истинными патриотами и настоящими воинами… По прибытии в зону боевых действий добровольцы вступят в ряды легендарного спецназа "Ахмат" и начнут свой славный воинский путь", – написал Кадыров. Он отметил, что под руководством инструкторов Российского университета спецназа имени Владимира Путина каждый из добровольцев прошел ускоренный курс боевой подготовки, разработанный на основе полученного опыта на линии фронта. Региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова предоставил им современную боевую экипировку и оплатил все расходы на проезд и проживание.
https://ria.ru/20240306/spetsoperatsiya-1931591151.html
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грозный, рамзан кадыров, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Грозный, Рамзан Кадыров, Владимир Путин
Очередная группа добровольцев отправилась из Чечни в зону СВО
Кадыров: из Чечни в зону спецоперации выдвинулась очередная группа добровольцев