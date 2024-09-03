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В Госдуме предложили ужесточить правила въезда для иностранных граждан - РИА Новости, 03.09.2024
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16:00 03.09.2024
https://ria.ru/20240903/gosduma-1970298614.html
В Госдуме предложили ужесточить правила въезда для иностранных граждан
В Госдуме предложили ужесточить правила въезда для иностранных граждан - РИА Новости, 03.09.2024
В Госдуме предложили ужесточить правила въезда для иностранных граждан
Замруководителя фракции "Новые люди" Сардана Авксентьева направила запрос в МВД с предложением ввести сдачу отпечатков пальцев при въезде мигрантов в РФ и... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T16:00
2024-09-03T16:00
общество
россия
сардана авксентьева
владимир колокольцев
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Замруководителя фракции "Новые люди" Сардана Авксентьева направила запрос в МВД с предложением ввести сдачу отпечатков пальцев при въезде мигрантов в РФ и экзамен по русскому языку после трех месяцев пребывания в стране. "Считаю необходимым рассмотреть ряд инициатив об ужесточении правил въезда на территорию России для иностранных граждан в целях снижения количества преступлений, совершаемых иностранными гражданами. Так, представляется целесообразным обязать всех иностранных граждан, пребывающих на территорию РФ, при въезде сдавать дактилоскопические данные и другие биометрические данные", - сказано в обращении депутата к главе МВД Владимиру Колокольцеву. Как отмечается в документе, в настоящее время, согласно Федеральному закону 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации", сдавать биометрические данные обязаны только иностранные граждане, прибывающие в РФ на срок более 90 дней или в целях осуществления трудовой деятельности. Соответственно, граждане, прибывающие на срок менее 90 дней, в основном туристы, не подлежат дактилоскопической регистрации, объясняет депутат. "Также представляется необходимым обязать всех иностранных граждан, находящихся на территории России более 90 суток, получать документ, подтверждающий владение русским языком, знание истории России и основ законодательства Российской Федерации. В настоящее время экзамен на знание русского языка обязаны сдавать только иностранные граждане, которые намерены получить патент для осуществления трудовой деятельности. "Знание русского языка способствует лучшему пониманию законов и правил пребывания на территории России, что уменьшает риск нарушения законодательства со стороны мигрантов. Более того, незнание русского языка зачастую вызывает недопонимание и напряженность между гражданами России и иностранными гражданами", - считает парламентарий. Введение обязательного экзамена на знание русского языка для всех иностранных граждан будет способствовать снижению социальной напряженности, полагает Авксентьева.
https://ria.ru/20240903/gosduma-1970186578.html
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общество, россия, сардана авксентьева, владимир колокольцев, госдума рф
Общество, Россия, Сардана Авксентьева, Владимир Колокольцев, Госдума РФ
В Госдуме предложили ужесточить правила въезда для иностранных граждан

Депутат Госдумы предложила ввести экзамен по русскому языку для мигрантов

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПленарное заседание Госдумы РФ
Пленарное заседание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Пленарное заседание Госдумы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Замруководителя фракции "Новые люди" Сардана Авксентьева направила запрос в МВД с предложением ввести сдачу отпечатков пальцев при въезде мигрантов в РФ и экзамен по русскому языку после трех месяцев пребывания в стране.
"Считаю необходимым рассмотреть ряд инициатив об ужесточении правил въезда на территорию России для иностранных граждан в целях снижения количества преступлений, совершаемых иностранными гражданами. Так, представляется целесообразным обязать всех иностранных граждан, пребывающих на территорию РФ, при въезде сдавать дактилоскопические данные и другие биометрические данные", - сказано в обращении депутата к главе МВД Владимиру Колокольцеву.
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Как отмечается в документе, в настоящее время, согласно Федеральному закону 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации", сдавать биометрические данные обязаны только иностранные граждане, прибывающие в РФ на срок более 90 дней или в целях осуществления трудовой деятельности. Соответственно, граждане, прибывающие на срок менее 90 дней, в основном туристы, не подлежат дактилоскопической регистрации, объясняет депутат.
"Также представляется необходимым обязать всех иностранных граждан, находящихся на территории России более 90 суток, получать документ, подтверждающий владение русским языком, знание истории России и основ законодательства Российской Федерации.
В настоящее время экзамен на знание русского языка обязаны сдавать только иностранные граждане, которые намерены получить патент для осуществления трудовой деятельности.
"Знание русского языка способствует лучшему пониманию законов и правил пребывания на территории России, что уменьшает риск нарушения законодательства со стороны мигрантов. Более того, незнание русского языка зачастую вызывает недопонимание и напряженность между гражданами России и иностранными гражданами", - считает парламентарий.
Введение обязательного экзамена на знание русского языка для всех иностранных граждан будет способствовать снижению социальной напряженности, полагает Авксентьева.
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ОбществоРоссияСардана АвксентьеваВладимир КолокольцевГосдума РФ
 
 
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