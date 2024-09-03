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Очередная группа добровольцев отправилась из Чечни в зону СВО - РИА Новости, 03.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:27 03.09.2024
https://ria.ru/20240903/gruppa-1970305834.html
Очередная группа добровольцев отправилась из Чечни в зону СВО
Очередная группа добровольцев отправилась из Чечни в зону СВО - РИА Новости, 03.09.2024
Очередная группа добровольцев отправилась из Чечни в зону СВО
Очередная группа добровольцев выдвинулась из Чечни в зону проведения специальной военной операции для вступления в ряды спецназа "Ахмат", сообщил глава... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T16:27
2024-09-03T16:27
специальная военная операция на украине
грозный
рамзан кадыров
владимир путин
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ГРОЗНЫЙ, 3 сен - РИА Новости. Очередная группа добровольцев выдвинулась из Чечни в зону проведения специальной военной операции для вступления в ряды спецназа "Ахмат", сообщил глава республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале. "Еще одна группа добровольцев отправилась из международного аэропорта Грозный… в зону проведения специальной военной операции. Не желая мириться с агрессией западных стран, которые посягают на наши ценности, эти парни решили, что их место на фронте, рядом с такими же истинными патриотами и настоящими воинами… По прибытии в зону боевых действий добровольцы вступят в ряды легендарного спецназа "Ахмат" и начнут свой славный воинский путь", – написал Кадыров. Он отметил, что под руководством инструкторов Российского университета спецназа имени Владимира Путина каждый из добровольцев прошел ускоренный курс боевой подготовки, разработанный на основе полученного опыта на линии фронта. Региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова предоставил им современную боевую экипировку и оплатил все расходы на проезд и проживание.
https://ria.ru/20240306/spetsoperatsiya-1931591151.html
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грозный, рамзан кадыров, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Грозный, Рамзан Кадыров, Владимир Путин
Очередная группа добровольцев отправилась из Чечни в зону СВО

Кадыров: из Чечни в зону спецоперации выдвинулась очередная группа добровольцев

© РИА НовостиБойцы отряда "Камертон" в составе спецназа "Ахмат"
Бойцы отряда Камертон в составе спецназа Ахмат - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости
Бойцы отряда "Камертон" в составе спецназа "Ахмат". Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 3 сен - РИА Новости. Очередная группа добровольцев выдвинулась из Чечни в зону проведения специальной военной операции для вступления в ряды спецназа "Ахмат", сообщил глава республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
«
"Еще одна группа добровольцев отправилась из международного аэропорта Грозный… в зону проведения специальной военной операции. Не желая мириться с агрессией западных стран, которые посягают на наши ценности, эти парни решили, что их место на фронте, рядом с такими же истинными патриотами и настоящими воинами… По прибытии в зону боевых действий добровольцы вступят в ряды легендарного спецназа "Ахмат" и начнут свой славный воинский путь", – написал Кадыров.
Он отметил, что под руководством инструкторов Российского университета спецназа имени Владимира Путина каждый из добровольцев прошел ускоренный курс боевой подготовки, разработанный на основе полученного опыта на линии фронта. Региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова предоставил им современную боевую экипировку и оплатил все расходы на проезд и проживание.
Бойцы чеченского отряда Ахмат - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
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6 марта, 21:39
 
Специальная военная операция на УкраинеГрозныйРамзан КадыровВладимир Путин
 
 
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