https://ria.ru/20240903/gosduma-1970186578.html

В ГД внесут проект о наказании за незаконную выдачу документов мигрантам

В ГД внесут проект о наказании за незаконную выдачу документов мигрантам - РИА Новости, 03.09.2024

В ГД внесут проект о наказании за незаконную выдачу документов мигрантам

Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" во главе с лидером партии Сергеем Мироновым внесут в Госдуму законопроект, которым предлагается... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T11:21

2024-09-03T11:21

2024-09-03T11:21

общество

жилье

россия

сергей миронов

госдума рф

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" во главе с лидером партии Сергеем Мироновым внесут в Госдуму законопроект, которым предлагается ввести уголовную ответственность за незаконную выдачу мигрантам разрешения на временное проживание, вида на жительство, гражданства России с наказанием до семи лет лишения свободы, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе партии, соответствующие поправки в УК РФ будут внесены во вторник на рассмотрение Госдумы. "Для эффективной борьбы с незаконным получением иностранными гражданами гражданства Российской Федерации предлагается дополнить Уголовный кодекс Российской Федерации новой статьей "Статья 322.4. Осуществление незаконной деятельности, повлекшей незаконное приобретение разрешения на временное проживание, вида на жительство или гражданства Российской Федерации", - сообщается в пояснительной записке к проекту. Кроме того, предлагается ввести наказание до пяти лет лишения свободы, если гражданин совершил преступление самостоятельно без привлечения других лиц, а в случае, если преступление совершено по предварительному сговору группой лиц с использованием служебного положения, то максимальный срок лишения свободы увеличить до семи лет, добавив к наказанию штраф до 500 тысяч рублей. По мнению авторов инициативы, незаконная выдача разрешения на временное проживание, вида на жительство влечет за собой незаконное получение российского гражданства для иностранных граждан и членов их семей, что ложится финансовым грузом на социальную систему государства, способствует процветанию коррупции. "Сегодня организацией деятельности по незаконному предоставлению мигрантам российского гражданства занимаются не только коррумпированные чиновники. В таких цепочках, например, задействованы представители комиссий по приёму языковых экзаменов. Они оказывают помощь мигрантам в выдаче сертификата о знании русского языка", – сказал журналистам Миронов. По его мнению, для решения проблемы партия предлагает ввести уголовную ответственность для всех участников "цепочки" по регистрации фиктивного брака, незаконной выдаче сертификата на знание языка, разрешения на временное проживание, вида на жительство или российского гражданства, и он уверен, что такая мера позволит остановить поток незаконной миграции в России.

https://ria.ru/20240826/migranty-1968538514.html

https://ria.ru/20240731/gosduma-1963077733.html

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общество, жилье, россия, сергей миронов, госдума рф